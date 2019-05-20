Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тура - Советский спорт
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20 мая 2019 11:30Футбол

Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тура

Любопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».

ТРАВМА ВЫХОДНЫХ

Никола ВЛАШИЧ

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Хорватский лидер ЦСКА получил сильный удар по голеностопу и был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча против «Ахмата». Если Никола не восстановится к заключительному туру, то, возможно, уже никогда не сыграет за армейцев. Его аренда из «Эвертона» завершается по окончании нынешнего сезона.

ЖЕСТ ВЫХОДНЫХ

Стефан СТРАНДБЕРГ

Норвежский защитник «Урала» после своего удаления в матче с «Локомотивом» показал судье Владимиру Москалеву жест «Деньги». Страндберг получил две желтые карточки в течение двух минут. Сначала – за несогласие с назначением пенальти, затем – за фол на Федоре Смолове. По окончании игры с критикой на Москалева обрушились партнеры норвежца и руководители екатеринбургского клуба во главе с президентом Григорием Ивановым. Напомним, 22 мая «Урал» и «Локо» сыграют в Самаре в финале Кубка России.

ЛЯП ВЫХОДНЫХ

ГИЛЕРМЕ

Вратарь «Локомотива» и сборной России в считанные секунды успел и выручить свою команду, и подвести. Сначала русский бразилец вытащил удар головой в упор Эрика Бикфалви – и тут же пропустил между ног после прострела Отмана Эль-Кабира с нулевого угла. РПЛ записала на счет Гилерме автогол, после которого «Урал» повел 2:1.

ПРОВОДЫ ВЫХОДНЫХ

Тимофей КАЛАЧЕВ

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38-летний белорусский полузащитник провел прощальный матч за «Ростов», цвета которого защищал (с перерывами) с 2006 года. Калачев покинул поле на 45-й минуте под аплодисменты 35 тысяч болельщиков, уступив место Артему Щадину. А после перерыва ростовчане оформили победу над «Зенитом».

«ПРОРЫВ» ВЫХОДНЫХ

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

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Главный тренер «Енисея» за тур до финиша увел свою команду с последнего места в премьер-лиге. Последний раз такое было 21 сентября 2018 года, перед восьмым туром. «Енисей» опережает «Анжи» по личным встречам, но, как и махачкалинцы, покидает премьер-лигу. Из ФНЛ в РПЛ поднимутся «Сочи» и «Тамбов». А в стыках примут участие «Уфа», «Крылья Советов», «Томь» и еще один представитель второго дивизиона (претенденты – «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Шинник»).

КАДР ВЫХОДНЫХ

«Лигочемпионская» раздевалка «Краснодара» после победы над «Арсеналом».

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ЦИФРЫ ВЫХОДНЫХ

9-й клуб представит Россию в Лиге чемпионов, до «Краснодара» туда в разные годы попадали «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Динамо» и «Алания».

6 пенальти были назначены в семи матчах уик-энда, и все были реализованы.

1-е поражения нынешней весной потерпели в РПЛ «Арсенал» и «Зенит», которые до этого не проигрывали на протяжении 11 туров.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ ТУРА ЗДЕСЬ

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