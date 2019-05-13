«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 09:00ФутболАртамонов Антон

«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?»

О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина.

N6x8Hu8CzcY

«ДАЖЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОН ВРЯД ЛИ ПОТЯНЕТ РПЛ»

64-летнего Ковылина, открывшего для большого футбола Дмитрия Сычева и Юрия Жиркова, уважительно называют «тамбовским Ги Ру». 23 года он руководил местным «Спартаком». Это, конечно, не 40 лет, которые легендарный француз рулил «Осером», но все равно очень и очень много.

– Сомневаюсь, что тамбовский футбол со мной по-прежнему ассоциируется, – скромничает Ковылин. – Все-таки с 2013 года работаю в академии, но за команду я очень рад. Долго шли к этому… Жалко только, что на своем стадионе в премьер-лиге вряд ли сможем принимать соперников. Увидеть у себя всех наших грандов – мечта любого провинциального городка. Когда «Зенит» к нам приезжал на Кубок, было настоящее событие.

– Но ведь обещают же вроде арену «Тамбова» реконструировать…
– Крайне сложно все это реализовать. Реконструкция сама по себе ничего глобального не даст. Ну, увеличится, допустим, количество мест для зрителей. А вот за короткий срок добиться соответствия уровню премьер-лиги непросто. Стадион у нас уютный, но потянет ли РПЛ? Вопрос.

– Опасаетесь, что придется весь следующий сезон играть в Саранске или на другой запасной арене?
– Опасаюсь. И будет очень обидно, если так и произойдет. Наши болельщики заслужили, ажиотаж был бы сумасшедший, а в Саранск не наездишься.

«НАЙТИ ДЕНЬГИ ПОД ЖИРКОВА СЛОЖНОВАТО»

gettyimages-1140046946-612x612

– Верите, что ваш воспитанник Юрий Жирков летом перейдет в «Тамбов»? Об этом активно сейчас говорят.
– Я все-таки сомневаюсь. Конечно, было бы здорово, если бы он закончил там, где начинал, но вы же понимаете, что вопрос очень непростой и для него, и для клуба. Сложно представить, какие будут возможности на будущий год.

– Вас к переговорам еще не просили присоединиться?
– Ой, нет. Сейчас уже другие времена.

– Вы столько лет, в том числе, искали финансирование клубу, поэтому хорошо знаете, как бизнес и власти региона относятся к футболу. Под Жиркова реально найти дополнительные средства?
– Все меняется. У нас же были совсем другие масштабы. Думали в основном о футболе (смеется). И свое дело делали. Сычев, Шешуков, Жирков прошли через наш «Спартак». И на этой волне уже решили выводить клуб на новый уровень. Манеж есть, но вот со стадионом пока непонятно. И все равно в региональный футбол мало кто будет вкладываться, даже под Жиркова. Большие деньги вряд ли найдутся.

«ЯРЦЕВ – ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДО МОЗГА КОСТЕЙ»

1337_pr

– Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев не скрывал, что бюджет клуба не был высоким даже по меркам ФНЛ-2018/19.
– Да, конечно. Откуда большим деньгам взяться? Мне звонили со всей страны футбольные знакомые и спрашивали: «У вас в Тамбове, что, нефтяную скважину нашли?». Но не нашли же. Сложный момент.

– В городе не опасаются, что клуб из-за недостатка финансирования не пройдет лицензирование, раз так все непросто?
– Георгий Александрович Ярцев до мозга костей футбольный человек и как никто другой понимает, какие проблемы стоят перед клубом. Когда он говорил о небольшом бюджете, то, естественно, понимал, с какими сложностями можно столкнуться, если шагнуть выше. Вряд ли кто-то будет скрывать, что инфраструктуры уровня премьер-лиги в Тамбове нет. Работы непочатый край.

– А игра команды? Новым тренером Александром Григоряном, судя по интернету, болельщики не очень довольны.
– Не сторонник обсуждать такие вопросы. У меня нет понимания, что происходит в этой сфере, поэтому не могу и комментировать.

– А новые Жирковы есть?
– Если вы о местных ребятах, то у нас играют приезжие. Наши стараются, но пока не тянут.

«ПУСТИТЬ СЛЕЗУ? Я НЕ НАСТОЛЬКО СЕНТИМЕНТАЛЕН»

cy1PQKWn6Go

– Главный тренер лидирующего в ФНЛ «Сочи» Александр Точилин сказал, что его костяк потянет в премьер-лиге. Что скажете о «Тамбове»?
– Точилин, во-первых, большой молодец. Очень понравилась его работа, выдержал марафон. Еще одно подтверждение, что талантливые тренерские кадры у нас есть. Надо доверять и не дергать. А то один у нас мэтр – Юрий Палыч. Еще всем фору дает. Настоящий футбольный человек, который чувствует игру. Сейчас же в футболе много непонятного. А судьбу «Тамбова» в премьер-лиге предсказывать не возьмусь. Просто рад за команду.

