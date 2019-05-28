Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕ

АНГЛИЧАНЕ ЛЕТЯТ: ПИВО ОПУСТОШАЕТСЯ УЖЕ ПО ДОРОГЕ

В Баку я летел из Минска – в Москве билетов по хоть сколько-нибудь приемлемой цене не осталось уже давно. Причем, резкий скачок вверх случился у всех авиакомпаний одномоментно, в ночь с 9 на 10 мая, когда стало понятно, что в финале встретятся две английские команды.

Англичан здесь, действительно, очень хотели увидеть.

- Особенно «Челси», ведь там Абрамович, наш человек, - хитро прищурившись, говорил мне министр спорта Азербайджана Азад Ариф оглу Рагимов, когда мы виделись здесь месяц назад.

- Англичан мы ждали, - подтверждает генеральный директор Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов. – На одном только пиве отобьем все затраты.

Даже в аэропорту Минска, где обычно перед выходом на посадку можно купить только драники и газировку, было непривычно шумно – словно в английском пабе. Так же шумно было и в самолёте – болельщики «Челси» и «Арсенала» (последних на глаз было почему-то ощутимо больше) перемещались все три с половиной часа полета, братались и шумно обсуждали последние футбольные новости. Возраст большинства – хорошо за сорок.

- Тут Юрген Клопп ругался, зачем так далеко проводить финалы. Мол, никто не поедет. Сложно было решиться лететь в такую даль? – спрашиваю я у весьма возрастного соседа в самолете.

- Я не езжу за командой по всем выездным матчам в еврокубках, но как не поехать на финал? Да и надеялся на выход в финал давно, поэтому маршрут составил еще в начале апреля.

А эти болельщики «Арсенала» добирались через Киев. Источник: телеграм-канал «Мог дома сидеть»

БАКУ: ФУТБОЛ АТАКУЕТ ОТОВСЮДУ

Даже если вы приехали в Баку в эти дни совсем не по футбольным делам, в футбольную атмосферу точно окунетесь: о предстоящем финале здесь напоминает абсолютно все. Уличные билборды, портреты многих игроков…

В аэропорту можно свой багаж упустить, пока будешь эти постеры рассматривать

Можно было и не уточнять у «Матч-ТВ» все подробности о том, кто и как будет комментировать финальный матч. Первым делом в очереди на паспортный контроль можно встретить Андрея Аршавина и Тимура Журавеля.

На улицах есть не только биллборды, а даже такие палаточки, но пока особого ажиотажа они не вызывают:

Зато в кондитерских покупают активно марципаны и прочие сладости по футбольной тематике.

Этот марципан весит 15 килограммов

СМЕРТИН: АНГЛИЙСКИЕ СМИ ОПЯТЬ НАГНЕТАЮТ

- Алексей, Вы играли за «Челси», - задаю вопрос Алексею Смертину, который сейчас работает директором Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям, а также офицером РФС по борьбе с дискриминацией. - В Баку, конечно, летать не приходилось. А если бы пришлось в ту пору, тоже ругались бы?

- Да мы все привыкли летать на большие расстояния. Никого – особенно в России - никогда это не смущало. На иные матчи в России мы летали по девять часов. Уверен, что это никак повлияет на организацию и замечательный прием гостей на финале.

- Британские СМИ умеют нагнетать…

- Да, мы помним, как мы все оказались под прессингом британских СМИ при подготовке к чемпионату мира в России в прошлом году. Столько было негатива, который был разрушен по приезду первых же английских болельщиков. Многие болельщики из-за этого ехать не собирались, наслушавшись и начитавшись всякого. Когда Англия вышла в полуфинал, все-таки приехали в большом количестве. И что они говорили? Мол, зря мы все это читали и слушали, надо было раньше приезжать в Россию. Думаю, что те, кто сейчас к поездке в Баку был настроен негативно, после завтрашнего финала поменяют такое негативное восприятие на совсем иное.

НА РОДИНЕ ТОФИКА БАХРАМОВА, ПОДАРИВШЕГО АНГЛИИ ЧЕМПИОНСТВО-66

Еще месяц назад в интервью «Советскому спорту» Эльхан Мамедов рассказывал, что англичане должны чувствовать себя не чужими в Азербайджане – ведь единственное чемпионство на мировых первенствах они завоевали в 1966 году во многом благодаря судейству лайнсмена Тофика Бахрамова.

