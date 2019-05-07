Адвокат: «Если Кокорина и Мамаева не отпустят из зала суда, то до зоны они не доедут» - Советский спорт
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07 мая 2019 14:07ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат: «Если Кокорина и Мамаева не отпустят из зала суда, то до зоны они не доедут»

Известный правозащитник Сергей Жорин объяснил, что может ждать Александра Кокорина и Павла Мамаева после того, как судья 8 мая вынесет им приговор.

«В «БУТЫРКЕ» ЗАДЕРЖАТЬСЯ МОГУТ, НО ЭТО ВРЯД ЛИ»

- В понедельник прокурор попросил для Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и еще одного участника драк в центре Москвы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого реальных сроков. Как считаете, они их получат?
- По сложившейся практике, суд обычно назначает наказание несколько ниже, чем просит гособвинение. Поэтому я предполагаю, что обвиняемым назначат наказание, которое они к моменту вынесения приговора уже отбудут. Ведь с 10 октября все четверо сидят в изоляторе «Бутырки» в соответствии с примененной к ним мерой пресечения.

- И что это значит?
- Что ребят должны отпустить прямо из зала суда. Это мое мнение. Но я, повторюсь, основываюсь на общепринятой практике. Поэтому в таком развитии событий не будет ничего удивительного.

Если же им все-таки назначат наказание, превышающее на пару-тройку месяцев срок, который они уже просидели за решеткой, то в этом случае никто из ребят - я в этом уверен - не успеет доехать до колонии общего режима, куда их требует отправить прокурор.

- Это почему?
- Процедура не позволит. Там же еще будет обжалование. Это все время. Те же несколько месяцев, которые, при таком развитии событий, ребята проведут там же, где они находятся сейчас, - в «Бутырке».

Но я надеюсь, что до такого издевательства не дойдет. Подчеркиваю: им должны назначить наказание, которое они фактически уже отбыли. Значит, с высокой вероятностью отпустят прямо из зала суда.

«УСЛОВНЫЙ СРОК ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖЕН»

- Обвинение просит год и шесть месяцев для братьев Кокориных и год и пять месяцев для Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Насколько это строгое наказание, на ваш взгляд?
- Я изначально говорил, что здесь не было оснований ни для содержания под стражей, ни для реального наказания, связанного с лишение свободы. В подавляющем большинстве аналогичных ситуаций людей не сажают! Обычно назначается штраф. В данном случае ребята уже понесли достаточно суровое наказание еще до вынесения приговора. И это не только семь месяцев в СИЗО, но и откровенная травля в прессе и соцсетях, где многих распирает злость и зависть по отношению к футболистам-миллионерам.

- Условный срок возможен в их случае?
- Думаю, это маловероятно.

- А может получиться, что кого-то оправдают, а кого-то - нет?
- В теории все возможно, но на практике, думаю, нет. Там разница всего в месяц. Учитывая, что они уже находятся под стражей, при реальном сроке возникает право на реабилитацию и так далее.

- Обвинение просит назначить обвиняемым исправительные работы и вычесть десять процентов из их зарплаты в доход государства. Как они могут осуществляться эти работы? По месту жительства?
- Здесь я затрудняюсь ответить. Но почти уверен, что никаких исправительных работ не будет. Как и вычета 10 процентов. Законом это предусмотрено, но чем сложнее приговор – тем больше оснований для его обжалования и последующей отмены. Поймите, в любом случае, если приговор окажется обвинительным, начнутся апелляции… Это уже вопрос к адвокатам ребят. Но у защиты по-прежнему много рычагов воздействия на ситуацию. А у суда вряд ли есть основания так все усложнять.

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