– Если верить в молодые тренерские кадры, может, Жирков в этом качестве однажды вернется?
– Юра, кстати, пусть и считался молчуном, сейчас по моим наблюдениям заматерел. Он нормальный парень, и всю карьеру сохранял себя в футболе. От гонораров башню у него не снесло. Поэтому и играет столько лет на высоком уровне.

– Давно общались?
– В последние годы контакт сошел на нет. Передаем приветы через знакомых, с днем рождения поздравляем. Ну, у него семья, дел своих хватает. Приедет – обязательно пообщаемся. Еще сыграет за «Тамбов» – так вообще здорово. В любом возрасте. Мастеров такого класса у нас очень мало. Эйфория после чемпионата мира спала, и качественного скачка в плане игры не видно. Пять-шесть клубов что-то показывает, а в остальном футбол деградирует.

– Пессимистично.
– Совсем нет. Я безумно рад, что наша команда наконец-то забралась на такой уровень. Помню времена, когда болельщики просили нас выйти в первую лигу, мы шли к руководство, показывали смету, а нам говорили: «Да вы что?! Откуда такие деньги!».

– Пустите слезу, когда увидите первый матч «Тамбова» в премьер-лиге?
– Хах. Да я не настолько сентиментален. Осталось дело за малым – найти средства для достойного выступления. Надеюсь, все получится.

12/05 21:00Футбол
«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)В 38-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы защитила свой чемпионский титул, одержав волевую победу над «Брайтоном».
12/05 09:00Хоккей
Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
12/05 20:20Футбол
Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/05 00:00Хоккей
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/05 23:56Хоккей
Финский вундеркинд творит что-то невероятное! Он забил три гола Словакии (видео)Второй день ЧМ получился горячим: Латвия обыграла Австрию, словаки дали очередной бой топ-сборной, а Каапо Какко оформил свой первый хет-трик чемпионата мира.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
12/05 12:00Хоккей
Финн ушами. Какко всего 18 лет, и он болен диабетом. Но он забивает без остановки!Главной звездой сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира становится 18-летний юниор.
12/05 18:00Хоккей
Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.
11/05 07:07Хоккей
Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают)Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре.
12/05 21:30Футбол
Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать!В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20.
12/05 20:00Футбол
Олег Кононов: Понимаю, что нужно создавать больше моментов, но игрой доволенПресс-конференция Олега Кононова и Вадима Евсеева по итогам матча «Спартак» – «Уфа» (1:0).
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
Новости
09:04 Футбол Конте согласовал условия контракта с «Интером»
08:35 Теннис Рейтинг WTA: Халеп стала второй ракеткой мира, Бертенс - четвертой
08:18 Хоккей Дмитрий Яшкин: Чехия хорошо знает, что нужно противопоставить сборной России
08:04 Хоккей Туукка Раск: «Бостон» провел лучший матч в плей-офф
07:39 Футбол «Ливерпуль» может приобрести Брандта
07:17 Баскетбол Бросок Леонарда принес «Торонто» победу в серии с «Филадельфией» (видео)
07:09 Фигурное катание Щербакова будет исполнять короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер»
07:03 Хоккей Крюгер может стать главным тренером «Баффало»
06:43 Футбол Василий Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон
06:39 Баскетбол «Портленд» победил «Денвер» и вышел в финал Западной конференции
06:28 Футбол Сергей Кирьяков: «Сочи» и «Тамбов» должны проделать серьезную работу по селекции
01:47 Хоккей Дмитрий Орлов: Думаю, игрокам сборной России еще есть, в чем прибавлять
01:40 Футбол Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды
01:19 Футбол Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» (видео)
01:01 Футбол «Бенфика» обыграла «Риу Аве» и вышла на первое место в чемпионате
00:47 Хоккей Дубль Грызлика помог «Бостону» обыграть «Каролину» и увеличить преимущество в серии
00:33 Футбол «Лион» в гостях разгромил «Марсель»
00:23 Футбол Эрнесто Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля»
00:08 Футбол Зинедин Зидан: Не знаю, сыграет ли Бэйл в следующем матче, физически он в порядке
23:55 Футбол Артем Дзюба: Вообще стоило до 30 лет помотаться, чтобы стать чемпионом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика