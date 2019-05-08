Амстердам ближе к Ливерпулю, чем к Барселоне. Превью матча «Аякс» – «Тоттенхэм» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 13:24ФутболЗибрак Артем

Амстердам ближе к Ливерпулю, чем к Барселоне. Превью матча «Аякс» – «Тоттенхэм»

Главная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ.

В ПЛЕЙ-ОФФ «АЯКС» НИ РАЗУ ДОМА НЕ ВЫИГРАЛ

Не успели мы перевести дух после грандиозного камбэка «Ливерпуля», как нас ожидает еще одно очень интересное противостояние. «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Аяксу» с минимальным счетом и теперь в Амстердаме должен побеждать. Причем для прохода в финал «шпорам» требуется забить более одного мяча. А значит, Маурисио Почеттино придется искать максимально эффективную атакующую модель. Если учесть, что «Аякс» Эрика тен Хага от обороны играть не умеет в принципе, наверняка нас ждет масса ярких моментов.

Шансы у англичан, конечно, есть, что наглядно продемонстрировал в первом матче 1/8 финала мадридский «Реал», выигравший на «Амстердам Арене» со счетом 2:1. Да и вообще на своем поле красно-белые в нынешнем сезоне топ-клубы не обыгрывали: 3:3 – с «Баварией», 1:2 – с «Реалом» и 1:1 – с «Ювентусом». Так что вполне вероятно, что интрига в этой встрече умрет лишь с финальным свистком Фелика Брыха.

Кстати, немецкий арбитр уже обслуживал в этом году матч «Аякса» – на «Сантьяго Бернабеу», где голландский клуб не оставил от «сливочных» камня на камне (4:1).

1

«АЯКС» ПРАЗДНОВАЛ…

В составе хозяев особых изменений ждать не приходится. Все здоровы и рвутся в бой. В воскресенье преимущественно основным составом они разгромили в финале Кубка Голландии «Виллем II» (4:0). Из железных игроков старта в той игре не вышли с первых минут лишь Йоэл Велтман, Давид Нерес и Лассе Шоне (двое последних появились после перерыва, когда исход был уже предрешен). По словам тен Хага, у Нереса есть незначительное повреждение, но, думается, ключевое слово здесь – «незначительное». Наверняка мы увидим его на поле.

Голландский клуб подходит к решающему матчу в хорошем настроении и отличных кондициях. Важность последнего фактора доказал «Ливерпуль», разгромивший отдыхавшую в минувший уик-энд практически в полном составе «Барселону». А результат первого матча не позволит амстердамцам выходить на поле с чувством уже выполненной задачи, на чем и погорели каталонцы. Вообще страстью на футбольном поле, скоростью атак и остротой нападения они куда ближе к красным, чем к сине-гранатовым.

… «ТОТТЕНХЭМ» ПСИХОВАЛ

Почеттино же испытывает куда больше кадровых и психологических трудностей. Помимо давно выбывших из-за травм Сержа Орье, Харри Кейна, Гарри Уинкса, Давинсона Санчеса и Эрика Ламелы, под вопросом и участие Яна Вертонгена. В первой игре он получил травму головы и, вернувшись на поле, покинул еще до конца первого тайма. За день до матча он вернулся к тренировкам, для чего ему понадобилась специальная маска, и сейчас трудно говорить о том, насколько он готов помочь команде. Именно не выйти на поле (это ему, очевидно, по силам), а именно помочь партнерам – сыграть качественно, надежно и не допустить ошибок, ведь от этого во многом будут зависеть шансы «шпор» на выход в финал.

Зато возвращается покоритель «Манчестер Сити» Сон Хын Мин, пропускавший первый матч из-за перебора желтых карточек. Его участие – большое подспорье для лондонского клуба, ведь для того, чтобы уравновесить результат, достаточно и одного забитого мяча. Впрочем, в минувшую субботу он психанул на ровном месте и был удален уже на 43-й минуте. Затем было еще удаление Хуана Фойта и победный гол Натана Аке на 91-й минуте (0:1 от «Борнмута»).

Так что как бы футболисты «Тоттенхэма» ни хорохорились, понятно, что пребывают они не в лучшем психологическом состоянии – неслучайно же проиграли пять из шести последних матчей. Причем в пяти последних играх забили всего один мяч – «Брайтону» (1:0).

Поэтому сложно не согласиться с Почеттино, который на предматчевой пресс-конференции сказал о том, что если выиграет Лигу чемпионов «в этих обстоятельствах», это станет фантастикой, и ему стоит задуматься о том, чтобы заняться чем-то другим. Но для начала надо победить в Амстердаме. Тен Хагу же, чтобы покрыть себя славой и получить предложение от топ-клуба, будет достаточно и выхода в финал.

1

08/05 01:00Футбол
День Психа. Как Юрген Клопп собрал все долги за один вечер4:0 после 0:3. Без Мохамеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
08/05 08:49Футбол
Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?Весь мир восхищается подвигом «Ливерпуля» в матче с «Барселоной», однако ни одного титула «красные» при Юргене Клоппе пока не завоевали. И если не завоюют, то немец сам… обещал покинуть клуб. Наш автор считает: Клоппа надо удержать любым способом!
08/05 05:00Футбол
«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» пропустила четыре гола от «Ливерпуля» и проиграла по сумме двух матчей. «Советский спорт» разбирает все эпизоды с забитыми мячами.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
08/05 13:23Футбол
Алиссон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
08/05 09:00Футбол
Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
13:54 Хоккей Бен Бишоп: Не хочу смотреть повтор решающего гола
13:39 Фигурное катание Трусова номинирована на звание лучшего молодого спортсмена Европы
13:29 Футбол «Сочи» может подписать российского защитника «Баника»
13:18 Футбол Рашид Рахимов: Азмун – один из лучших игроков весенней части премьер-лиги
13:13 Хоккей «Трактор» объявил ассистентов Скудры
13:05 Хоккей Лукоянов продлил контракт с «Ак Барсом»
12:54 Футбол Сергей Силкин: «Аякс» сыграет в финале Лиги чемпионов
12:49 Футбол Валерий Газзаев: Это явный провал «Барселоны», явный
12:45 Футбол Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»
12:23 Футбол Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом
12:11 Хоккей Стал известен состав сборной России на чемпионат мира
12:03 Футбол Сергей Семак: «Зенит» больше всех забивает и побеждает – в этом ключ к успеху
11:54 Футбол Сергей Семак: Опустошенность мешает, но будем с ней справляться
11:47 Футбол Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА
11:15 Футбол Шамиль Газизов: За формой «Спартака» не следим, едем за победой
10:46 Футбол Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»
10:22 Футбол Дмитрий Хомуха: Игрокам нужно было почувствовать, что такое чемпионат Европы
10:04 Футбол Моуринью о 4-м голе «Ливерпуля»: В детском футболе сказали бы, что игроки заснули
09:41 Футбол Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное
09:04 Футбол Луис Суарес: Когда «Ливерпуль» забивал четвертый гол, мы играли, как дети
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика