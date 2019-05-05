30 чемпионов! Все футболисты «Зенита», добывшие для него долгожданное золото

Остальных Семак спокойно может летом отпускать восвояси.

В чемпионский сезон Сергей Семак использовал почти три состава. На поле в составе «Зенита» выходили аж 30 футболистов. 43-летний специалист, принявший команду минувшим летом, перекраивал ее под себя прямо по ходу турнира.

В результате хотя бы 60% игрового времени (1458 минут) на поле провели всего пять футболистов: Бранислав Иванович, Андрей Лунев, Артем Дзюба, Игорь Смольников и Себастьян Дриусси. Наряду с зимними новичками Ярославом Ракицким, Вильмаром Барриосом и особенно Сердаром Азмуном они и являются творцами питерского триумфа. Ну, и конечно, сам Сергей Семак, сумевший привести эту разношерстную компанию к первым золотым медалям за четыре последних года.

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ – 8

Столп обороны «Зенита» провел чемпионский сезон (до сей поры) от звонка до звонка, единственный из всех полевых игроков. Чемпионский опыт в АПЛ, психология победителя, классная игра в воздухе и надежность в своей штрафной стали одними из ключевых факторов удачного выступления питерцев в осенней стадии, пока на помощь к нему не приехал Ракицкий.

Статистика: 27 матчей – 1 гол

АНДРЕЙ ЛУНЕВ – 6

Провел ровный сезон. В целом был довольно надежен, но особых подвигов не совершал. При таком подборе качественных исполнителей в обороне мог бы пропустить и меньше. По количеству пропущенных мячей «Зенит» даже не в тройке.

Статистика: 27 матчей – 24 пропущенных мяча

АРТЕМ ДЗЮБА – 8

Ментальный лидер коллектива наряду с Ивановичем. Брал свое страстью, желанием и отличными физическими параметрами (196 см – выше всех в команде). Как следствие, великолепная игра в воздухе, сыгравшая ключевую роль в атакующей модели Семака. Стал наряду с Азмуном лучшим бомбардиром клуба, а с приездом иранца смог проявить себя еще и в качестве подносчика снарядов. Лучший игрок команды по системе гол + пас – 14 (8+6).

Статистика: 25 матчей – 8 голов + 6 передач

Игорь Смольников – 7

Не был самым надежным защитником, да и в атаке проявил себя не лучшим образом. Однако в отсутствие по-настоящему сильного конкурента стал третьим полевым игроком по количеству проведенного времени (1711 минут).

Статистика: 21 матчей – 1 гол + 1 передача

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – 7,5

Провел очень неровный сезон, в котором яркие матчи чередовал с посредственными, но все же сумел выиграть конкуренцию у Олега Шатова на левом краю полузащиты и стал третьим бомбардиром команды и вторым по системе гол + пас – 13 (7 +6). И хотя все результативные передачи сделал еще в 2018 году, именно его гол «Ахмату» стал для «Зенита» золотым.

Статистика: 25 матчей – 7 голов + 6 передач

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,5

До травмы был одним из основных футболистов центра поля. И тот факт, что осенью «Зенит» смотрелся в созидании довольно бледно, есть и его заслуга. Например, по потерям мяча он занял почетное второе место (1,7 за матч*). И все же «Зенит» побеждал, а значит, и он приложил к этому немало усилий.

Статистика: 18 матчей – 2 гола

ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС – 7,5

Самый неоднозначный футболист «Зенита». С одной стороны, несомненный мастер, через которого строилась игра. Лидер по точности передач среди полузащитников, сыгравших хотя бы 120 минут (87,5%), количеству ключевых передач за матч (2,1) и передач за матч в целом (61), а также по кроссам (2,1 за матч).

Однако в Петербурге очевидно ленился и стал самым недисциплинированным игроком – 6 желтых карточек и одна красная. После его отъезда в «ПСЖ» сине-бело-голубые наконец обрели искомый баланс в игре и на одном дыхании прошли весенний отрезок сезона.

Статистика: 15 матчей – 3 гола + 2 передачи

РОБЕРТ МАК – 6

Для крайнего полузащитника, проведшего 18 матчей, катастрофически неэффективен. В арсенале Мака есть только проходы по флангам и последующие подачи. Удивительно, но даже присутствие Дзюбы не помогло ему оформить при этом игровом стиле более одной результативной передачи за сезон. Был активен, но предсказуем и вошел в тройку по количеству потерь за матч (1,6).

Статистика: 18 матчей – 1 гол + 1 передача

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 7

Высокий полузащитник (всего на 1 см ниже Дзюбы) много и успешно боролся в воздухе и был активен в непосредственной близости перед чужой штрафной. Не смог принести команде больше пользы только из-за тяжелой травмы. Его потеря серьезно ударила осенью по организации атакующих действий «Зенита». Однако поставить оценку выше «семи» не позволяет тот факт, что он провел на поле менее 50% игрового времени (1046 минут).

Статистика: 14 матчей – 5 голов + 3 передачи

ЛУИШ НЕТУ – 7

Вообще-то португалец, которого в России модно критиковать, проводил хороший сезон. Он был хорош как без мяча – стал лучшим по перехватам (2,1), выносам мяча (5,2), блокам (0,7 во всех случаях – за матч), – так и с мячом. Часто начинал атаки (57,6 передач) и делал это довольно точно (89,4%). Однако зимой Семак, решив отдать его место Ракицкому, отпустил Нету в аренду в «Фенербахче».

Статистика: 11 матчей

ОЛЕГ ШАТОВ – 6

Неплохо начал сезон, забив и отдав голевую в двух первых матчах, однако затем проиграл конкуренцию Дриусси и, как метко выразился Евгений Ловчев, на скамейке запасных практически забыл как играть в футбол. Весной появился в старте лишь в Грозном, когда всем уже было очевидно, что чемпионский титул от «Зенита» никуда не денется.

Статистика: 18 матчей – 3 гола + 1 передача

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 7

Всю осень лечился от травмы, полученной еще на ЧМ-2018, зато как только поправился, стал безоговорочным игроком основы, закрыв левый фланг обороны и доказав, что даже в 35 лет он в полном порядке.

Статистика: 10 матчей – 3 передачи

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 7,5

Провел в чемпионском сезоне всего 10 матчей, однако весной стал одним из лучших футболистов команды и позволил Семаку перестроить игру. Его солидный лигочемпионский опыт и несравненные бойцовские качестве вселили в коллектив уверенность в собственных силах, а роскошные по точности длинные передачи (их он за матч делал аж 8,3 – больше, чем Лунев) и три великолепных гола со штрафных помогли «Зениту» досрочно оформить чемпионский титул.

Статистика: 10 матчей – 3 гола

СЕРДАР АЗМУН – 8

Приехал в Петербург весной и провел феноменальный отрезок, забив в 10 матчах 8 мячей и став наряду с Дзюбой лучшим бомбардиром «Зенита». На этом отрезке он безусловно лучший футболист команды. Его игра на острие (4,3 удара за матч) – пример для всех форвардов лиги. Если бы начинал сезон в «Зените», давно оставил бы в бомбардирской гонке Федора Чалова далеко за спиной. Сейчас же у них по 12 мячей, и вся борьба еще впереди.

Статистика: 10 матчей – 8 голов +1 передача

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,5

Еще один важнейший элемент весеннего спурта «Зенита». Опорный полузащитник, пришедший на смену Паредесу, не так хорош с мячом, зато без него выгрызает перед своей штрафной все. Неслучайно он лучший в команде по отборам за матч (3,9). Однако многовато фолит и в первых восьми матчах успел собрать коллекцию из четырех желтых карточек, в результате чего пропустил матч с «Крыльями Советов» (4:2). С мячом старается играть просто и надежно, делая по 53,3 передачи за игру (третий показатель).

Статистика: 9 матчей – 1 гол

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 6,5

Осенью почти не появлялся на поле, но после зимнего перерыва из-за кадровых потерь стал одним из основных игроков и раскрылся настолько здорово, что даже заслужил вызов в сборную. А его поцелуи в бритый затылок Ракицкого перед двумя голевыми ударами со штрафных можно смело приравнять в голевым передачам.

Статистика: 13 матчей – 1 передача

ЭЛЬМИР НАБИУЛЛИН – 5

24-летний защитник начинал сезон в основе, но был настолько неубедителен, что вынудил Семака искать ему мало-мальски адекватную альтернативу. С октября на этой позиции стал появляться даже номинально правый Анюков, а уж когда выздоровел Жирков, вопросы решения проблемы отпали сами собой. После проигранного 30 сентября матча «Анжи» (2:1) ни разу не появился на поле.

Статистика: 9 матчей – 1 передача

ЭМИЛИАНО РИГОНИ – 7

Аргентинец первую половину сезона провел в аренде в «Аталанте», однако с возвращением неплохо влился в коллектив успел в девяти весенних матчах набрать пять (2+3) очков по системе гол + пас. Играл остро и дерзко, став лидером по обводкам (1) и количеству ключевых передач за матч (1,8). Чаще всех в сегодняшнем составе подает с флангов – 1,9 за матч. Для сравнения, следующий за ним по этому показателю Жирков отстал почти в два раза (1).

Статистика: 9 матчей – 2 гола + 3 передачи

КРИСТИАН НОБОА – 6,5

Эквадорский полузащитник играл огромную роль в организации атак на старте сезона, но получил тяжелую травму и лечился более пяти месяцев. Его отсутствие сильно пошатнуло игровой баланс, и Семаку пришлось долго искать ему альтернативу, однако весной он с этой задачей успешно справился, и теперь «Зенит» без Нобоа представить не так уж и сложно.

Статистика: 11 матчей – 1 передача

АЛЕКСАНДР АНЮКОВ – 6

Опытный ветеран вовремя приходил на помощь, когда того требовала ситуация, поиграв в течение сезона на всех позициях в обороне – на правом и левом краях и даже в центре в тройке защитников. Время его подвигов уже ушло, но благодаря колоссальному опыту фрагментарно он еще способен приносить пользу.

Статистика: 13 матчей

МИХА МЕВЛЯ – 5,5

Провел четыре матча на старте и два в концовке осенней части сезона, после чего отправился искать счастья в «Ростове». Тот случай, когда «Зенит» не заметил потери бойца и параллельно разгрузил зарплатную ведомость.

Статистика: 6 матчей

ЭРНАНИ – 5

Семак не очень доверял бразильцу, и тот ответил ему взаимностью. Даже в период кадрового голода центральный полузащитник появлялся редко, а оба результативных действия сделал в проигранном декабрьском матче с «Арсеналом» (2:4).

Статистика: 13 матчей – 1 гол +1 передача

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ – 5

Осенью от безвыходности на несколько матчей заменил на левом фланге обороны Набиуллина, но в силу невысокого уровня мастерства при первой же возможности был сплавлен в «Ростов».

Статистика: 5 матчей

КЛАУДИО МАРКИЗИО – 4,5

Привезенный с помпой из самого «Ювентуса» центральный полузащитник провел больше времени в кабинете врача, чем на футбольном поле. Да и за его пределами получал явно больше удовольствия, гуляя по Петербургу и наслаждаясь всем обилием культурной программы, которую предлагает город с берегов Невы.

Статистика: 9 матчей – 2 гола

ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА – 5

Аргентинец сначала лечился от травмы, а потом без удовольствия узнал, что место в центре обороны уже занято. Убедить Семака в своей необходимости не сумел и после ноябрьского поражения от ЦСКА (0:2) на поле ни разу не появился.

Статистика: 4 матча

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 4

Человек-мем, ставший легендой после столкновения на тренировке с манекеном. Если бы не паблик ВГИК и 14 выходов на замену, память о нем давно поросла бы мхом. Был лишь поводом покритиковать «Зенит» за абсурдную кадровую политику. Тем смешнее, что именно его результативная передача на Дриусси досрочно сделала «Зенит» чемпионом.

Статистика: 14 матчей – 1 передача

МАТИАС КРАНЕВИТТЕР – 4

Сыграл еще меньше и хуже, чем Эрнани. На этом абзац о нем можно завершить.

Статистика: 5 матчей

АЛЕКСАНДР КОКОРИН – 1

«Все … (профукать) – ведь это тоже дар», – пел Сергей Шнуров . Сначала Кокорин долго восстанавливался после травмы, затем вкатывался в сезон тремя выходами на замену и на радостях стал размахивать стулом в московской «Кофемании», пересев с чемпионского трона на скамью подсудимых.

Статистика: 3 матча

ДЕНИС ТЕРЕНТЬЕВ – 2

26-летний футболист появился лишь на 12 минут в ноябрьском матче с «Ростовом» и торжественно вернулся в дубль, с которым столь же торжественно вылетел из ФНЛ.

Статистика: 1 матч

ЛЕОН МУСАЕВ – 3

20-летнему полузащитнику пока рано в основу «Зенита». Это еще не повод его ругать – возраст такой. Три появления в основе в районе 90-х минут не дают нам права его критиковать, но и хвалить его особо не за что.

Статистика: 3 матча

* Здесь и далее – по версии Whoscored.

Футболисты расположены в порядке проведенного на поле времени.