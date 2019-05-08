Алиссон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?

Это всего лишь четвертый случай в истории Лиги чемпионов, когда команда после домашней победы в 3+ гола вылетела по итогам ответного матча.

Сразу бросается в глаза, что в трех из четырех подобных «перевертышей» отметилась «Барселона»: в 2017 году со знаком «плюс», в 2018-м и 2019-м – со знаком «минус». Но гораздо интереснее другой факт, на грани мистики. Вторую весну подряд «Барселона» проваливается в матче с командой, ворота которой защищает… бразилец Алисон Бекер.

Да-да, прошлой весной именно он играл за «Рому». И каким бы ничтожным ни был процент подобных камбэков в истории турнира, лично Алисон выбил «Барсу» из плей-офф ЛЧ после разгромного поражения в первом матче в двух случаях из двух! Получается, вчерашний провал команды Лионеля Месси был предопределен?

Last year Barcelona blew a 4-1 1st leg lead to Roma

Last night Barcelona blew a 3-0 first leg lead to Liverpool

Guess who was in goal both times

Allison Becker. 🔥 pic.twitter.com/iMEXqIPKk1 — ChidiebereOgu ™️ (@chyngyozil) 8 мая 2019 г.

Если вы сравните решающие голы, которые пропустили каталонцы год назад от «Ромы» и вчера на «Энфилде», то ощущение предначертанности еще усилится. Там и там угловые. Там и там детские ошибки обороны. Даже форма у соперника «Барсы» одна и та же – красная.

Liverpool repeated what Roma did to Barcelona last time😕.

Same kick (Conner), Same Cup (Champions),Same Side of the goal (left),Same time (Last minute) Same side of goal post (left) Same Club (Barcelona)😋😋😋#LIVBAR Alexander Arnold

Messi

DivockOrigi

Ajax#Klopppic.twitter.com/xmWOEXexDH — Kevin (@KEV_KLM_7) 8 мая 2019 г.

Идем дальше. Кто оформил два дубля в ворота Марка-Андре тер Штегена? Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. А знаете, сколько мячей забил до вчерашнего дня Ориги в Лиге чемпионов. Ноль! В девяти матчах, с учетом трех квалификационных, когда темнокожий бельгиец еще защищал цвета «Лилля».

Ориги в ЛЧ

Квалификация-2014 с «Лиллем»

Основной турнир с «Ливерпулем»

Дубль Вейналдума тоже уникален. У голландца теперь три лигочемпионских гола за карьеру (в 29 матчах с учетом квалификации). И все три он забил на стадии полуфинала! Прошлой весной Джорджиньо отличился в ответной игре «Ливерпуля» с «Ромой». При этом Вейналдум- первый автор двух мячей после выхода на замену в истории полуфиналов ЛЧ и первый, кому такой трюк удался против «Барсы».

Голы Вейналдума в ЛЧ

Да, мы знаем, что «Ливерпуль» горазд на чудеса. Но все-таки четыре мяча в ворота «Барселоны» - явление крайне редкое. К тому же, за четыре предыдущих визита на «Энфилд» каталонцы пропустили лишь трижды: в полуфиналах Кубка УЕФА 1976 и 2001 годов здесь фиксировались ничья 1:1 и победа хозяев 1:0, в групповом турнире Лиги чемпионов-2001/02 и 1/8 финала ЛЧ-2006/07 – победы гостей 3:1 и 1:0.

«Четверку» за всю историю Лиги чемпионов «Барселона» получила шестой раз. А три гола после перерыва – второй. Кстати, пять мячей каталонцам пока никто не забивал. Все впереди?

Матчи ЛЧ, когда «Барселона» пропускала 4 гола

Показательно, что «Ливерпуль» выиграл 10-ю (!) подряд двухраундовую дуэль в плей-офф еврокубков. В предыдущих сезонах команда Юргена Клоппа доходила до финалов (которые, как известно, проводятся из одного матча) в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Осталось научиться эти финалы выигрывать.

«Ливерпуль» Клоппа в двухраундовых дуэлях еврокубков

Предстоящий финал станет для «Ливерпуля» девятым за время выступлений в Кубке/Лиге чемпионов. Из восьми предыдущих пять были выиграны (последний – в 2005 году с легендарным камбэком против «Милана» - 3:3 после 0:3 к перерыву и победа по пенальти). Чаще до решающих матчей главного еврокубка добирались только «Реал» (16/13 выигрышей), «Милан» (11/7) и «Бавария» (10/5).

Наконец, «Ливерпуль» и «Барселона» совместно добавили уникальности всему плей-офф-2019. Впервые в истории сразу в пяти дуэлях далее прошли команды, проигравшие первый матч. Но этот рекорд вполне реально улучшить. Если сегодня вечером камбэк против «Аякса» совершит «Тоттенхэм». Тогда можно будет задуматься и об уникальных сразу двух чисто английских еврофиналах.

Ведь в Лиге Европы-2018/19 за титул, скорее всего, поспорят «Челси» и «Арсенал».