- И на стадионе есть специальный уголок Бахрамова, и в городе можем их к памятнику отвезти, - шутил тогда (а может, и всерьез планировал) генеральный директор местной федерации.

Все эти дни уже не до шуток: работа кипит колоссальная. С утра до вечера – встреча VIP-гостей, организация трансфера обычных болельщиков. И вот тут приходится удивляться даже видавшим виды английским болельщикам: при наличии билета на игру прямо в аэропорту тебя встречают бесплатные шаттлы, которые довезут в разные концы города.

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СТАДИОН ЗАПОЛНИТСЯ ЦЕЛИКОМ? ПОКА ВОПРОС…

Приедет на матч (а чартеры будут прибывать вплоть до дня игры) минимум 30 тысяч иностранных болельщиков. Всего же продано больше 50 тысяч билетов.

- По состоянию на понедельник мы продали 52 тысячи билетов, - сообщает мне глава департамента по информации и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

- Многие пугают в соцсетях тем, что стадион не будет полностью заполнен. Как обстоит ситуация? Ведь команды не выбрали полностью свои квоты. «Арсенал», например, вернул 2300 билетов из положенных им 10 тысяч.

- Сейчас точную цифру не назову. Потому что офлайн-продажа билетов продолжается. В четырех пунктах – торговых центрах «28 Mall», «Port Baku», «Gənclik Mall» и в кассах Дворца Гейдара Алиева – постоянно идет продажа и люди покупают билеты.

- 52 тысячи - это включая VIP-гостей?

- Да, это общее количество. Среди них также есть спонсоры УЕФА, организации, с которыми сотрудничает структура.

Ну и скажите: что лучше – устраивать финальный матч второго по значимости клубного футбольного евротурнира на уютной арене в 15 тысяч зрителей, как это было в прошлом году в Таллинне, куда не попала куча болельщиков, и при этом радоваться стопроцентной заполняемости, или же взять для финала стадион вместимостью в 69 тысяч (фигурирует перед финалом цифра в 64 тысячи – это за счет увеличения лаунж-зон для VIP-гостей) и заполнить не целиком? Вопрос дискуссионный, но, наверное, все-таки лучше, когда все желающие на игру попадают.

Подарки VIP-гостям сделаны с национальным колоритом: мини-ковер с видами Баку, шкатулочка с чайным набором…

Многие пользователи соцсетей иронизировали, что уже журналы в самолете заранее намекают на низкую посещаемость матча.

«Советскому спорту» удалось познакомиться со стадионом еще месяц назад, когда он был полностью закрыт из-за подготовки к финалу. Стадион не футбольный – есть беговые дорожки. Но уютный и видно поле отовсюду довольно хорошо.

Азербайджан проводит свой внутренний чемпионат с 1911 года. И поначалу выигрывала его команда, которая называлась «Британский клуб». Так что связи с родоначальниками футбола тут, модно сказать, исторические.

САМЕДОВ: НАС ЖДУТ ДВЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

С особым чувством ждали в Баку Александра Самедова, который пребывает в статусе официального посла финала Лиги Европы.

- Никто никогда и не думал обижаться на Александра, что он выбрал такой путь: играть за сборную России, а не за Азербайджан, - говорит Эльхан Мамедов. – Это нужно было для его карьеры, он сделал так, как считал нужным. К нему здесь все очень хорошо относятся.

Это я почувствовал еще ночью, когда ехал из аэропорта в отель:

- На этой машине, где Вы сейчас едете, завтра мы повезем Самедова. Его агент просил ему машину представительского класса, - рассказывает мне по дороге представитель АФФА. Видимо, для того, чтобы я преисполнился гордостью от такого близкого пересечения с послом финала.

Сам Александр сидит в лобби отеля. Абсолютно доступный. Пьёт чай. Фотографируется. Не отказал себе в этом удовольствии и ваш корреспондент.

- Только не спрашивайте меня, что у думаю о Мхитаряне, - говорит Самедов. – Все только про это и спрашивают.

- Так значит, именно это и интересует людей.

- Обсуждать можно те решения, на которые можно как-то повлиять. Обсуждать личное решение Генриха Мхитаряна? Я в этом не вижу никакого смысла.

- У Вас есть же к этому свое отношение?

- Надо, чтобы спорт меньше соприкасался с политикой. И надо, чтобы такие истории были реже.

- Тогда прогноз на матч?

- Это будет по-настоящему топ-матч. Тот самый случай, когда вообще не понятно, кто будет победителем. Обе команды – совершенно фантастические, показывают фантастический футбол. Баку повезло, что именно такие две команды вышли в финал.

- Но Ваши симпатии на чьей стороне?

- Я себе не изменяю. Я люблю итальянский футбол. Болею за «Милан». Но АПЛ – это лига совершенно иного уровня. Можно сказать, что это бизнес-проект. Там все устроено по законам бизнеса. Два английских финала в один год – это именно успех такого подхода.

- Неожиданно появилась информация немного противоречивая – по поводу Вашей дальнейшей судьбы. В одном месте вы говорили, что если «Крылья» пройдут стыки, то будет думать о продлении контракта, а в другом вдруг – о том, что можете завершить карьеру на родине предков, в Азербайджане.

- Я всегда говорю: «А почему бы и нет?» Так что я вообще никакой вариант для себя не исключаю. Осталось ждать совсем недолго.

БЛОХИН: УСТРАИВАТЬ ВОКРУГ МХИТАРЯНА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НЕ СТОИТ

Знаменитый советский футболист Олег Блохин тоже прокомментировал нам информацию об отказе Генриха Мхитаряна приехать в Баку на финал Лиги Европы:

- Да, я в курсе этой ситуации. Предъявлять претензии азербайджанской стороне за то, что футболист решил не ехать? Это нечестно. Мы же не знаем ничего: сам он принимал решение или кто-то ему подсказывал? А может, у него травма? Или он вообще не должен был ехать, так как в состав не попадает? Надо смотреть, мы же не знаем этого. Вся шумиха создается искусственно. Сам игрок молчит, а все активно устраивают политические игры вокруг Мхитаряна.

- Мхитаряну отдельно гарантировали безопасность…

- Тут у всех гарантии безопасности. Как в Киеве в прошлом году на финале Лиги чемпионов. Уверен, что безопасность в Баку будет на высшем уровне.

- Алексей Смертин нам проводил параллели с Москвой, с чемпионатом мира. Вы сравниваете с Киевом?

- Тут все просто. Гол назад, когда оставалось еще какое-то время перед финалом Лиги чемпионов в Киеве, английская печать о чем говорила в первую очередь? Мол, долететь до столицы Украины тяжело, а если сможете долететь, то жить там вообще негде… И прошел прекрасный финал. Организация была восхитительная. После финала никто слова дурного не сказал.

- И все-таки одной паре финалистов играть недалеко – в Мадриде. Можно и на автобусе доехать, если совсем хочется сэкономить. А другой паре – уж слишком далеко от Лондона.

- И что? Решения о том, где проводить финалы, принимает кто? Английские СМИ? Нет, решения за полтора-два года до финала принимаются в УЕФА. Хотят посмотреть футбол – приедут.

- Как Вам обстановка в Баку? Вы ведь еще в воскресенье прилетели.

- Несколько лет не был. Здесь всегда хорошо было. А стало еще лучше. Я и игроком сюда любил приезжать. Тогда в высшей лиге играл бакинский «Нефтчи». Всегда здесь нравилось. Вот только за дубль не любил здесь играть. Я об этом много раз рассказывал: дубль играл не в Баку, а в Сумгаите. Там стадион прямо у моря был. С моря такой дул ветер, что мяч сдувало на поле. Я не шучу!

Нынешний стадион – свежий, построен в 2015 году, к Европейским Играм. Построен не у моря, а у озера. Так что завтра никакие ветра не помешают. Небо чистое, но не жарко. С учетом, что игра стартует в 23 часа (разница у Баку с Москвой – 1 час), всем будет хорошо.

Программа на завтрашний день расписана. Через 90 минут после финального свистка – по домам! Осталось только узнать имя победителя и насладиться футбольным зрелищем.