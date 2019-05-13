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13 мая 2019 19:45ФутболМощенко Захар

Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?

В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.

1992 - 1995

Андрей ПЯТНИЦКИЙ

В «Спартаке»: 1992 - 1997, 140 матчей, 30 голов (здесь и далее - статистика за все время выступлений за красно-белых)

Альтернативы: Андрей Коновалов (1991 - 1997), 47 матчей, 3 гола, Игорь Ледяхов (1992 - 1994), 89 матчей, 23 гола, Илья Цымбаларь (1993 - 1999), 204 матча, 54 гола, Дмитрий Аленичев (1994 - 1998), 195 матчей, 31 гол

ПятницкийA

После распада Союза Олег Романцев сумел грамотно воспользоваться политической ситуацией (чего до сих пор ему не могут простить недоброжелатели «Спартака») и собрать превосходный по тем временам ансамбль исполнителей, многие из которых оказались не у дел в чемпионатах стран СНГ. Тот же Пятницкий попал в состав красно-белых из ташкентского «Пахтакора», Цымбаларь - из одесского «Черноморца». Они и приняли эстафету у Юрия Гаврилова и Федора Черенкова, став яркими примерами носителей фирменного спартаковского стиля. Хотя Цымбаларь с его своеобразной техникой и волшебной левой ногой мог сыграть на фланге и даже в роли второго нападающего. Выбор у Романцева тогда был богатый: позицию плеймейкера также без проблем закрывали габаритный и самобытный Ледяхов, а чуть позже и Аленичев.

1996 - 2003

Егор ТИТОВ

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В «Спартаке»: 1995 - 2003, 446 матчей, 106 голов

Альтернативы: Цымбаларь, Аленичев, Валерий Кечинов (1993 - 2000), 158 матчей, 44 гола, Алексей Мелешин (1995 - 2000), 90 матчей, 8 голов, Алексей Бахарев (1997), 39 матчей, 2 гола, Александр Щеголев (2000), 19 матчей, 1 гол, Максим Калиниченко (2000 - 2008), 196 матчей, 32 гола, Эдуард Цихмейструк (2001, 2002), 43 матча, 5 голов, Дмитрий Смирнов (2003), 24 матча, 2 гола

Сезон-1996 вошел в историю благодаря выходу на авансцену легендарного «пионеротряда» Георгия Ярцева. Именно тогда впервые громко заявил о себе Титов, на долгие годы взваливший на свои плечи функции главного дирижера спартаковских атак. А ведь рядом с молодым плеймейкером продолжали феерить Цымбаларь и Аленичев (последний в сезоне-1997 отметился двадцатью результативными передачами!), мог временно оставить роль забивного форварда и проявлять креатив в центре поля Кечинов. Вернувший себе всю власть в «Спартаке» Романцев вновь прошерстил украинский рынок, обнаружив на нем талантливых и разносторонних хавбеков Калиниченко и Цихмейструка. Все эти кадровые ходы позволяли удерживать планку комбинационного спартаковского футбола на достаточно высоком уровне.

2004 - 2008

Егор ТИТОВ

В «Спартаке»: 2005 - 2008

Альтернативы: Калиниченко, Аленичев, Александр Павленко (2001-2011), 150 матчей, 16 голов, Олег Иванов (2003-2004), 5 матчей, Владимр Лешонок (2003-2004), 16 матчей, 1 гол, Сергей Ковальчук (2004-2009), 116 матчей, 3 гола, Александр Зотов (2006-2016), 37 матчей, 1 гол

2003 год не только закрыл одиннадцатилетний цикл царствования «Спартака» в российском футболе - знаменитый «бромантановый скандал» обернулся для Титова годичной дисквалификацией. Егор вернулся в состав лишь в 2005-м, когда калейдоскопически сменявшие друг друга после ухода Романцева главные тренеры (Андрей Чернышев, Невио Скала, Владимир Федотов, Александр Старков, Станислав Черчесов) с разной степенью успешности пытались найти в красно-белой колоде джокера, который наладил бы игру в середине поля. В это смутное время впервые засветились будущие путешественники по арендам Павленко и Зотов, промелькнул тогда еще не бронзовый призер Евро-2008 и будущий лидер «Ахмата» Иванов, надолго задержался молдавский «универсал запаса» Ковальчук... Черту же под эпохой Титова (а заодно и Калиниченко) в «Спартаке» подвел Черчесов, в июле 2008-го сначала отправивший обоих «мастодонтов» в дубль, а затем и вовсе выдворивший их из команды.

2009 - 2012

АЛЕКС

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В «Спартаке»: 2009 - 2011, 69 матчей, 19 голов

Альтернативы: Павленко, Зотов, Владислав Рыжков (2008 - 2010), 15 матчей, 2 гола, Кристиан Майдана (2008 - 2010), 46 матчей, 3 гола, Джано Ананидзе (2009 - н.в.), 136 матчей, 16 голов

Мимолетное появление Унаи Эмери и начало тренерской карьеры Валерия Карпина совпало с яркой игрой за красно-белых бразильца Алекса. Его принято считать последним на сегодняшний день полноценным классным плеймейкером «Спартака». С Алексом, отличавшимся не только тонким пасом, но и умением завершать атаки, красно-белые бились с «Зенитом» за титул, однако умудрялись не выходить из группы Лиги чемпионов с девятью очками. При этом наличие столь качественного диспетчера-легионера не позволило раскрыться талантливому Рыжкову (после мытарств по клубам первого дивизиона нынче выступает за «Витебск»), да и совсем юный Ананидзе с младых ногтей был вынужден привыкать либо к другой позиции на поле, либо к очередному отъезду в аренду.

