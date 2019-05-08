Никогда не хороните «Ливерпуль»! Красные разгромили «Барселону» и вышли в финал - Советский спорт
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08 мая 2019 00:00ФутболЗибрак Артем

Никогда не хороните «Ливерпуль»! Красные разгромили «Барселону» и вышли в финал

Это был великий матч.

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«Ливерпуль» неважно провел первый тайм, но в перерыве Клопп гениально угадал с заменой. Вейналдум в течение двух минут сделал дубль, а Александер-Арнольд и Ориги отправили «Барсу» в нокдаун.

Без Салаха и Фирмино

Благодаря величию Лионеля Месси «Барселона» выиграла первый матч со счетом 3:0 и шагнула одной ногой в финал Лиги чемпионов. «Ливерпулю» же для общего успеха требовалось настоящее чудо. Эндрю Робертсон сформулировал его рецепт – «идеально проведенный матч и чуть-чуть удачи». Если учесть, что в преддверии этой игры мерсисайдцы потеряли два своих бриллианта из трех – Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, – было ясно, что питать иллюзий на сей счет не стоит.

В отсутствие выбывших Юрген Клопп выпустил в нападение Дивока Ориги и Джердана Шакири. Эрнесто Вальдерде также обошелся без сюрпризов в основе, которой дал отдохнуть в прошедшем туре чемпионата Испании, уже «Барселоной» выигранного. Отметим разве что появление в старте Артуро Видаля, ставшее для него всего лишь третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Испанский специалист предпочел чилийца Артуру Рамосу.

Ориги и Алисон подарили «Энфилду» надежду

Без Салаха и Фирмино главным оружием «Ливерпуля» становились родные стены легендарного «Энфилда» и безумный настрой футболистов. Благодаря ним хозяевам и удалось быстро открыть счет. Садио Мане нашел на линии штрафной капитана красных Джордана Хендерсона. Удар англичанина Марк-Андре тер Штеген парировал, но первым на добивании оказался Ориги.

Трибуны восторженно встретили этот гол и с двойными силами стали гнать своих футболистов в атаку. Гости несколько минут перебарывали страх, но стоило им провести первую хорошую атаку (Алисон вытащил мяч из-под перекладины после удара Месси), и они сумели взять себя в руки.

По большому счету, ничего кроме скорости на флангах и страсти, «Ливерпуль» своим соперникам предложить не мог. И хотя иногда для создания моментов хватало и этого, для сухой победы над сегодняшней более сбалансированной и тактически гибкой «Барсой» этого явно не достаточно. Коутиньо уже к середине первого тайма мог прикончить интригу, но запорол выход один на один под углом довольно предсказуемым ударом.

После этого команды адаптировались к манере атак друг друга и перестали создавать моменты. Игра была равной, динамичной и энергозатратной, но по большей части проходила в середине поля. Было много борьбы, и Хендерсон с Шакири даже были вынуждены обратиться за помощью к медикам. А под занавес тайма очередной изумительный разрезающий пас от Месси не реализовал Хорди Альба. Мерсисайдцы вновь должны сказать спасибо Алисону.

Две великие минуты Вейналдума

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В перерыве Клопп в попытках увеличить давление на ворота гостей вместо Робертсона бросил в бой Жоржиньо Вейналдума. Забегая вперед, отметим, что с заменой Клопп угадал. Передохнув, команды еще сильнее взвинтили темп и создали по убойному моменту, позволив проявить себя вратарям. Тер Штеген в упор отбил удар пяткой Вирджила ван Дейка после подачи углового, а ответную атаку прервал Алисон, парировав удар Луиса Суареса. В очередной раз на свидание с голкипером партнера вывел Месси.

Так вот насчет удачи Клоппа. Десяти минут вышедшему на замену Вейналдуму хватило для того, чтобы оформить дубль. Обе голевые атаки хозяева провели флангами. В первом случае до предела заряженный Александер-Арнольд совершил перехват на чужой половине поля и низом прострелил в центр штрафной. Голландец мощным выстрелом пробил тер Штегена насквозь.

А спустя всего две минуты все тот же Вейналдум головой замкнул подачу Джердана Шакири с левого края. Трибуны «Энфилда» едва не захлебнулись от счастья!

Гениальная хитрость Александра-Арнольда

Вальверде отреагировал очень неожиданно и даже трусливо. Вместо Филипе Коутиньо вышел Нелсон Семеду. Он занял позицию на правом фланге обороны, а Серхи Роберто переместился в центр полузащиты. Таким образом, наставник укрепил середину поля, но сделал это за счет линии нападения. Впрочем, по игре изменения видны не были. «Ливерпуль» бешено вгрызался в каждый мяч, штурмуя штрафную противника.

Тренер «Барсы», упустив журавля в небе, предпочел сохранить хотя бы синицу в руках и выпустил вместо Видаля Артура, фактически признав свою ошибку при определении основного состава. За это «Ливерпуль» и наказал испанцев. И как!

Трент-Александер Арнольд, будучи загнанным в угол, специально пробил в оппонента и заработал угловой. А потом совершил нечто. Стоя у углового флага, сделал два шага в сторону, всем видом показывая, что уступает право разыграть партнеру, и вдруг, неожиданно подскочив к мячу, низом прострелил на одиноко стоящего на линии вратарской Ориги. Никто из испанцев к такому повороту событий оказался не готов, и бельгиец в упор расстрелял тер Штегена. 4:0 –просто фантастика! Этот гол войдет в историю!

Никто не верил, а «Ливерпуль» взял и без двух лучших игроков атаки взял и наколотил «Барселоне» четыре мяча, совершив камбэк, который войдет в историю. Кто же ждет красных в финале – «Тоттенхэм» или «Аякс»?

«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0 (1:0)

Голы: Ориги, 7, 79; Вейналдум, 54, 56

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон (Вейналдум, 46), Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Ориги (Гомес, 85), Шакири (Старридж, 90), Мане

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич (Малком, 81), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес

Предупреждения: Фабиньо, 11. Бускетс, 45+1. Ракитич, 53. Матип, 66. Семеду, 75

Судья: Чакыр (Турция)

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