«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?» О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина.

«ДАЖЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОН ВРЯД ЛИ ПОТЯНЕТ РПЛ»

64-летнего Ковылина, открывшего для большого футбола Дмитрия Сычева и Юрия Жиркова, уважительно называют «тамбовским Ги Ру». 23 года он руководил местным «Спартаком». Это, конечно, не 40 лет, которые легендарный француз рулил «Осером», но все равно очень и очень много.

– Сомневаюсь, что тамбовский футбол со мной по-прежнему ассоциируется, – скромничает Ковылин. – Все-таки с 2013 года работаю в академии, но за команду я очень рад. Долго шли к этому… Жалко только, что на своем стадионе в премьер-лиге вряд ли сможем принимать соперников. Увидеть у себя всех наших грандов – мечта любого провинциального городка. Когда «Зенит» к нам приезжал на Кубок, было настоящее событие.

– Но ведь обещают же вроде арену «Тамбова» реконструировать…

– Крайне сложно все это реализовать. Реконструкция сама по себе ничего глобального не даст. Ну, увеличится, допустим, количество мест для зрителей. А вот за короткий срок добиться соответствия уровню премьер-лиги непросто. Стадион у нас уютный, но потянет ли РПЛ? Вопрос.

– Опасаетесь, что придется весь следующий сезон играть в Саранске или на другой запасной арене?

– Опасаюсь. И будет очень обидно, если так и произойдет. Наши болельщики заслужили, ажиотаж был бы сумасшедший, а в Саранск не наездишься.

«НАЙТИ ДЕНЬГИ ПОД ЖИРКОВА СЛОЖНОВАТО»

– Верите, что ваш воспитанник Юрий Жирков летом перейдет в «Тамбов»? Об этом активно сейчас говорят.

– Я все-таки сомневаюсь. Конечно, было бы здорово, если бы он закончил там, где начинал, но вы же понимаете, что вопрос очень непростой и для него, и для клуба. Сложно представить, какие будут возможности на будущий год.

– Вас к переговорам еще не просили присоединиться?

– Ой, нет. Сейчас уже другие времена.

– Вы столько лет, в том числе, искали финансирование клубу, поэтому хорошо знаете, как бизнес и власти региона относятся к футболу. Под Жиркова реально найти дополнительные средства?

– Все меняется. У нас же были совсем другие масштабы. Думали в основном о футболе (смеется). И свое дело делали. Сычев, Шешуков, Жирков прошли через наш «Спартак». И на этой волне уже решили выводить клуб на новый уровень. Манеж есть, но вот со стадионом пока непонятно. И все равно в региональный футбол мало кто будет вкладываться, даже под Жиркова. Большие деньги вряд ли найдутся.

«ЯРЦЕВ – ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДО МОЗГА КОСТЕЙ»

– Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев не скрывал, что бюджет клуба не был высоким даже по меркам ФНЛ-2018/19.

– Да, конечно. Откуда большим деньгам взяться? Мне звонили со всей страны футбольные знакомые и спрашивали: «У вас в Тамбове, что, нефтяную скважину нашли?». Но не нашли же. Сложный момент.

– В городе не опасаются, что клуб из-за недостатка финансирования не пройдет лицензирование, раз так все непросто?

– Георгий Александрович Ярцев до мозга костей футбольный человек и как никто другой понимает, какие проблемы стоят перед клубом. Когда он говорил о небольшом бюджете, то, естественно, понимал, с какими сложностями можно столкнуться, если шагнуть выше. Вряд ли кто-то будет скрывать, что инфраструктуры уровня премьер-лиги в Тамбове нет. Работы непочатый край.

– А игра команды? Новым тренером Александром Григоряном, судя по интернету, болельщики не очень довольны.

– Не сторонник обсуждать такие вопросы. У меня нет понимания, что происходит в этой сфере, поэтому не могу и комментировать.

– А новые Жирковы есть?

– Если вы о местных ребятах, то у нас играют приезжие. Наши стараются, но пока не тянут.

«ПУСТИТЬ СЛЕЗУ? Я НЕ НАСТОЛЬКО СЕНТИМЕНТАЛЕН»

– Главный тренер лидирующего в ФНЛ «Сочи» Александр Точилин сказал, что его костяк потянет в премьер-лиге. Что скажете о «Тамбове»?

– Точилин, во-первых, большой молодец. Очень понравилась его работа, выдержал марафон. Еще одно подтверждение, что талантливые тренерские кадры у нас есть. Надо доверять и не дергать. А то один у нас мэтр – Юрий Палыч. Еще всем фору дает. Настоящий футбольный человек, который чувствует игру. Сейчас же в футболе много непонятного. А судьбу «Тамбова» в премьер-лиге предсказывать не возьмусь. Просто рад за команду.

– Если верить в молодые тренерские кадры, может, Жирков в этом качестве однажды вернется?

– Юра, кстати, пусть и считался молчуном, сейчас по моим наблюдениям заматерел. Он нормальный парень, и всю карьеру сохранял себя в футболе. От гонораров башню у него не снесло. Поэтому и играет столько лет на высоком уровне.

– Давно общались?

– В последние годы контакт сошел на нет. Передаем приветы через знакомых, с днем рождения поздравляем. Ну, у него семья, дел своих хватает. Приедет – обязательно пообщаемся. Еще сыграет за «Тамбов» – так вообще здорово. В любом возрасте. Мастеров такого класса у нас очень мало. Эйфория после чемпионата мира спала, и качественного скачка в плане игры не видно. Пять-шесть клубов что-то показывает, а в остальном футбол деградирует.

– Пессимистично.

– Совсем нет. Я безумно рад, что наша команда наконец-то забралась на такой уровень. Помню времена, когда болельщики просили нас выйти в первую лигу, мы шли к руководство, показывали смету, а нам говорили: «Да вы что?! Откуда такие деньги!».

– Пустите слезу, когда увидите первый матч «Тамбова» в премьер-лиге?

– Хах. Да я не настолько сентиментален. Осталось дело за малым – найти средства для достойного выступления. Надеюсь, все получится.