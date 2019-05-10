Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

В 28-м туре общедоступный «Матч» покажет две встречи российской премьер-лиги:
10 мая
14.00 (мск)
Динамо - Ростов (комментаторы - Арустамян, Кривохарченко)
12 мая
19.00 (мск)
Зенит - ЦСКА (комментаторы - Гутцайт, Шнякин)
Остальные шесть игр будет транслировать канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:
10 мая
11.30 (мск)
Оренбург - Урал (комментатор - Шнякин)
16.30 (мск)
Анжи - Арсенал (комментатор - Аксенов)
19.00 (мск)
Локомотив - Рубин (комментаторы - Шмурнов, Керимов)
11 мая
14.00 (мск)
Енисей - Краснодар (комментатор - Поленов)
16.30 (мск)
Ахмат - Крылья Советов (комментатор - Жичкин)
12 мая
16.30 (мск)
Спартак - Уфа (комментаторы - Генич, Поленов)
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом после предыдущего тура. В матче с ЦСКА питерцам будет вручен кубок победителей РПЛ-2018/19. А основная интрига разворачивается в борьбе за две другие путевки в Лигу чемпионов. «Локомотивом» имеет 49 очков, «Краснодар» - 47, ЦСКА - 45, «Спартак» - 43. Играть осталось три тура.
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