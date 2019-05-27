Сергей Прядкин: В РПЛ больше не будет клубов без собственных современных арен - Советский спорт
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27 мая 2019 20:00ФутболГригорьевская Юлия, Зибрак Артем

Сергей Прядкин: В РПЛ больше не будет клубов без собственных современных арен

Президент РПЛ подвел итоги завершившегося чемпионата России.

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Президент РПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции подвел итоги завершившегося чемпионата России, рассказал о внедрении VAR с начала следующего сезона, ужесточении правил лицензирования клубов, перспективах расширения лиги, новом календаре, негативном влиянии еврокубковых реформ для российских команд и многом другом.

«Преимущество РПЛ над ведущими европейскими лигами в спортивной интриге»

Сергей Прядкин, президент РПЛ

– Хочу поздравить всех с окончанием футбольного сезона. В воскресенье после заключительного тура мы поздравили все клубы премьер-лиги – и тех, кто покинул лигу по спортивному принципу, и тех, что из ФНЛ будет принят в ряды клубов РПЛ. Весенняя часть чемпионата России прошла в ожесточенной борьбе, как за место в еврокубках, так и за сохранение прописки в премьер-лиге и борьбу за участие в стыковых матчах.

РПЛ имеет важное преимущество над топ-5 европейских чемпионатов благодаря спортивной интриге, заключающейся в том, что у нас четвертый чемпион за четыре года. Такого в ведущих лигах почти нигде нет и в помине. Очень здорово, что почти каждый клуб ставит себе целью завоевать чемпионство. Думаю, в дальнейшем динамика будет сохраняться.

«Запустим VAR в начале следующего сезона»

Сергей Прядкин

– По теме внедрения VAR в РПЛ осталось одно заседание – 1 июня. Тогда в этом вопросе будет поставлена точка. Пока пришли к выводу, что запускать VAR надо в начале следующего сезона. Времени не так много, поэтому пока это будет осуществляться децентрализованным способом, то есть на каждом стадионе будет соответствующая бригада – в специальной комнате или автомобиле.

Все клубы РПЛ пришли к тому, что затем надо будет переходить на централизованную организацию этой системы – в Москве. Считаем, что это более верное решение. Последние цифры и цены сейчас согласуем с четырьмя компаниями, которые предложили свои услуги по внедрению и обслуживанию VAR. Ориентировочный порядок цен установки VAR – около 15 млн рублей на один стадион. Точнее скажем позднее на специально созванной пресс-конференции после 1 июня.

Даты перехода с децентрализованной системы VAR на централизованную пока точно не известны. Они будут зависеть от готовности подрядчика или того партнера, который будет его осуществлять. Наверное, это произойдет к началу второго круга. Как вы знаете, ранее я вообще предполагал, что мы перейдем на VAR со второго круга чемпионата, но после двух заседаний рабочих групп появилась возможность сделать это к началу сезона.

«Клубы без собственных стадионов необходимого уровня в РПЛ не допустим»

Сергей Прядкин

– «Тамбов» не будет играть у себя на стадионе, и следующий сезон будет последним, когда мы разрешаем клубам заявлять в качестве домашней не свою арену, а построенную к ЧМ-2018. Если у клуба не будет своей арены, он не будет допущен к участию в РПЛ. Если у клубов нет соответствующей премьер-лиге инфраструктуры, пусть даже не ставят себе спортивную задачу по выходу в элиту. Это позиция президента и исполкома РФС.

Поскольку перед стартом прошедшего сезона об этом не объявляли, для «Тамбова» делаем исключение, но это в последний раз. Они заявили арену с Саранске, которая соответствует всем требованиям. Когда «Тамбов» построит новый стадион или реконструирует старый, при условии получения соответствующей РПЛ категории, они смогут принимать матчи на своей арене.

Лицензирование клубы проходят в РФС, и мы очень рады, что теперь РПЛ будет участвовать в этом процессе. Без соответствия клубов критериям РПЛ РФС лицензии выдавать не будет.

