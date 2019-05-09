Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»!

Если Дайенерис у нас Матерь драконов, то в Отца камбэков смело записываем «ПСЖ». Да-да, этого вечного неудачника Лиги чемпионов, который, истратив сотни миллионов евро, в позапрошлом сезоне умудрился вылететь от «Барселоны» после домашних 0:4, а в плей-2019 не устоял против «МЮ» после гостевых 2:0…

При чем здесь «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»? А судите сами.

В 2017 году «ПСЖ» за 222 миллиона купил у «Барсы» Неймара, на вырученные средства каталонцы взяли Филипе Коутиньо из… «Ливерпуля» и Усмана Дембеле…из дортмундской «Боруссии». И кто в добавленное время первого полуфинального матча «Барса» - «Ливер» при счете 3:0 простил «красных»? Правильно, Дембеле! 21-летний француз загубил два шанса.

Наверное, и при итоговом счете 0:4 «Ливерпуль» не стоило бы заранее и хоронить. И все же во многом эти промахи Дембеле и предопределили последующий камбэк команды Юргена Клоппа на «Энфилде». Не зря же перед ответной игрой о них вспоминал Лионель Месси, словно предчувствуя неладное.

Ну а возьмите вчерашний подвиг «Тоттенхэма» в Амстердама. И здесь прослеживается «след» парижского суперклуба. Автор хет-трика в ворота «Аякса» Лукас Моура перебрался в Лондон из «ПСЖ» в январе 2018 года за 28 миллионов евро. Так мы благодарим «ПСЖ» за взрыв этой Лии чемпионов или нет? Думаю, можемсмело!

Two days of these Champions League semifinal comebacks will be the end of me. One day after Liverpool scores 3 in the second half to bounce Barcelona, Tottenham does the same to Ajax. Lucas Moura's decisive goal:pic.twitter.com/wXyHTxZaqR — Grant Wahl (@GrantWahl) 8 мая 2019 г.

А кто сейчас больше всего обсуждает тему перехода бразильца в «Тоттенхэм», так это фанаты «Арсенала». Взаимная ненависть болельщиков клубов из Северного Лондона тянется десятилетия, и преимущество в словесном спарринге, безусловно, за «канонирами». «Посмотри на табло, хулиган», - такой фразой любой фан в красно-белых цветах может заткнуть «шпор». 13 чемпионских титулов против двух дают право.

Но сейчас арсенальцы – перед ответным полуфиналом Лиги Европы с «Валенсией» хейтят… своего главного тренера. Хорошо знакомого нам по «Спартаку» Унаи Эмери. Не исключено, его и в Лондоне теперь, следом за Артемом Дзюбой, будут называть «тренеришкой». А все потому, что именно Эмери отпустил… Моуру в ненавистный «Тоттенхэм», когда безуспешно пытался почистить парижскую карму.

Можете не сомневаться, если 1 июня «Тоттенхэм» победит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, это вызовет в красно-белой части Лондона страшный зуд. Реакция будет примерно как у фанатов ЦСКА на успехи «Спартака»

«Я только что узнал, что Эмери продал Моуру «Шпорам». Я на полу. Мертвый», - вот типовой твит фанатского аккаунта «Тоттенхэма». У него 2,1 тысячиретвитов, 8,8 тысячилайков.

I have just been informed that Unai Emery sold Lucas Moura to Spurs. I. Am. On. The. Floor. DEAD. — Simply (@Simply_Spurs) 8 мая 2019 г.

Бедный Эмери. Похоже, на баскевсе-таки есть какое-то клеймо. Как и на «ПСЖ». И как экс-тренер «Спартака» не разглядел в Моуре будущего супергероя? Автора вчерашнего камбэка «слили» в Париже в пользу Неймара.Только теперь хваленый Неймар дерется с болельщиками и психует в инстаграме, а списанный Моура (за которого год назад выручили меньше, чем заплатили минувшей зимой «Зимой» за Леандро Паредеса) затащил «Тоттенхэм» туда, где парижанам оказаться только сниться.

Но мы все равно говорим «ПСЖ» спасибо! Чудите еще! Нам такая Лига чемпионов в радость.