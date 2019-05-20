«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛ - Советский спорт
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20 мая 2019 12:30ФутболБезъязычный Алексей

«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛ

За тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.

Безымянный

ПЕЧАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ТРЕТЬЕГО НОМЕРА

«Краснодар» в воскресенье гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, став девятым в истории российским клубом, который этого добился. Однако поздравлять «быков» рановато. Пока в их кармане лишь путевка в третий (из четырех) квалификационный раунд ЛЧ-2019/20. А это, согласитесь, не настоящая Лига чемпионов. Настоящая начинается с групповой стадии. И попасть туда через отборочное сито – задача архисложная.

Собственно, в тех случаях, когда Россия имела две прямые путевки в групповой турнир, наш третий представитель еще ни разу (!) не преодолевал квалификацию главного еврокубка. В 2009-м неудача постигла «Динамо», в 2010-м – «Зенит», в 2011-м – «Рубин», в 2018-м – «Спартак»…

Так что «быкам» жизненно необходимо подниматься с третьего места на второе, которое сейчас занимает «Локомотив». Как это сделать? Очень просто – набрать в 30-м туре больше очков, чем «Локо». При одинаковом результате (победа – победа, ничья – ничья, поражение – поражение) команда окажется в таблице выше, благодаря правилу выездного гола. В Краснодаре «Локо» уступил 1:2, а дома победил 1:0, поэтому имеет перевес по личным встречам.

Обоим конкурентам предстоят 26 мая домашние матчи: «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» – с «Уфой». Однако у железнодорожников за плечами будет намеченный на 22 мая финал Кубка России, который в любом случае отнимет эмоции и силы. Так что «быкам» надо цепляться за свой шанс до последнего. Никто же не предполагал, что «Локо» в выходные еле унесет ноги из Екатеринбурга. Так почему красно-зеленым не потерять очки и с уфимцами?

МОТИВАЦИЯ ЦСКА И «СПАРТАКА», НАДЕЖДА «АРСЕНАЛА»

Не утратили мотивацию и «Спартак» с ЦСКА. Казалось бы, те и другие пробились в Лигу Европы. Но опять же, пока непонятно, в квалификацию или групповой турнир? Если «Локо» в финале Кубка победит в Самаре «Урал», то четвертое место в РПЛ станет пропуском в основную стадию ЛЕ. Сейчас на этой позиции расположился «Спартак», опережающий ЦСКА на одно очко. В 30-м туре красно-белым играть в гостях против «Оренбурга», а красно-синим дома с «Крыльями Советов». Вот и считайте, кто из конкурентов может потерять очки.

Кстати, при равенстве (оно может образоваться только если ЦСКА сыграет вничью, а «Спартак» уступит) преимущество получат армейцы. Опять же по личным встречам (1:1, 2:0).

Если обладателем Кубка России станет «Урал», то в групповом турнире ЛЕ-2019/20 выступит клуб из Екатеринбурга. Тогда четвертое место в премьер-лиге станет пропуском в третий (из четырех) квалификационный раунд Лиги Европы, а пятое – во второй. В любом случае, Россия во втором по значимости еврокубке будет представлена тремя командами. При поражении «Урала» 22 мая в Самаре третью вакансию заполнит «Арсенал», который уже не может покинуть свое шестое место в РПЛ.

ПЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСЛЕДНЮЮ ПУТЕВКУ В СТЫКИ

Наконец, несколько слов о борьбе за выживание в российском элитном дивизионе. В ФНЛ досрочно отправились «Енисей» и «Анжи», места которых займут «Сочи» и «Тамбов». Еще две вакансии будут заполнены по итогам стыковых матчей. В них РПЛ будет представлена «Крыльями Советов» и «Уфой», а ФНЛ – «Томью» и еще одной командой, которая определится 25 мая.

Претендентов на последнюю путевку в стыки пятеро – «Нижний Новгород» (59 очков за тур до окончания чемпионата ФНЛ), «Чертаново» (58), «СКА-Хабаровск» (58) и «Шинник» (57) и даже «Авангард» (56). Нижегородцам, чтобы не зависеть от конкурентов, надо победить на своем поле немотивированную «Мордовию». Но если не получится, возможна самая невероятная развязка сезона!

Стыки пройдут 30 мая и 2 июня. «Томь» первый матч проведет в гостях с 14-й командой РПЛ, а 13-я команда премьер-лиги сыграет на выезде с 4-м представителем ФНЛ.

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