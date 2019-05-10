Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 02:01ФутболБезъязычный Алексей

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В 28-м туре общедоступный «Матч» покажет две встречи российской премьер-лиги:

10 мая

14.00 (мск)

Динамо - Ростов (комментаторы - Арустамян, Кривохарченко)

12 мая

19.00 (мск)

Зенит - ЦСКА (комментаторы - Гутцайт, Шнякин)

Остальные шесть игр будет транслировать канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:

10 мая

11.30 (мск)

Оренбург - Урал (комментатор - Шнякин)

16.30 (мск)

Анжи - Арсенал (комментатор - Аксенов)

19.00 (мск)

Локомотив - Рубин (комментаторы - Шмурнов, Керимов)

11 мая

14.00 (мск)

Енисей - Краснодар (комментатор - Поленов)

16.30 (мск)

Ахмат - Крылья Советов (комментатор - Жичкин)

12 мая

16.30 (мск)

Спартак - Уфа (комментаторы - Генич, Поленов)

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом после предыдущего тура. В матче с ЦСКА питерцам будет вручен кубок победителей РПЛ-2018/19. А основная интрига разворачивается в борьбе за две другие путевки в Лигу чемпионов. «Локомотивом» имеет 49 очков, «Краснодар» - 47, ЦСКА - 45, «Спартак» - 43. Играть осталось три тура.

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