«Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?

СПАСИБО ПЛАТИНИ

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси»… Кто бы еще пару лет назад мог предположить, что уникальное достижение английской премьер-лиге обеспечит квартет, в котором не будет двух «Манчестеров» - «Сити» и «Юнайтед», продолжавших тратить на суперзвезд и супертренеров сумасшедшие деньги.

Но, выходит, придуманный когда-то Мишелем Платини финансовый фэйр-плей все-таки работает. На примере Англии мы это сейчас наблюдаем. Все спрашивали, как можно залезть в карман к грандам. Оказалось просто – не выдавать лицензии на совершение трансферов. Все были уверены, что любые ограничения «убьет» скрытое спонсорство. Но чего добились в еврокубках «Сити» или тот же «ПСЖ» с их арабскими нефтеденьгами? Ровным счетом ничего.

Все последние годы Европа над британцами втихомолку посмеивалась. Каким бы могущественным на бумаге ни выглядел очередной «Ливерчестер Ситинайтед», тон в Лиге чемпионов все равно задавали «Реал» и «Барселона». Или на худой конец «Бавария». Обратите внимание: последний раз представитель АПЛ («Челси») выигрывал ЛЧ в 2012-м, как раз в год введения фэйр-плей. И вот спустя семь лет у Англии будет новый «король Европы». Мы знаем об этом заранее, еще до мадридского финала, оба участника которого добились успеха во многом благодаря реформе Платини.

ЭКОСИСТЕМА «ЛИВЕРПУЛЯ» И «ТОТТЕНХЭМА»

Ведь чего изначально добивался впоследствии низложенный за подозрения в коррупции француз? Уравнять слабых и сильных, сделать так, чтобы побеждали не мешками денег, а эффективной селекцией и грамотным менеджментом.

Суть финансового фэйр-плей УЕФА проста: на дистанции трех лет расходы клуба не должны превышать доходы более чем на пять процентов. Теперь никто не может сорить деньгами лишь потому, что ему так захотелось. Да, «ПСЖ» все равно украл у «Барселоны» Неймара, но что, повторимся, это парижанам дало? Выше головы они так и не прыгнули…

Зато прыгнули «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», создавшие собственную экосистему, где важнее купить восходящую звезду за копейки и довести до топ-уровня. От ветеранов те и другие отказались полностью. При этом «шпоры», сформировав основную обойму, в последнее время вообще перестали покупать. «Красные» же, хотя и делали супердорогие приобретения (защитник Вирджил ван Дейк обошелся в 84 млн евро, вратарь Алиссон – в 62,5 млн, Наби Кейта и Фабиньо – в 105 миллионов на двоих), параллельно разгружали состав дорогими продажами (очень вовремя отдав «Барселоне» за 135 миллионов Филиппе Коутиньо).

В итоге «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сформировали прочную базу на будущее (лишь девять игроков, родившихся в 1980-х, на две команды, самому старшему – 34 года), вот уже пять лет не мешают работать, возможно, самым прогрессивным представителям новой тренерской волны (Юргену Клоппу и Маурисио Почеттино) и сегодня пожинают плоды своей тщательно продуманной стратегии долгосрочного развития.

«АРСЕНАЛ» БЫЛ ТАКИМ И В 1990-е

Кстати, это и других команд-открытий еврокубков-2018/19 касается. Еще три года назад о существовании «Аякса» и «Айнтрахта» помнили только их фанаты. Теперь об этих клубах, остановившихся в шаге от финалов соответственно Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорят все. И им тоже очень помог финансовый фэйр-плей. Без реформы Платини амстердамцам и франкфуртцам было бы просто нечем бодаться с признанными финансовыми воротилами.

Но вернемся в Англию. И обязательно скажем о первом финалисте ЛЕ-2018/19 «Арсенале», которому бережливость и осторожность в обращении с деньгами была свойственна во все времена. Арсен Венгер еще в 1990-е старался покупать толковых, но дешевых игроков. По этой причине в составе лондонцев засветились и представители Восточной Европы: украинец Олег Лужный, белорус Александр Глеб, даже латвиец Игорь Степанов…

Отказ от дорогих покупок был продиктован еще и переездом с «Хайбери» на «Эмирейтс» (как у «Тоттенхэма» сейчас). В результате, трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» за 15 млн фунтов на тот момент считался самым дорогим в истории «Арсенала»!..

«Челси», с которым команда Унаи Эмери 29 мая сыграет в Баку, немного выбивается из общего ряда. Пожалуй, клуб Романа Абрамовича – это последний вздох «старого футбольного мира», где сиюминутные траты ради победы «здесь и сейчас» решали все. Скорее всего, такого уже никогда не будет. И «Челси», которому УЕФА запретил регистрировать новичков, тоже придется кардинально менять свою философию.

ФИНАЛЫ ЕВРОКУБКОВ-2018/19

Лига Европы

29 мая. Баку

ЧЕЛСИ – АРСЕНАЛ

Лига чемпионов

1 июня. Мадрид

ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