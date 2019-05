Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»!

Если Дайенерис у нас Матерь драконов, то в Отца камбэков смело записываем «ПСЖ». Да-да, этого вечного неудачника Лиги чемпионов, который, истратив сотни миллионов евро, в позапрошлом сезоне умудрился вылететь от «Барселоны» после домашних 0:4, а в плей-2019 не устоял против «МЮ» после гостевых 2:0…

При чем здесь «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»? А судите сами.

В 2017 году «ПСЖ» за 222 миллиона купил у «Барсы» Неймара, на вырученные средства каталонцы взяли Филипе Коутиньо из… «Ливерпуля» и Усмана Дембеле…из дортмундской «Боруссии». И кто в добавленное время первого полуфинального матча «Барса» - «Ливер» при счете 3:0 простил «красных»? Правильно, Дембеле! 21-летний француз загубил два шанса.

Наверное, и при итоговом счете 0:4 «Ливерпуль» не стоило бы заранее и хоронить. И все же во многом эти промахи Дембеле и предопределили последующий камбэк команды Юргена Клоппа на «Энфилде». Не зря же перед ответной игрой о них вспоминал Лионель Месси, словно предчувствуя неладное.

Ну а возьмите вчерашний подвиг «Тоттенхэма» в Амстердама. И здесь прослеживается «след» парижского суперклуба. Автор хет-трика в ворота «Аякса» Лукас Моура перебрался в Лондон из «ПСЖ» в январе 2018 года за 28 миллионов евро. Так мы благодарим «ПСЖ» за взрыв этой Лии чемпионов или нет? Думаю, можемсмело!

