Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошло

- Какие впечатления от стадиона? – вопрос Хохлову.

- Великолепные впечатления. Мы давно ждали это события, провели тренировку и все ребята остались в восторге от стадиона и газона. Их тяжело описать словами. Десять лет, даже больше, мы ждали возвращения домой. Наконец это произошло.

- Нет ли ностальгии по старой арене и можно ли ее сравнить с новой? И как думаете, сохранится ли качество газона на следующий чемпионат таким же высоким, как сейчас?

- Ностальгия есть, но жизнь не стоит на месте. Все меняется. Старый стадион оставил много теплых воспоминаний. Было много было хороших, знаковых побед. Думаю, с новым стадионом будет писаться новая история, будем выигрывать и добиваться каких-то результатов. Что касается качества газона - оно великолепное. Может быть, он чуть-чуть мягкий, потому что времени прошло мало, после того, как его начали перестилать. Игра покажет, как он выдержит. А к началу следующего чемпионата, думаю, он будет в идеальном состоянии.

- Поделитесь деталями ностальгии по старому стадиону.

- Самое яркое воспоминание – это туннель. Идти от раздевалки до поля очень далеко. Не совсем приятные ощущения, когда идет дождь. Ты находишься в подземелье, пока дойдешь можно уже и не разминаться. Тоже самое после первого тайма. Пока дойдешь до раздевалки - можно было от тренера услышать или похвалу и, или пилюли, и можно идти обратно.

- Потребуется ли время, чтобы привыкнуть к новому стадиону, и тренерской скамье, которая углублена, как на лучших аренах мира?

- Я попросил немного поднять скамейку, но это трудно сделать. Мы или в потолок упремся, или первые ряды перегородим и закроем обзор. Лично мне удобнее смотреть немного сверху. Будем решать проблему. Но это не главное. Важнее, чтобы команда побыстрее привыкла. Надеюсь, что будут хорошие игры, стадион будет заполняться, тогда адаптация пройдет быстрее.

- Нет ли претензий к тем людям, которые возводили арену, что она раньше не вошла в строй?

- Нет. Хотелось бы переехать сюда раньше, но надо знать все нюансы, почему это не было сделано. Хорошо, что его достроили, что мы открываем стадион. Давайте больше позитива. Для всех болельщиков наших – это событие

- Аншлага ожидаете?

- Ожидаю. Если нет, то раздадут билеты знакомым. У меня, например, не хватает билетов на первый матч для всех людей, которые просили. Так что если у вас есть лишний билетик - поделитесь.

- В каком состоянии находятся игроки? Нет ли травмированных? Рыков давно не выходил на поле.

- У нас двое травмированных – Соснин и Рауш, которые точно не сыграют. Остальные готовятся. А что касается Рыкова, я понимаю, что он давно не играл. Будем определять его состояние. Сейчас оно хорошее. Он набрал форму.

- Какие планы у команды на отпуск?

- Две недели отдохнем, потом проведем два сбора в Австрии по 12-13 дней. Предстоит кроткая предсезонка, это ведь не зимние сборы, где есть практически два месяца. Учитывая все эти моменты, раздадим на отпуск игрокам программу, которую они должны будут выполнить.

- У команды появился спортивный директор – Роман Орещук. Обсуждали ли с ним трансферные планы? Сколько будет новичков?

- Мы обсуждаем планы постоянно, и с руководством тоже, но нюансы не хотелось бы раскрывать.

- Могли бы сравнить этот стадион с теми, на которых играли в Испании? Насколько важно, что эта арена носит имя Льва Яшина?

- Очень важно, что стадион носит имя Льва Яшина. Это уважаемый вратарь во всем мире. А что касается сравнений, когда я играл, еще не все стадионы были такого качества, как здесь. Многие потом были реконструированы. Сравнивать можно, но здесь это уникальный проект – один из лучших стадионов в мире.

- Стадион выглядит идеально. Вы понимаете, что показывать футбол низкого уровня здесь не комильфо?

- Мы постараемся соответствовать стадиону, но надо стараться на любой арене. Есть городе, где нет таких хороших стадионов и это не значит, что уровень футбола там должен падать. Если приезжаешь куда-то, где поле не очень хорошего качества, или смотришь старые хроники 90-х годов, там полей вообще не было, а качество футбола было неплохим. Сейчас качественные арены, и это дает дополнительные силы. Болельщики гонят вперед, и не хочется расстраивать болельщиков. Мы ведь играем дл них.

- Если вас позовут в клуб более высокого уровня, пойдете?

- Куда выше? «Динамо» будет делать новую историю и хочется к этому присоединиться.

- Не общались ли с Игорем Семшовым перед матчем с «Арсеналом»? Им, по большому счету, ничего не надо в этом матче.

- Мы сейчас редко общаемся. Только после матчей по СМС. Футбол отнимает у нас большую часть свободного времени.

- Каков настрой на предстоящую игру?

- Боевой. Все силы отдадим. Это открытие стадиона и все все понимают. Не может и речи быть о недонастрое. Кто-то говорит, что «Арсенал» будет не мотивирован, но надо настраиваться должным образом.

«Мечтал о том, что когда-нибудь выйду на поле нового динамовского стадиона»

- Какие впечатления от нового стадиона? – вопрос Шунину.

- Отличные ощущения и эмоции. Я уже был здесь пару раз до этой тренировке. Все в одном стадионе: и хоккей, и торговый центр и футбол. Наверное, лучше придумать невозможно.

- Нет ли ностальгии по старой арене и сравните два стадиона?

- Что касается поля, то ему надо времени. Оно уже пригодно для проведения матчей и тренировок. Уверен, что в следующем сезоне оно будет еще лучше. Уже видно, что трава растет и поле хорошего качества. Что касается ностальгии – десять или одиннадцать лет назад, когда мы заканчивали сезон, то стали бронз призерами того чемпионата. Я мечтал о том, что если мне повезет, то когда-нибудь выйду на новый стадион, новое поле. Этот момент наступил, и я с нетерпение жду первый матч. Тогда, десять лет назад, мы были с Дмитрием Валерьевичем (Хохловым, прим. «СС») в одной команде в качестве игроков.

- А сейчас в разных? – спросил Хохлов.

- Сейчас Дмитрий Валерьевич – тренер и теперь мы с ним находимся в разных качествах.

- Поделитесь деталями ностальгии по старому стадиону. У каждого есть разные воспоминания. Например, журналисты вспоминают пресс-центр, где был бар с котлетами. Какие воспоминания у вас?

- Если сравнивать не очень хорошие моменты, то тоже на ум приходит тоннель. Там были очень неудобные перекрытия, и когда я там проходил, с моим ростом в тоннеле приходилось пригибаться. Это было не совсем удобно. А если вспоминать яркие моменты – то я начал играть на этом стадионе. На нем были первые взлеты и падения. А сейчас арена просто шикарная. Вы сами все видите. Мы будем восхищаться стадионом. Уверен, что болельщики будут приходить сюда с удовольствием, и наш стадион все время будет заполняться.