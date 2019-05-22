«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок - Советский спорт
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22 мая 2019 21:00ФутболМощенко Захар

«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок

«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».

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НА УРАЛЕ КТО-ТО ПОМНИТ ИНТЕРТОТО

Занятный нынче в России финал Кубка получился. А все потому, что при любом его исходе у нас должен был образоваться клуб-дебютант в Лиге Европы. Берет трофей «Локомотив» – и бонусный пропуск в еврокубок достается тульскому «Арсеналу». Побеждает «Урал» – и всему Екатеринбургу вместе со Свердловскими окрестностями впору праздновать прямое попадание в групповой турнир Лиги Европы.

Хотя сразу стоит оговориться: небольшой опыт участия в еврокубках у уральцев все же имеется. В 1996 году команда из Екатеринбурга, носившая тогда имя «Уралмаш», провела несколько матчей в Кубке Интертото, который фактически являлся отборочным турниром к Кубку УЕФА. Сначала «уралмашевцы» стали первыми в своей подгруппе, обыграв мальтийскую «Хайбернианс Паолу» (2:1), болгарский ЦСКА из Софии (2:1), турецкий «Коджаелиспор» (2:0) и сыграв вничью с французским «Страсбуром» (1:1). Однако в полуфинале не сумели справиться с датским «Силькеборгом»: минимальной победы на выезде не хватило для выхода в следующий раунд после домашнего поражения 1:2.

У тульского же «Арсенала», кроме звучного по европейском меркам названия клуба, никаких даже намеков на официальное знакомство с еврокубками до вечера среды не было. Да и откуда им взяться, если сейчас команда проводит лишь четвертый свой сезон в российской премьер-лиге, а возможность прорубить окно в Старый Свет через победу в Кубке страны выглядела до последнего времени для «оружейников» в большей степени чисто гипотетической.

Но времена меняются, и теперь сюрпризные триумфаторы в российском Кубке не такая уж редкость. Вспомним хотя бы прошлогоднюю финальную пару: «Тосно» против курского «Авангарда». Однако тот же самый дуэт отлично иллюстрирует обратную сторону успеха маленьких клубов – их зачастую тотальную неготовность к дебюту на европейской арене. Неужели вы думаете, что представляющий первый российский дивизион (ФНЛ) «Авангард» в случае победы в Кубке получил бы допуск к соревнованиям под эгидой УЕФА, если бы одолел «Тосно»? Ну а печальная судьба самого клуба из Ленинградской области всем нам хорошо известна…

У ТУЛЫ ХУЖЕ СТАДИОН И ПРОБЛЕМЫ С СОСТАВОМ…

Если оценивать нынешнюю пару претендентов на участие в Лиге Европы именно с точки зрения финансового, спортивного и инфраструктурного соответствия требованиям УЕФА, то и у туляков, и у уральцев есть свои плюсы и минусы. В Екатеринбурге, например, могут гордиться наследием прошлогоднего чемпионата мира – современным красавцем-стадионом, вмещающим 35 696 зрителей. И даже после запланированного демонтажа одной из трибун местная арена не уступит старенькому тульскому стадиону ни по вместимости (25 тысяч человек против 19 241), ни тем более по комфортности. На такое грандиозное сооружение не стыдно пригласить гостей из Европы!

Еще один аргумент в пользу «Урала» – относительная финансовая стабильность и определенность с составом. Последнее особенно контрастирует с кадровыми проблемами «Арсенала». Вот примерный и наверняка неполный список игроков, которые по разным причинам могут покинуть тульскую команду летом: вратарь Михаил Левашов (им интересуются питерский «Зенит» и московский «Спартак»), защитник Максим Беляев (тоже на карандаше у скаутов красно-белых), полузащитники Зелимхан Бакаев (8 голов в текущем чемпионате, возвращение из аренды в «Спартак»), Даниил Лесовой (21-летний украинец был арендован у «Зенита»), Резиуан Мирзов (попавшего в расширенный список сборной России атакующего хавбека хотят видеть в своих рядах «Спартак» и «Локомотив»), Сергей Ткачев (5 голов, истекает срок аренды у ЦСКА), нападающие Лука Джорджевич (7 голов, черногорец мечтает вернуться из аренды в «Зенит»), Эванс Кангва (у игрока сборной Замбии истекает контракт), Огнен Ожегович (серб был арендован у белградского «Партизана»).

Хватает у «оружейников» и игроков с истекающими контрактами, но сама по себе возможность сыграть в еврокубке как раз должна стать тем фактором, который поможет сохранить всех – или большинство – этих футболистов в тульской команде на следующий сезон.

…ЗАТО ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИЯ И ИГРА

Но теперь, когда победа «Локомотива» в финале Кубка над «Уралом» сделала былью сказку про дебют Тулы в Лиге Европы (правда, он состоится не в групповом турнире, а в квалификационном раунде), нас в большей степени интересуют козыри, благодаря которым «Арсенал» может выглядеть предпочтительнее екатеринбуржцев на европейской арене. К таковым, в первую очередь, можно и нужно отнести поставленную игру команды. Хотя, казалось бы, по тренерскому опыту рулевой «оружейников» Игорь Черевченко ничуть не превосходит наставника «Урала» Дмитрия Парфенова, который уже имеет в своем активе завоеванный трофей – тот самый прошлогодний Кубок страны во главе «Тосно».

Тем не менее, туляки и в таблице РПЛ располагаются значительно выше «оранжевых» (шестое место против 11-го), и в обороне куда более надежны, пропустив в полтора раза меньше (30 мячей против 45), да и за последние месяцы успели «вынести» на своем поле одного фаворита российского чемпионата за другим («Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»).

Кроме того, недавно «Арсенал» первым среди клубов РПЛ (уже второй год подряд) прошел процедуру лицензирования в РФС для участия в соревнованиях внутреннего календаря и под эгидой УЕФА в сезоне-2019/2020. А лицензирование, между прочим, включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. И если уж у клуба нет проколов ни по одному из пунктов, значит, ничто не должно помешать ему достойно подготовиться к дебюту на европейской арене.

Чего мы «Арсеналу» и желаем. А «Уралу» и болельщикам «оранжевых» – не унывать и продолжать верить в Парфенова и его команду.

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