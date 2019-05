Алиссон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?

Это всего лишь четвертый случай в истории Лиги чемпионов, когда команда после домашней победы в 3+ гола вылетела по итогам ответного матча.

Сразу бросается в глаза, что в трех из четырех подобных «перевертышей» отметилась «Барселона»: в 2017 году со знаком «плюс», в 2018-м и 2019-м – со знаком «минус». Но гораздо интереснее другой факт, на грани мистики. Вторую весну подряд «Барселона» проваливается в матче с командой, ворота которой защищает… бразилец Алисон Бекер.

Да-да, прошлой весной именно он играл за «Рому». И каким бы ничтожным ни был процент подобных камбэков в истории турнира, лично Алисон выбил «Барсу» из плей-офф ЛЧ после разгромного поражения в первом матче в двух случаях из двух! Получается, вчерашний провал команды Лионеля Месси был предопределен?

Last year Barcelona blew a 4-1 1st leg lead to Roma Last night Barcelona blew a 3-0 first leg lead to Liverpool Guess who was in goal both times Allison Becker. 🔥 pic.twitter.com/iMEXqIPKk1

Если вы сравните решающие голы, которые пропустили каталонцы год назад от «Ромы» и вчера на «Энфилде», то ощущение предначертанности еще усилится. Там и там угловые. Там и там детские ошибки обороны. Даже форма у соперника «Барсы» одна и та же – красная.

Liverpool repeated what Roma did to Barcelona last time😕.

Same kick (Conner), Same Cup (Champions),Same Side of the goal (left),Same time (Last minute) Same side of goal post (left) Same Club (Barcelona)😋😋😋#LIVBAR Alexander Arnold