Точно могу сказать, что эти критерии не приведут к тому, что лига станет закрытой. Более того, считаем, что у нас есть все условия для того, чтобы клубы РПЛ соответствовали этим критериям. По прошедшему, вводному, году мы поняли, что и с болельщиками работать мы можем, и повышать заполняемость арен. В этом году 8% призовых будут распределены среди клубов, которые занимались этими вопросами. Это финансовое вознаграждение с нашей стороны.

А главное – все эти предложения нашли поддержку клубов РПЛ. Встречаюсь с руководителями регионов, где есть претенденты на выход в РПЛ, и объясняю, что задачу надо ставить не на один день, а на перспективу. Решили задачу по выходу в премьер-лигу, а дальше что? А дальше нет средств, материальной базы, академии, школы, запасного поля... Над этим мы и работаем.

«Источники финансирования клубов должны быть понятны и утверждены»

Евгений Савин, директор по маркетингу

– Существуют дополнительные критерии к клубам РПЛ с сезона-2019/20, которые использовались при лицензировании клубов. Основных два:

1. Инфраструктурный. В нашем понимании клуб, претендующий на выход в РПЛ, должен иметь достойный стадион, соответствующий минимальным требованиям лиги. Условный «Тамбов» должен играть для своих болельщиков.

2. Административный. Мы ввели обязательные требования к клубам по организации домашних матчей и потребовали обязательного наличия сотрудника по маркетингу. Это сделано для того, чтобы увеличивать интерес к футболу и, соответственно, посещаемость.

Наша главная цель – соответствующий уровень безопасности и комфорта зрителей. Сейчас для его создания есть все условия. Отличный пример – новый стадион «Динамо». На матче открытия в воскресенье он был полон. Не помню, чтобы когда-то видел одновременно столько болельщиков с бело-голубой атрибутикой. Это то, к чему надо стремиться.

Возможно, к следующему сезону-2020/21 мы разработаем еще какие-то критерии. Система решений довольно простая: сначала обсуждаем все идеи внутри лиги с клубами, а затем вместе с коллегами из департамента лицензирования РФС выносим их на исполком, где и утверждаем.

Считаем одним из важнейших критериев, который нам необходимо реализовать, финансовый. Довольно сложно выработать единый механизм подхода к клубам в связи с разными формами собственности и источниками финансирования, но такую задачу мы ставим, чтобы мы точно знали, что клубы, которые планируют провести сезон в РПЛ, четко представляли себе, на какие деньги они собираются это делать. Эти источники финансирования должны быть понятны и утверждены.

Этими действиями мы хотим подстегнуть клубы к тому, чтобы они быстрее развивались. Наша задача – делать качественный продукт. Ничего страшного в этих критериях нет. Клубам не обязательно строить «Лужники» или даже стадионы на 30-40 тыс. зрителей, им достаточно арены на 10 тыс., но современной и отвечающей всем требованиям. Чтобы все это осуществить, создадим и введем систему мотивации и санкций.

«РПЛ может быть постепенно расширен и до 20 клубов. Мы играем очень мало!»

Сергей Прядкин

– Есть поручение по расширению РПЛ. Безусловно, мы его обязательно отработаем. Для нас в этом нет ничего нового. У нас в стране есть арены, которые соответствуют уровню РПЛ. Самое главное – экономическое обоснование функционирования клубов.

Чемпионату России необходимо расширение, причем, возможно, даже не до 18 участников, а до 20, но делать это надо постепенно. Нам бы очень хотелось иметь экономически стабильные клубы, чтобы не было никаких разговоров и мучений в ходе сезона.

Многие руководители клубов РПЛ согласны с тем, что лигу надо расширять. Президент «Спартака» Леонид Федун за расширение и до 18, и до 20, но считает, что сейчас к выступлению в элите готовы только 16 клубов. Ряд других коллег, в том числе Евгений Гинер, считают, что уже сейчас можно увеличивать количество участников в лиге до 18.

Мы играем очень мало! Ни о каких недельных циклах подготовки к матчам не должно быть и речи. Во всех ведущих лигах играют через два дня на третий, и никто не ноет. На то игра и существует – и для болельщиков, и для футболистов, и для экономики клубов.

Создана рабочая группа РПЛ по данному вопросу. Сначала рассмотрим вопрос на общем собрании премьер-лиги, соберем мнение клубов и выработаем коллегиальное решение, которое отправим в РФС. Если запланируем расширение лиги с сезона-2020/21, надо будет объявить об этом до начала сезона-2019/20, чтобы все было прозрачно, а клубы понимали, каким будет обмен между РПЛ и ФНЛ. Никто по ходу чемпионата регламенты менять не намерен, надо определить все заранее.

«РПЛ вправе волевым решением менять круги местами»

Виктор Пышкин, спортивный директор РПЛ

– Пока готова только структура календаря на следующий сезон. Конкретики по турам, кто с кем будет играть, пока нет. Есть несколько вариантов проектов календаря, поступивших от руководителей клубов. На общем собрании их обсудим и выберем лучший. Есть структуры, которые помогут нам в создании конкретного расписания матчей. Будем создавать все условия, чтобы удовлетворить интересы всех клубов.

Сергей Прядкин

– До 31 мая мы окончательно примем все предложения клубов. Также просим их выслать не пожелания, а именно возможности. Мы всегда по стараемся учитывать все нюансы – где-то идет смена газона, где-то праздники или другие мероприятия. Но есть ряд критериев, которые мы будем учитывать обязательно, и в первую очередь погодные условия. 6 июня представим календарь.

Есть решение общего собрания РПЛ о том, что если ряд матчей попадает на холодное время года в регионы с холодным климатом, то лига волевым решением вправе поменять в отношении этих матчей круги местами. Такие накладки будут, и я смогу лично поменять местами такие матчи.

Евгений Савин

– Ограничений очень много. Дело ведь не только в погоде. Есть, например, еще интересы основного вещателя и многое другое. Постараемся учесть все интересы. Для этого рассматриваем возможность формирования попарного распределения матчей. Как они будут распределяться в рамках тура, будем думать. Многое будет зависеть от расписания еврокубков, в которых участвуют наши клубы. Поэтому календарь будем представлять поэтапно – в соответствии с жеребьевкой еврокубков.

«Устал объяснять Семину, что недельного цикла подготовки не будет»

Сергей Прядкин

– Устал объяснять Юрию Семину, который из года в год жалуется на календарь, что больше матчей в недельном цикле для участников еврокубков не будет никогда. Преференция для участников еврокубков только одна – они будут играть в строго определенные дни.

А при увеличении команд до 18 мы уже будем задействовать среду, поэтому мечты Юрия Павловича о недельном цикле никогда не будут исполнены. Некоторые тренеры говорят, что им надо играть через два дня на третий, а Юрию Павловичу нужны семь дней. Извините за эмоции, но мы устали это разъяснять!

Виктор Пышкин

– Календарь каждая команда создает себе сама в соответствии с тем местом, которое занимает в предыдущем сезоне. «Локомотив» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому все матчи, начиная с девятого тура, они будут играть через два на третий – через три на четвертый. Лига чемпионов – вторник-среда, Лига Европы – по четвергам. Соответственно, от этого и будет зависеть, когда играются матчи в РПЛ.

Пожелания Юрия Семина сделать недельный цикл неосуществимы. Для этого ему надо просто не играть в Лиге чемпионов и не участвовать в Кубке России. Тогда у него будет недельный цикл. Кстати, в ближайшем сезоне у нас не предусмотрены матчи РПЛ среди недели.

«Новая система еврокубков – минус для российских клубов»

Сергей Прядкин

– С учетом возможных еврокубковых реформ, здорово, что мы сохранили шестое место в рейтинге УЕФА. Нам очень важно как минимум сохранить данную позицию. Ряд европейских институтов требуют от нас ответа по еврокубковым реформам.

6 июня выработаем общую позицию лиги и ее озвучим, но уже сейчас могу сказать, что новая система европейских кубков очень сложна. Президент УЕФА Александр Чеферин сказал, что пока это не окончательный вид еврокубков, но для России в том виде, в котором они сейчас обсуждаются, это минус. Для наших клубов будет сложно попадать в турнир элитных команд.

«Рост посещаемости матчей РПЛ составил 20%»

Сергей Прядкин

– По сравнению с прошлым годом прирост посещаемости составил 20%. Это высокий показатель. Средняя посещаемость составила 16 817 зрителей, а всего на матчах присутствовало более 4 млн человек. Здорово, что после ЧМ-2018 нам удалось подхватить и сохранить зрительский интерес к футболу. Это результат множества факторов. В первую очередь – заслуга клубов премьер-лиги. Все показатели, касающиеся коммерческого развития и безопасности, улучшились.

У нас сократилось количество использованных пиротехнических средств почти на 28%, плюс имеется положительная динамика сокращении присутствия сотрудников МВД в чаше стадиона (56%).

«Количество подписчиков РПЛ в соцсетях выросло на 40%»

Сергей Прядкин

– Премьер-лига продолжает работу по ребрендингу, нашедшему позитивный отклик как среди болельщиков, так и европейских коллег. Была проведена масштабная стратегическая работа. Она включала в себя этапы исследования, разработки бренд-платформы, непосредственно визуального этапа.

Здорово, что все принимали в этом активное участие: и болельщики, и СМИ, и специалисты. Мы постарались избавиться от архаичности восприятия лиги у болельщиков, предложили совершенно новый бренд, легко узнаваемый, современный, понятный аудитории, адаптированный в интернете и отражающий стратегию премьер-лиги.

Отрадно заметить, что развитие наших соцсетей – новое стратегическое направление в бренде. Это визуальное изменение, приглашение новой диджитал-команды в лигу. Это положительно отразилось на нашем охвате. Сейчас у нас более 2,8 миллионов подписчиков, что на 40% больше, чем год назад.

Леонид Шлыков, начальник группы пиара и коммуникаций

– За год мы провели большую работу в сегменте digital, преимущественно в соцсетях, где отмечаем прирост в 1 млн новых подписчиков. Заключили партнерство с крупнейшей футбольной диджитал-платформой, также действуем в рамках партнерства с Google – форматируем трансляции матчей на youtube для международной аудитории.

Кроме того, у нас заключено партнерство с пабликом «433» с аудиторией более 20 млн, в котором на регулярной основе подсвечивались самые яркие события в РПЛ. Таким образом мы увеличиваем присутствие премьер-лиги за пределами страны, знакомим новых подписчиков с РПЛ и сохраняем старых.

Подчеркну, что мы стали первой спортивной организацией в России, которая завела верифицированный аккаунт в новой соцсети Tiktok.com с уникальным форматом хостинга (это платформа для коротких видео – прим. ред.). Здесь материалы, ориентированные на аудиторию от 16 лет. В основе материалов лежит музыка, и нам интересно такое направление. Мы ищем новые форматы и способы взаимодействия с аудиторией.

«Новый кубок чемпионов РПЛ должен появиться до старта нового сезона»

Евгений Савин

– В рамках работы по ребрендингу у нас было запланировано несколько вариантов нового кубка чемпионов РПЛ, которые мы обсудим с клубами. Тогда и примем окончательное решение. Обязательно презентуем кубок, постараемся, чтобы перед стартом сезона он уже стоял.

«К молодежному чемпионату U-19 допустим клубы ФНЛ и ПФЛ и спортшколы»

Сергей Прядкин

– Вы знаете, что на исполкоме РФС принято решение о реформе молодежного чемпионата, утвердили регламент этого чемпионата. Это будет первый переходный чемпионат, а далее требования будут ужесточаться. В ближайшем сезоне это будет турнир U-20, максимальный возраст участников – до 20 лет. Предусмотрены три джокера, которые могут выходить (это игроки до 99-го года), для того, чтобы клубы могли привести в порядок свои составы.

Задача же – перейти на чемпионат U-19, где будут играть ребята только до 19 лет. А после молодежного чемпионата сезона-2019/20 участию в турнире будут допускаться молодежные команды клубов ФНЛ, ПФЛ, а также спортшкол, которые пройдут соответствующее лицензирование.

Итоги сезона от РФПЛ (PDF-версия) здесь

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