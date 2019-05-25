Ретро-победы и новый гимн: как откроется обновленный стадион «Динамо» В воскресенье, 26 мая ровно в 14.00 мск будет сделан первый удар на обновленном стадионе «Динамо».

Соперником московской команды будет тульский «Арсенал». А примерно за 2,5 часа до этого начнется праздник, который болельщики, ждавшие открытия долгих 10,5 лет, безусловно, заслужили. «Советский спорт» узнал все подробности и секреты.

ОНИ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ…

Первоначально планировалось, что обновленный стадион откроется 22 октября 2017 года. В этот день самому известному динамовцу Льву Яшину исполнилось бы 88 лет. В соперники «Динамо» по матчу открытия сватали одного из европейских грандов.

Но строители явно не успели уложиться в срок. В итоге ограничились камерным мероприятием, которое назвали презентацией чаши нового стадиона. Участники, правда, утверждали, что при желании можно было бы провести и официальный матч: кресла установлены, газон – великолепен, ворота – на месте…

Второе «открытие» намечалось на весну 2018-го. 18 апреля обществу «Динамо» исполнялось 95 лет!

Следующая дата (третья!) – 5 июня 2018 года. В этот день сборная России в контрольном матче перед ЧМ-2018 должна была играть с Турцией. Однако комиссия РФС, посетив арену, признала ее не готовой к таким встречам, и игру перенесли на стадион ЦСКА.

Четвертый срок для торжественного перерезания ленточки выглядел самым реалистичным. 10 марта 2019 года «Динамо» в первом домашнем матче после зимнего перерыва в чемпионате России должно было принимать «Спартак». Все приступили к подготовке. Но тут выяснилось, что газон не пригоден для футбола. В 2017-м трава была великолепной, а через 1,5 года оказалась испорченной!

Но, пожалуй, это и к лучшему. Ведь на праздник должны были приехать первые лица государства. А спартаковские и динамовские фанаты не дружат. Это мягко сказано. На подходах к арене наверняка навели бы порядок, да и случись конфликты, высокие гости из своих лимузинов их бы не увидели. И пиротехнику на трибуны не допустили бы – не сомневайтесь, такое возможно. Но никто и ничьи уговоры не смогли бы уберечь от матерных фанатских зарядов в адрес друг друга. Слушать это точно не приятно.

… И, НАКОНЕЦ, ПОСТРОИЛИ!

Первым мероприятием на новом стадионе «Динамо» стало ледовое шоу Евгения Плющенко на малой арене – с 20 декабря 2018 года. Хоккейное «Динамо» там же обновило лед 4 января 2019-го матчем с «Автомобилистом». Теперь пришел черед футбольного клуба. «Советскому спорту» стали известны подробности праздника открытия.

Все начнется ровно в 11.30. Болельщиков ждут различные активности, как вокруг арены, так и в огромных подтрибунных помещениях. Здесь занятия по душе найдут, как болельщики со стажем, так и самые маленькие динамовские фанаты.

Церемонию хотят сделать одновременно красочной и по-домашнему трогательной с показом километров ретро-съемок, различными воспоминаниями и напоминаниями о былых победах.

Представление внутри чаши стадиона начнется развлекательным шоу на футбольном поле в 13.20. В 13.45 стартует торжественная церемония открытия. Непосредственно перед матчем новый гимн ФК «Динамо» исполнит давний и преданный динамовский болельщик, певец, композитор, блюз- и рок-музыкант Николай Арутюнов. По-новому будет представлен состав «Динамо». Организаторы уверяют, что подача не уступает лучшим европейским аналогам.

Большая арена вмещает 25 716 зрителей, и на матче ожидается аншлаг. Билеты, к слову, стоили от 500 до 5000 рублей. На каждом кресле будут разложены синие и белые модули для участия в большом перформансе. А первый удар по мячу доверят, ну конечно же, Валентине Тимофеевне Яшиной, вдове великого вратаря.

ПОЛНОЦЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БУДЕТ В ИЮЛЕ

И в футбольном клубе, и в управляющей компании уверяют, что 26 мая будет всего лишь гала-презентация большой футбольной арены. А полноценная церемония открытия стадиона в Петровском парке пройдет во второй половине июля этого года. Главным событием, естественно, станет футбольный матч с участием «Динамо».