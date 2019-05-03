Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионов

Я говорил и еще раз повторю: у «Арсенала» поставлена игра. И хотя команда неровно выступает в чемпионате Англии, она цепляется за эту игру, и все у лондонцев начинает получаться. Не забывайте: футболисты в «Арсенал» подбирались под определенный стиль, который долгие годы насаждал Арсен Венгер. И Унаи Эмери этому стилю не изменяет.
Цель «Арсенала» в Лиге Европы очевидна - пробиться в Лигу чемпионов. Поэтому команда играет в охотку, легко, постоянно владеет инициативой. При такой игре всегда есть моменты. Остается их только реализовать. Вчера лондонцы эти моменты использовали. Правда, не все, Ляказетт еще минимум один должен был забивать.
Отдельно отмечу Обамеянга. Это штучный товар, если так можно выразиться о человеке. Имея такого нападающего, «Арсенал» должен рассчитывать хотя бы на один гол на выезде. Тогда для «Валенсии» задача станет почти невыполнимой, надо будет забивать три. Испанцы не обладают таким атакующим потенциалом. И Обамеянг с его скоростью и техникой станет ещё опаснее в контратаках...
И пару слов о другом полуфинале Лиги Европы. Сейчас много разговоров про феномен «Айнтрахта». Говорят, что команда возрождается, ведь в 70-х годах прошлого века клуб из Франкфурта представлял собой грозную силу. Пишут, что на выезды за командой отправляется по 25 тысяч болельщиков. Но вчера «Чесли» имел большое преимущество, по всем показателям. Было очевидно, что лондонцы выше классом. Скажу так: «Челси» указал «Айнтрахту» его нынешнее место.
Мне очевидно, что шансы «Челси» на выход в финал после гостевой ничьей значительно выше. С высокой вероятностью мы увидим английский финал Лиги Европы, где команды будут биться за путевку в Лигу чемпионов, куда через АПЛ попасть не так просто.
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