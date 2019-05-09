Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»! - Советский спорт
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09 мая 2019 19:48ФутболАртамонов Антон

Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»!

Суперкамбэки, которые организовали в полуфиналах «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», не были бы возможны без парижского суперклуба. И вот почему.

Если Дайенерис у нас Матерь драконов, то в Отца камбэков смело записываем «ПСЖ». Да-да, этого вечного неудачника Лиги чемпионов, который, истратив сотни миллионов евро, в позапрошлом сезоне умудрился вылететь от «Барселоны» после домашних 0:4, а в плей-2019 не устоял против «МЮ» после гостевых 2:0…

При чем здесь «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»? А судите сами.

В 2017 году «ПСЖ» за 222 миллиона купил у «Барсы» Неймара, на вырученные средства каталонцы взяли Филипе Коутиньо из… «Ливерпуля» и Усмана Дембеле…из дортмундской «Боруссии». И кто в добавленное время первого полуфинального матча «Барса» - «Ливер» при счете 3:0 простил «красных»? Правильно, Дембеле! 21-летний француз загубил два шанса.

Наверное, и при итоговом счете 0:4 «Ливерпуль» не стоило бы заранее и хоронить. И все же во многом эти промахи Дембеле и предопределили последующий камбэк команды Юргена Клоппа на «Энфилде». Не зря же перед ответной игрой о них вспоминал Лионель Месси, словно предчувствуя неладное.

Ну а возьмите вчерашний подвиг «Тоттенхэма» в Амстердама. И здесь прослеживается «след» парижского суперклуба. Автор хет-трика в ворота «Аякса» Лукас Моура перебрался в Лондон из «ПСЖ» в январе 2018 года за 28 миллионов евро. Так мы благодарим «ПСЖ» за взрыв этой Лии чемпионов или нет? Думаю, можемсмело!

А кто сейчас больше всего обсуждает тему перехода бразильца в «Тоттенхэм», так это фанаты «Арсенала». Взаимная ненависть болельщиков клубов из Северного Лондона тянется десятилетия, и преимущество в словесном спарринге, безусловно, за «канонирами». «Посмотри на табло, хулиган», - такой фразой любой фан в красно-белых цветах может заткнуть «шпор». 13 чемпионских титулов против двух дают право.

Но сейчас арсенальцы – перед ответным полуфиналом Лиги Европы с «Валенсией» хейтят… своего главного тренера. Хорошо знакомого нам по «Спартаку» Унаи Эмери. Не исключено, его и в Лондоне теперь, следом за Артемом Дзюбой, будут называть «тренеришкой». А все потому, что именно Эмери отпустил… Моуру в ненавистный «Тоттенхэм», когда безуспешно пытался почистить парижскую карму.

Можете не сомневаться, если 1 июня «Тоттенхэм» победит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, это вызовет в красно-белой части Лондона страшный зуд. Реакция будет примерно как у фанатов ЦСКА на успехи «Спартака»

«Я только что узнал, что Эмери продал Моуру «Шпорам». Я на полу. Мертвый», - вот типовой твит фанатского аккаунта «Тоттенхэма». У него 2,1 тысячиретвитов, 8,8 тысячилайков.

Бедный Эмери. Похоже, на баскевсе-таки есть какое-то клеймо. Как и на «ПСЖ». И как экс-тренер «Спартака» не разглядел в Моуре будущего супергероя? Автора вчерашнего камбэка «слили» в Париже в пользу Неймара.Только теперь хваленый Неймар дерется с болельщиками и психует в инстаграме, а списанный Моура (за которого год назад выручили меньше, чем заплатили минувшей зимой «Зимой» за Леандро Паредеса) затащил «Тоттенхэм» туда, где парижанам оказаться только сниться.

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Но мы все равно говорим «ПСЖ» спасибо! Чудите еще! Нам такая Лига чемпионов в радость.

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