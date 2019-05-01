Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду Кройфа - Советский спорт
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01 мая 2019 13:03ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду Кройфа

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».

Но сейчас мы наслаждаемся игрой этой дерзкой команды, которая возродила традиции великого клуба. Все вспоминают великие поколения «Аякса» 90-х или 70-х годов прошлого века. Соглашусь, но мне ближе 70-е. Поэтому скажу так: этот «Аякс» мне напомнил команду Кройфа.

«Аякс» по ходу турнира сильно прибавил в уверенности. И, конечно, решающую роль в этом сыграла победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Молодые игроки поверили в себя и в Турине с «Ювентусом» уже ничуть не тушевались. И очевидно, что на поле лондонского стадиона футболисты «Аякса» вышла совершенно уверенными в своих силах и с первых минут стали атаковать «Тоттенхэм». И так как команда предпочитает атакующий футбол, им даже удобнее играть на чужих полях.

Я даже рискну высказать такой прогноз: сейчас «Аякс» является главным фаворитом этой Лиги чемпионов. Эти ребята больше никого не боятся. И если бы финал состоял из двух матчей, я бы отдал предпочтение «Аяксу» в противостоянии с «Барселоной», либо «Ливерпулем».

Но у голландской команды пока маловато опыта и в финале из одного матча футболисты могут зажаться.

Есть еще один нюанс: великие команды, которые уже десятилетиями на виду, в какой-то степени недооценивают «Аякс». Думаю, это произошло и с «Реалом», и с «Ювентусом». Тем более, результаты первых матчей в Амстердаме настраивали обоих грандов на позитивный лад. И даже «Тоттенхэм», несмотря на то, что «Аякс» выбил из розыгрыша такие суперклубы, вчера, как мне показалось, немного недооценил соперника, если брать во внимание первый тайм. А вот после перерыва англичане вышли на поле с совсем другим настроем. Исподволь в отношении «Аякса» пока еще сквозит: выскочки, уж мы-то их поставим на место.

В амстердамской команде сейчас отличный баланс опыта и молодости. Причем молодость преобладает. На данный момент можно сказать, что у этой команды большое будущее, но мы не знаем, сколько игроков этого состава останется в команде в следующем сезоне. Точнее знаем, что пара лидеров точно уйдет.

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