2012 - 2016

Ким ЧЕЛЬСТРЕМ

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В «Спартаке»: 2012 - 2015, 67 матчей, 5 голов

Альтернативы: Ананидзе, Хосе Хурадо (2012 - 2015), 77 матчей, 13 голов, Ромуло (2012 - 2016), 69 матчей, 4 гола, Роман Широков (2014-2015), 20 матчей, 1 гол, Патрик Эберт (2014 - 2015), 25 матчей, Квинси Промес (2014 - 2018), 135 матчей, 66 голов, Ивелин Попов (2015 - 2018), 97 матчей, 9 голов

С отъездом Алекса на родину - в «Коринтианс» - началась самая черная полоса в российской истории «Спартака». Ни Карпину, ни последовательно пришедшим ему на смену Мураду Якину и Дмитрию Аленичеву не удалось получить в свое распоряжение футболиста, способного организовывать и направлять атаки команды. Швед Чельстрем был хорош в роли исполнителя «стандартов» и выдавал большой объем оборонительной работы, но его лучшие годы остались в прошлом. Бразилец Ромуло в большей степени тяготел к позиции опорника, а испанца Хурадо можно было назвать игроком настроения. Определенные надежды связывались с появлением Широкова, но задержаться в «Спартаке» одному из самых неординарных российских футболистов не удалось. Самое удивительное, что при Аленичеве, который в бытность игроком являл собой одно из воплощений спартаковского стиля, в сезоне-2015/2016 команда осталась фактически вообще без плеймейкера в середине поля. Абсурд селекции достиг своей наивысшей точки.

2016 - 2018

Марио ПАШАЛИЧ

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В «Спартаке»: 2017 - 2018, 32 матча, 5 голов

Альтернативы: Зотов, Ананидзе, Промес, Попов, Софьян Ханни (2018 - н.в.), 38 матчей, 6 голов

Массимо Каррере удалось невероятное - вернуть «Спартаку» чемпионский титул фактически в отсутствие в тактической схеме игрока-диспетчера. Итальянец зачастую прибегал к расстановке 4-3-3, в которой «десятка» как таковая не используется. А, к примеру, в ключевых поединках - вроде дерби с «Зенитом» и ЦСКА - на этой позиции у красно-белых могли появиться Александр Самедов или Луис Адриано. В определенной степени находкой Карреры можно считать Пашалича, который действительно был неплох в созидании, но хорват скорее являлся игроком замены, чаще выходя на поле во втором тайме. Попов, Промес и Джано тоже формально могли закрыть позицию распасовщика, но большую эффективность выдавали, будучи загруженными иными тренерскими заданиями. При этом в постчемпионском сезоне2017/18 игра «Спартака» была значительно зрелищнее и ближе к лучшим образцам красно-белого стиля.

2018 - 2019

ФЕРНАНДО

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В «Спартаке»: с 2016-го, 95 матчей, 13 голов

Альтернативы: Попов, Ханни, Михаил Игнатов (2018 - н.в.), 12 матчей, 1 гол, Роман Еременко (2018), 7 матчей, Наиль Умяров (2019 - н.в.), 3 матча

Кононов, провозгласивший себя последователем идей Константина Бескова и Олега Романцева, в зимнюю паузу получил серьезный удар по амбициям: клуб неожиданно расстался с креативной парочкой Еременко - Попов. Пришлось пробовать на позиции плеймейкера разные варианты: от попыток «реанимировать» Ханни до смелой ставки на молодежь. Еще в осенней части чемпионата неплохо проявил себя Игнатов, а по весне «дозрел» и Умяров, дебютировавший в основе в воскресном домашнем матче с «Уфой» (1:0). Тем не менее, Наиль был в большей степени опорником, тогда как Фернандо уже в пятой игре кряду (!) располагался как раз под нападающим. Кононов утверждает, что для бразильца это амплуа не в новинку: на родине его использовали именно как атакующего и созидающего хавбека. С передачами из «зоны комфорта», то есть со своей половины поля, а также с исполнением «стандартов» у Фернандо, как мы успели убедиться, все в порядке. Но роль «десятки» подразумевает куда большую мобильность, оперативность в принятии решений и резкость. Пока он, конечно, не Титов и не Алекс. И выйдет ли на такой уровень, непонятно. Другое дело, нужен ли в принципе такой игрок «Спартаку», раз Каррера взял чемпионство без плеймейкера? А если нужен, не стоит ли вместо Фернандо (который легко опустится ниже) по-настоящему поверить в Игнатова и Умярова? Впереди у «Спартака» - матчи в Оренбурге и Самаре. А ответы на заданные вопросы мы, скорее всего, узнаем уже летом, когда состав красно-белых может кардинально поменяться.

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