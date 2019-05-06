Боярский был прав: «Зенит» укажет место «Спартаку». Расклад на заключительные туры РПЛ

БОРЬБА ЗА ВТОРУЮ ПУТЕВКУ В ГРУППОВОЙ ЭТАП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Участники: Локомотив (49), Краснодар (47), ЦСКА (45)

Победи «Локо» в субботу в Туле - и сейчас команда Юрия Семина не только продолжала бы борьбу за чемпионство с «Зенитом», но и практически гарантировала бы себе второе место. Железнодорожникам еще повезло, что в воскресенье «Краснодар» на последних минутах потерял два очка с «Ростовом». Однако «быки» все равно находятся в опасной близости от «Локо». Календарь у москвичей вроде бы чуть попроще: «Рубин» и «Уфа» (дома) и «Урал» (в гостях) против «Енисея» и «Арсенала» (в гостях) и «Рубина» (дома). В то же время им предстоит ответный полуфинал Кубка России в Ростове-на-Дону (15 мая), а потом, возможно, и финал в Самаре (22-го). Выдержит ли команда такой плотный график?

ЦСКА может потерять шансы на второе место уже в следующем туре, при этом армейцам, как и «Краснодару», мало догнать «Локо» - надо обязательно его обгонять. По личным встречам, которые вступают в силу при равенстве очков, перевес на стороне команды Семина (1:0, 1:1 с ЦСКА и 1:0, 1:2 с «быками»).

БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ В КВАЛИФИКАЦИЮ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Участники: Краснодар (47), ЦСКА (45), Спартак (43), Арсенал (42)

В тех сезонах, когда Россия имела два гарантированных места в основной стадии Лиги чемпионов, наш представитель в главном еврокубке никогда (!) не преодолевал квалификацию. Самый свежий пример - «Спартак» Массимо Карреры, который прошлым летом напоролся на греческий ПАОК. И, тем не менее, третье место - желанно. Особенно для «Краснодара», мечтающего, наконец, попробовать на вкус ЛЧ. С календарем команде Мурада Мусаева вроде бы повезло (см. выше), если сравнивать с расписанием ЦСКА («Зенит» в гостях, «Ахмат» и «Крылья Советов» дома), да и по личкам «быки» с красно-белыми в плюсе (две победы). Однако надо держать в уме предстоящий «Краснодару» 19 мая выезд в Тулу. Там нынче все огребают по полной. Если сия участь не минует и «быков», эта интрига может закрутиться с новой силой.

БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ В ТРЕТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД ЛИГИ ЕВРОПЫ

Участники: ЦСКА (45), Спартак (43), Арсенал (42)

Формально четвертое место в РПЛ-2018/19 дает право стартовать в Лиге Европы-2019/20 с предпоследнего раунда квалификации. Но с высокой вероятностью оно может преобразоваться и в путевку в групповой этап ЛЕ. Для этого необходимо, чтобы Кубок России завоевал «Локомотив», отобравшись при этом в ЛЧ.

Примерно та же схема, кстати, сработала в прошлом сезоне. Правда, тогда путевка в групповой этап ЛЕ перешла к «Краснодару» по причине расформирования кубкового триумфатора - «Тосно». Так что разница между пятым и четвертым местами в премьер-лиге колоссальная! И тому же «Спартаку» имеет смысл вцепиться в ЦСКА мертвой хваткой.

Команде Олега Кононова осталось сыграть с «Уфой» (дома) и «Крыльями Советов» и «Оренбургом» (в гостях). Набрать 9 очков вполне реально. Однако с армейцами у красно-белых отрицательный баланс (1:1, 0:2), поэтому остается молиться на «Зенит», который в ближайшее воскресенье принимает ЦСКА на своем поле.

Так вот что имел в виду Михаил Боярский, когда в интервью нашему изданию заявил, «что «Спартак» будет на том месте, на котором «Зенит» захочет». Так оно и получается. Захотят питерцы биться за три очка с ЦСКА в матче, после которого им вручат чемпионский кубок, - жизнь «Спартака» наладится. Не захотят - и на мечтах красно-белых о четвертом месте, скорее всего, можно будет поставить крест.

БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ ВО ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД ЛИГИ ЕВРОПЫ

Участники: Спартак (43), Арсенал (42)

Впрочем, Кононов по-прежему не решил задачу-минимум - остаться по итогам сезона в еврокубковой зоне. А преимущество над набравшим крейсерский ход «Арсеналом» (ноль поражений и два пропущенных гола в 10 весенних матчах) - минимальное. Календарь у туляков сложный: «Анжи» и «Динамо» (в гостях), «Краснодар» (дома). Однако трудности команду Игоря Черевчнко не пугают. «Спартаку» надо быть начеку. Тем более что по личным встречам у москвичей с «Арсеналом» - полный абзац (2:3, 0:3).

С другой стороны - шестое место для красно-белых тоже может стать еврокубковым. Если Кубок России завоюет «Локомотив» или… «Арсенал». Ну а вдруг это сделает «Урал» Дмитрия Парфенова или «Ростов» Валерия Карпина? Тогда шестая строчка точно станет приговором.

БОРЬБА ЗА ДОСРОЧНОЕ СОХРАНЕНИЕ ПРОПИСКИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Участники: Урал (33), Динамо (30), Крылья Советов (28), Уфа (26)

Из этих четырех команд две выживут в РПЛ, а две отправятся в стыки с ФНЛ. Вот календарь оставшихся матчей: у «Урала» - «Оренбург» и «Анжи» (в гостях), «Локомотив» (дома), у «Динамо» - «Ростов» и «Арсенал» (дома), «Енисей» (в гостях), у «Крыльев Советов» - «Ахмат» и ЦСКА (в гостях), «Спартак» (дома), у «Уфы» - «Спартак» и «Локомотив» (в гостях), «Оренбург» (дома). На бумаге уфимцы сохраняют минимальные шансы на то, чтобы избежать стыков. Впрочем, вряд ли это сильно пугает Вадима Евсеева. Год назад он уверенно прошел через это испытание с «Амкаром» (пусть пермяки после победы в стыках и прекратили свое существование).

БОРЬБА ЗА ПОПАДАНИЕ В СТЫКИ С ФНЛ

Участники: Уфа (26), Анжи (20), Енисей (19)

Жить этой интриге осталось недолго. «Анжи» и «Енисей» обречены.