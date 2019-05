В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес Лео

Части интернет-фанатов не дает покоя старая теория о том, что аргентинец был бы несостоятелен, играй он не на «чистых» мячах в Испании, а в суровых, мужицких условиях английской премьер-лиги:

«Месси забил больше голов «большой шестерке» АПЛ, чем Гарри Кейн, хотя никогда не играл в АПЛ. Это лучший ответ тем, кто сомневался в его способности заиграть в Англии. Почвы для таких разговоров больше нет».

Messi has scored more goals against England's Top 6 clubs than Harry kane and he doesn't even play in the premier league.

This right here we drop that he can't do it in the EPL narrative. It doesn't make sense any longer pic.twitter.com/QKMEV2LJy9 — Idris bala tsoho (@IdrisTsoho) 2 мая 2019 г.

Или так:

«Месси» не заиграет в АПЛ»…

«Месси ничто без Хави/Иньесты/Неймара»…

«Месси уже стар и сдает»…

Что теперь скажете, леди и джентльмены? Он забивает невероятные голы анлийским топ-клубам и выиграет очередную «Золотую бутсу».

«Messi wouldn't make it in the PL..»



«Messi can't do it without Xavi, Iniesta, Neymar,..»



«Messi is getting older, he is in a decline..»



Well, here you have it ladies and gentleman: Scoring impossible goals against top PL teams and winning another Golden Boot this season. pic.twitter.com/5IUAP0URt4 — Barça Universal (@BarcaUniversal) 2 мая 2019 г.

Как без очередной порции версий о внеземном происхождении Лео?

«Теперь в школе просто обязан появиться предмет, который будет называться «Месси». Этого парня надо изучать. Столько вопросов: «Был ли он человеком?», «Почему его нельзя остановить?» Однозначно, этот предмет будет сложнее математики».

There must be a school subject called Messi. This guy needs to be studied. I mean, ....what type of a human being is this? Why is he so unstopable?🤔🤔



Obviously the subject will be more difficult than Mathematics pic.twitter.com/rIjbhYMYTm — Benji 14 (@reallbenji14) 2 мая 2019 г.

«Юбилейный 600-й гол? Повод армии фанатов Месси позубоскалить своим извечным оппонентам из лагеря адептов Криштиану Роналду. Кришу для покорение рубежа в 600 забитых потребовалось на 118 матчей больше».

Messi vs Ronaldo. Let the statistics speak that clearly shows Messi is ahead from Ronaldo.

Messi 🔥🔥❤

#BARLIV pic.twitter.com/l70uVx9ZU8 — Saurin Shah🇮🇳 (@Saurin_Shah_) 2 мая 2019 г.

Посмеяться над поверженными оппонентами? Поводов тьма:

«Как мне объяснить своим внукам, что Месси забил с такой дистанции, а Мо Салах промазал?? Хммм».

How can I tell my grandchildren that Messi scored from that distance but Mo.$a missed from where he was?? Hmmm pic.twitter.com/xcilXhMJ3u — lee maraleenho (@lee_nartey) 2 мая 2019 г.

Твое лицо, когда ты не можешь поверить своему счастью воочию лицезреть магию Месси, а потом понимаешь, что он играет за соперника

That face when you can't believe how lucky you're to witness Messi's magic, but then remembers that you are in his rival team. pic.twitter.com/9vu3VupQ9e — BarçaTimes Clips (@Barca_Clips) 2 мая 2019 г.

Игра престолов головного мозга:

«Лео Месси, первый своего имени, поработитель Де Хеа и Алисона, палач «МЮ» и «Ливерпуля», спаситель «Барселоны» и Величайший на все времена».

Leo Messi first of his name, slayer of De Gea and Allison, punisher of man u and Liverpool, savoir of Barcelona and the G. O. A. T#UCL2019 pic.twitter.com/PeIHAHoGnO — ayinnah Kingsley (@Kingbreezy001) 2 мая 2019 г.

Реакция бывших игроков сборной Англии (!) Гари Линекера и Рио Фердинанда на чудо-штрафной Месси в ворота «Ливерпуля» (!). Это как вообще возможно?

📹 | Rio Ferdinand and Gary Lineker certainly enjoyed that Messi freekick.pic.twitter.com/t7AG82fLii — BarçaTimes Clips (@Barca_Clips) 2 мая 2019 г.

Напомним, что «Барселона» во вторник победила «Ливерпуль» 2:0, а Месси оформил дубль, забив свой 600-й гол за клубную карьеру и восьмой в нынешнем сезоне штрафной. С 34 голами в чемпионате Испании он является главным претендентом на «Золотую бутсу»-2018/19. Также аргентинец уверенно возглавляет гонку бомбардиров ЛЧ-2018/19 – 12 голов!

Ответный матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде».