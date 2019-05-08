Амстердам ближе к Ливерпулю, чем к Барселоне. Превью матча «Аякс» – «Тоттенхэм»

В ПЛЕЙ-ОФФ «АЯКС» НИ РАЗУ ДОМА НЕ ВЫИГРАЛ

Не успели мы перевести дух после грандиозного камбэка «Ливерпуля», как нас ожидает еще одно очень интересное противостояние. «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Аяксу» с минимальным счетом и теперь в Амстердаме должен побеждать. Причем для прохода в финал «шпорам» требуется забить более одного мяча. А значит, Маурисио Почеттино придется искать максимально эффективную атакующую модель. Если учесть, что «Аякс» Эрика тен Хага от обороны играть не умеет в принципе, наверняка нас ждет масса ярких моментов.

Шансы у англичан, конечно, есть, что наглядно продемонстрировал в первом матче 1/8 финала мадридский «Реал», выигравший на «Амстердам Арене» со счетом 2:1. Да и вообще на своем поле красно-белые в нынешнем сезоне топ-клубы не обыгрывали: 3:3 – с «Баварией», 1:2 – с «Реалом» и 1:1 – с «Ювентусом». Так что вполне вероятно, что интрига в этой встрече умрет лишь с финальным свистком Фелика Брыха.

Кстати, немецкий арбитр уже обслуживал в этом году матч «Аякса» – на «Сантьяго Бернабеу», где голландский клуб не оставил от «сливочных» камня на камне (4:1).

«АЯКС» ПРАЗДНОВАЛ…

В составе хозяев особых изменений ждать не приходится. Все здоровы и рвутся в бой. В воскресенье преимущественно основным составом они разгромили в финале Кубка Голландии «Виллем II» (4:0). Из железных игроков старта в той игре не вышли с первых минут лишь Йоэл Велтман, Давид Нерес и Лассе Шоне (двое последних появились после перерыва, когда исход был уже предрешен). По словам тен Хага, у Нереса есть незначительное повреждение, но, думается, ключевое слово здесь – «незначительное». Наверняка мы увидим его на поле.

Голландский клуб подходит к решающему матчу в хорошем настроении и отличных кондициях. Важность последнего фактора доказал «Ливерпуль», разгромивший отдыхавшую в минувший уик-энд практически в полном составе «Барселону». А результат первого матча не позволит амстердамцам выходить на поле с чувством уже выполненной задачи, на чем и погорели каталонцы. Вообще страстью на футбольном поле, скоростью атак и остротой нападения они куда ближе к красным, чем к сине-гранатовым.

… «ТОТТЕНХЭМ» ПСИХОВАЛ

Почеттино же испытывает куда больше кадровых и психологических трудностей. Помимо давно выбывших из-за травм Сержа Орье, Харри Кейна, Гарри Уинкса, Давинсона Санчеса и Эрика Ламелы, под вопросом и участие Яна Вертонгена. В первой игре он получил травму головы и, вернувшись на поле, покинул еще до конца первого тайма. За день до матча он вернулся к тренировкам, для чего ему понадобилась специальная маска, и сейчас трудно говорить о том, насколько он готов помочь команде. Именно не выйти на поле (это ему, очевидно, по силам), а именно помочь партнерам – сыграть качественно, надежно и не допустить ошибок, ведь от этого во многом будут зависеть шансы «шпор» на выход в финал.

Зато возвращается покоритель «Манчестер Сити» Сон Хын Мин, пропускавший первый матч из-за перебора желтых карточек. Его участие – большое подспорье для лондонского клуба, ведь для того, чтобы уравновесить результат, достаточно и одного забитого мяча. Впрочем, в минувшую субботу он психанул на ровном месте и был удален уже на 43-й минуте. Затем было еще удаление Хуана Фойта и победный гол Натана Аке на 91-й минуте (0:1 от «Борнмута»).

Так что как бы футболисты «Тоттенхэма» ни хорохорились, понятно, что пребывают они не в лучшем психологическом состоянии – неслучайно же проиграли пять из шести последних матчей. Причем в пяти последних играх забили всего один мяч – «Брайтону» (1:0).

Поэтому сложно не согласиться с Почеттино, который на предматчевой пресс-конференции сказал о том, что если выиграет Лигу чемпионов «в этих обстоятельствах», это станет фантастикой, и ему стоит задуматься о том, чтобы заняться чем-то другим. Но для начала надо победить в Амстердаме. Тен Хагу же, чтобы покрыть себя славой и получить предложение от топ-клуба, будет достаточно и выхода в финал.