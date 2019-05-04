«Зенит» не выиграл в Грозном, но может стать чемпионом уже сегодня!

ВСПОМНИТ «АХМАТ» МАТЧ С «КРАСНОДАРОМ»?

В Грозный «Зенит» поехал добывать долгожданное (с 2015 года) чемпионство. «Ахмат» же пребывает в задумчивости. Вроде и от вылета себя обезопасили, но до «Спартака» (после его победы в Екатеринбурге) - аж восемь очков. Поэтому, Лига Европы-2020 для грозненцев почти точно не досягаема.

К отчетной встрече »Ахмат» не проигрывал три тура подряд, но победил лишь однажды – в Махачкале «Анжи». В актив по игре грозненцы могут занести себе и домашнюю встречу (1:1) с «Краснодаром». В Грозном один из лидеров выглядел откровенно слабо.

«АХМАТ» УМЕЕТ ИГРАТЬ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»

«Зенит» начал матч активно, но не так, как предыдущие победные встречи. Тогда питерцы не давали соперникам ни вздохнуть, ни начать атаку. Возможно, эта осторожность связана с тем, что из последних трех матчей в Грозном «Зенит» проиграл два (1:2 и 1:4), а один закончился нулевой ничьей. «Ахмат» вообще именно против питерского клуба проводит свои едва ли не самые яркие матчи. Были, напомню, победы и в Санкт-Петербурге 2:0 и 3:1.

Еще одна причина скромности «Зенита» - отсутствие в составе Артема Дзюбы, который вообще не прилетел в Грозный. Дзюбозависимость без пяти минут чемпиона страны весной-2019 вышла на новый уровень. Он и забивал, и отдавал под голы Сердару Азмуну. Без Дзюбы тактика «Зенита» становится совсем другой.

Погасив стартовую активность гостей, хозяева перехватили инициативу. Барриос замешкался в своей штрафной, Мохаммади выгрыз у него мяч и откатил под контрольный «выстрел» Исмаэлю. Быть бы голу, но Лунев сыграл прекрасно! Чуть позже хозяева вновь просочились в штрафную соперника, Мбенге прострелил вдоль вратарской, Раванелли бил, казалось, наверняка – однако Смольников, словно вратарь, заблокировал удар

«Зенит» ответил своим моментом. Ракицкий со своей половины поля вывел Дриусси один на один с Городовым. Вратарь мяч отбил, и его отправил в сетку Шатов. Радость питерских болельщиков прервал свисток арбитра – оффсайд.

В итоге до перерыва игроки «Ахмата» нанесли девять ударов по воротам против 2 у гостей.

ДРИУССИ ПОДАРИЛ ГОСТЯМ НИЧЬЮ

Ход вялотекущей игры нарушила голевая атака «Ахмата». Раванелли покатил вдоль штрафной, а Исмаэл вогнал мяч в нижний угол ворот. Бросок Лунева не помог – 1:0!

Гости попытались сразу отыграться, но опасный момент удалось создать лишь через десять минут. Ракицкий (этот новичок становится главным плеймейкером «Зенита»!) классно отдал на Азмуна, но удар иранского нападающего из района 11-метровой отметки получился несильным – Городов с ним справился без труда.

Ближе к концу встречи «Зенит» начал поддавливать сильнее. Пару раз мог сравнять счет Дриусси, атаковал пустые ворота (но из очень невыгодной позиции) Азмун. Городову и защитникам было тяжело, но они справились.

Время шло, но счет на табло оставался прежним. На поле появился Антон Заболотный и сразу же его вывели одного к воротам – выше. А вот Дриусси забил. После суматохи в штрафной хозяев аргентинец точно пробил низом – 1:1.

Сразу после матча гости отправились в аэропорт. Приземлиться в родном Санкт-Петербурге они могут уже чемпионами страны-2019!

СТАТИСТИКА

АХМАТ – ЗЕНИТ - 1:1 (0:0)

Голы: ИСМАЭЛ, 55 – 1:0. ДРИУССИ (Заболотный), 87 – 1:1.