Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)

2-й раз клуб, возглавляемый Дмитрием Аленичевым, вылетел из РПЛ, в 2015 году печальная участь постигла «Арсенал», теперь – «Енисей».

7-ю крупную победу одержал в РПЛ-2018/19 «Краснодар», от которого досталось «Енисею» (3:0, 4:0), «Анжи» (4:0, 5:0), «Арсеналу» (3:0), «Крыльям Советов» (3:0) и «Динамо» (3:0), у второго по этому показателю ЦСКА всего три разгрома.

18 лет и 88 дней исполнилось полузащитнику «Локомотива» Хвиче Кварацхелии на момент его гола в ворота «Рубина», он самый юный бомбардир российского сезона.

БОЛЬНИЧНЫЙ ТУРА

Игорь ДЕНИСОВ

Полузащитник «Локомотива» снова не попал в заявку, но не это главное. Вот как объяснил отсутствие ветерана главный тренер команды Юрий Семин: «Денисов болен, он на бюллетене, а остальное спрашивайте у генерального директора». А вот что сказал гендир «Локо» Василий Кикнадзе: «У Денисова открыт больничный, в клубе он не появлялся две недели, где Игорь, мы не знаем». Затем представители Денисова подтвердили его болезнь, но отказались конкретизировать, где он проходит лечение.

КОНФУЗ ТУРА

Адесойе ОЙЕВОЛЕ

Счет в матче «Оренбург» - «Урал» был открыт невероятно комичным образом. Тихий удар полузащитника гостей Отмана Эль Кабира низом из-за пределов штрафной площади попал в штангу, но защитник хозяев зачем-то добил мяч в сетку своих ворот, не оставив шансов голкиперу. Зачем темнокожий россиянин сделал это, не объяснит и он сам. С журналистами Ойеволе не общается.

ГЛАЗОМЕР ТУРА

Алексей ЕСЬКОВ

Судья матча в Оренбурге при весьма скандальных обстоятельствах засчитал гол полузащитника хозяев Алексея Сутормина. Первоначально Еськов зафиксировал офсайд, отреагировав на взмах флажка лайнсмена. Но затем сам поменял решение, посчитав, что мяч к Сутормину отскочил не от одноклубника, а от защитника гостей Дениса Полякова. По видеоповтору разглядеть эпизод невозможно. Положимся на глазомер Еськова. А вот президент «Урала» Григорий Иванов попросил больше не назначать этого судью на матчи его команды.

ПЯТКА ТУРА

ВАНДЕРСОН

Вылет «Енисея» из премьер-лиги был оформлен очень эффектно. Особенно красивым получился второй из четырех голов «Краснодара»: комбинация, раскрученная на левом фланге, завершилась эффектным пасом пяткой Вандерсона на Юрия Газинского. Бразилец на «носовом платке» отрезал передачей сразу троих защитников.

АССИСТЕНТ ТУРА

Артем ДЗЮБА

Форвард «Зенита», несмотря на незалеченную травму, не только вышел на поле в ничего уже не значившем для питерцев матче с ЦСКА, но и обеспечил команде красивую волевую победу. Дзюба впервые в карьере сделал три передачи, возглавив список лучших ассистентов РПЛ-2018/19. Теперь у него 9 результативных пасов - на один больше, чем у Юрия Газинского («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо»).

БЛАГОРОДСТВО ТУРА

Магомед АДИЕВ

После вылета «Анжи» из премьер-лиги главный тренер команды не стал жаловаться на руководство, которое так и не погасило долги по зарплате. «Даже если ничего не заплатят, судиться не стану», - заявил Адиев, объяснив свою позицию тем, что махачкалинский клуб для него - дом родной. А потом пообещал, что в оставшихся двух турах «Анжи» постарается громко хлопнуть дверью.