«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)

Чуда не произошло. Робкая надежда фанатов «Ливерпуля», что 17-й клуб премьер-лиги «Брайтон» в последнем туре поставит подножку «Ман Сити» на пути к шестому чемпионскому титула, жила, наверное, 20 секунд. Любой болельщик после точного удара головой Гленна Мюррэя наверняка подумал: «А вдруг?».

Но в следующей же атаке Серхио Агуэро счет сравнял, умерив пыл любителей интриг.

Впрочем, на тот момент «Ливерпуль», который сам быстро открыл счет в матче с «Вулверхэмптоном», еще оставался промежуточным чемпионом. Но этот «статус» продержался 21 минуту. «Сити» вышел вперед еще до перерыва после точного удара Эмерика Ляпорта. Этот гол и стал чемпионским.

Thank you, Aymeric Laporte, best CB in the League. pic.twitter.com/RAe9Ofh5wR — Agùero (@geniusKDB) 12 мая 2019 г.

После возобновления игры за событиями в Ливерпуле можно было не следить. Рияд Марез и Илкай Гюндоган довели счет в Брайтоне до разгромного. В последних четырех турах «Сити» трижды побеждал лишь с разницей в один мяч, но на золотой матч не стал трепать нервы своим поклонникам. Вообще, концовку АПЛ команда Гвардиолы отыграла выше всяких похвал – 14 побед кряду!

La lumière pouvais venir que de lui, Mahrez va aujourd'hui offrir le titre sur un plateau à City. Quel feinte, il a envoyer le defenseur visiter la lune 🌕🤫😍 pic.twitter.com/icARtui87j — Mohamed 🇩🇿 (@NoW_BoyS_AR) 12 мая 2019 г.

Любители английского футбола перестали обсуждать чемпионскую гонку, переключившись на излюбленную забаву – хейт «Манчестер Юнайтед». Воспрявший было с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера гранд завершил сезон домашним поражением от вылетевшего «Кардиффа» под смех и уколы общественности.

Натерпевшиеся фаны «МЮ» дошли до такой ручки, что радовались голам «Ман Сити».

«Как жалко, что они докатились до такого. Это теперь манчестерский «Эвертон», - пожимали плечами снова вторые.

Man Utd fans cheering Man City goals whilst they are losing at Old Trafford to relegated Cardiff City, it’s sad what has happened to them, the Everton of Manchester now. — Mubarak (@man_~*_waffy) 12 мая 2019 г.

Забавно, что сам «Эвертон» напомнил о себе, встав между «Тоттенхэмом» и бронзовыми медалями (которые, впрочем, в АПЛ не вручают). Пока «Челси» мучился в Лестере, так и не сумев забить «лисам», финалист Лиги чемпионов, несмотря на быстрый гол Эрика Дайера, сам пропустил дважды, а на повторения амстердамского подвига не хватило даже наличия Лукаса Моуры на острие.

Еще одной интригой, жившей до последних секунд, была «Золотая бутса» английского разлива. Мохамед Салах после травмы вышел, но солировал на «Энфилде» Садио Мане, который своим дублем сравнялся с партнером по линии атаки в почетном споре. По 22 гола на счету каждого. Столько же забил и Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала».

Агуэро ограничился одним мячом (21-м в чемпионате), но вряд ли сильно горевал по этому поводу. Аргентинцу с партнерами – чемпионское шампанское, Сане с Салахом - готовиться к развязке европейского сезона в Мадриде.

А «Ман Сити» еще, кстати, предстоит финал Кубка Англии против «Уофторда». У Гвардиолы есть шанс завершить сезон с тремя титулами. Кстати, он – первый за последние 10 лет тренер, кому удалось защитить в АПЛ чемпионское звание. В 2009 это сделал с «МЮ» Алекс Фергюсон.