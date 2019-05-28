Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕ - Советский спорт
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28 мая 2019 16:35ФутболЯременко Николай

Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕ

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко делится впечатлениями от Баку накануне финала второго по значимости клубного турнира Европы.

АНГЛИЧАНЕ ЛЕТЯТ: ПИВО ОПУСТОШАЕТСЯ УЖЕ ПО ДОРОГЕ

В Баку я летел из Минска – в Москве билетов по хоть сколько-нибудь приемлемой цене не осталось уже давно. Причем, резкий скачок вверх случился у всех авиакомпаний одномоментно, в ночь с 9 на 10 мая, когда стало понятно, что в финале встретятся две английские команды.

Англичан здесь, действительно, очень хотели увидеть.

- Особенно «Челси», ведь там Абрамович, наш человек, - хитро прищурившись, говорил мне министр спорта Азербайджана Азад Ариф оглу Рагимов, когда мы виделись здесь месяц назад.

- Англичан мы ждали, - подтверждает генеральный директор Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов. – На одном только пиве отобьем все затраты.

Даже в аэропорту Минска, где обычно перед выходом на посадку можно купить только драники и газировку, было непривычно шумно – словно в английском пабе. Так же шумно было и в самолёте – болельщики «Челси» и «Арсенала» (последних на глаз было почему-то ощутимо больше) перемещались все три с половиной часа полета, братались и шумно обсуждали последние футбольные новости. Возраст большинства – хорошо за сорок.

- Тут Юрген Клопп ругался, зачем так далеко проводить финалы. Мол, никто не поедет. Сложно было решиться лететь в такую даль? – спрашиваю я у весьма возрастного соседа в самолете.
- Я не езжу за командой по всем выездным матчам в еврокубках, но как не поехать на финал? Да и надеялся на выход в финал давно, поэтому маршрут составил еще в начале апреля.

арсенальцы

А эти болельщики «Арсенала» добирались через Киев. Источник: телеграм-канал «Мог дома сидеть»

БАКУ: ФУТБОЛ АТАКУЕТ ОТОВСЮДУ

Даже если вы приехали в Баку в эти дни совсем не по футбольным делам, в футбольную атмосферу точно окунетесь: о предстоящем финале здесь напоминает абсолютно все. Уличные билборды, портреты многих игроков…

аэропорт

В аэропорту можно свой багаж упустить, пока будешь эти постеры рассматривать

Можно было и не уточнять у «Матч-ТВ» все подробности о том, кто и как будет комментировать финальный матч. Первым делом в очереди на паспортный контроль можно встретить Андрея Аршавина и Тимура Журавеля.

аршик

На улицах есть не только биллборды, а даже такие палаточки, но пока особого ажиотажа они не вызывают:

палатка арсенала

Зато в кондитерских покупают активно марципаны и прочие сладости по футбольной тематике.

марципан

Этот марципан весит 15 килограммов

СМЕРТИН: АНГЛИЙСКИЕ СМИ ОПЯТЬ НАГНЕТАЮТ

- Алексей, Вы играли за «Челси», - задаю вопрос Алексею Смертину, который сейчас работает директором Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям, а также офицером РФС по борьбе с дискриминацией. - В Баку, конечно, летать не приходилось. А если бы пришлось в ту пору, тоже ругались бы?
- Да мы все привыкли летать на большие расстояния. Никого – особенно в России - никогда это не смущало. На иные матчи в России мы летали по девять часов. Уверен, что это никак повлияет на организацию и замечательный прием гостей на финале.

- Британские СМИ умеют нагнетать…
- Да, мы помним, как мы все оказались под прессингом британских СМИ при подготовке к чемпионату мира в России в прошлом году. Столько было негатива, который был разрушен по приезду первых же английских болельщиков. Многие болельщики из-за этого ехать не собирались, наслушавшись и начитавшись всякого. Когда Англия вышла в полуфинал, все-таки приехали в большом количестве. И что они говорили? Мол, зря мы все это читали и слушали, надо было раньше приезжать в Россию. Думаю, что те, кто сейчас к поездке в Баку был настроен негативно, после завтрашнего финала поменяют такое негативное восприятие на совсем иное.

НА РОДИНЕ ТОФИКА БАХРАМОВА, ПОДАРИВШЕГО АНГЛИИ ЧЕМПИОНСТВО-66

Еще месяц назад в интервью «Советскому спорту» Эльхан Мамедов рассказывал, что англичане должны чувствовать себя не чужими в Азербайджане – ведь единственное чемпионство на мировых первенствах они завоевали в 1966 году во многом благодаря судейству лайнсмена Тофика Бахрамова.

- И на стадионе есть специальный уголок Бахрамова, и в городе можем их к памятнику отвезти, - шутил тогда (а может, и всерьез планировал) генеральный директор местной федерации.

Все эти дни уже не до шуток: работа кипит колоссальная. С утра до вечера – встреча VIP-гостей, организация трансфера обычных болельщиков. И вот тут приходится удивляться даже видавшим виды английским болельщикам: при наличии билета на игру прямо в аэропорту тебя встречают бесплатные шаттлы, которые довезут в разные концы города.

шатл

Власти выделили 450 автобусов для 12 специально разработанных маршрутов

СТАДИОН ЗАПОЛНИТСЯ ЦЕЛИКОМ? ПОКА ВОПРОС…

Приедет на матч (а чартеры будут прибывать вплоть до дня игры) минимум 30 тысяч иностранных болельщиков. Всего же продано больше 50 тысяч билетов.

- По состоянию на понедельник мы продали 52 тысячи билетов, - сообщает мне глава департамента по информации и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

- Многие пугают в соцсетях тем, что стадион не будет полностью заполнен. Как обстоит ситуация? Ведь команды не выбрали полностью свои квоты. «Арсенал», например, вернул 2300 билетов из положенных им 10 тысяч.
- Сейчас точную цифру не назову. Потому что офлайн-продажа билетов продолжается. В четырех пунктах – торговых центрах «28 Mall», «Port Baku», «Gənclik Mall» и в кассах Дворца Гейдара Алиева – постоянно идет продажа и люди покупают билеты.

- 52 тысячи - это включая VIP-гостей?
- Да, это общее количество. Среди них также есть спонсоры УЕФА, организации, с которыми сотрудничает структура.

Ну и скажите: что лучше – устраивать финальный матч второго по значимости клубного футбольного евротурнира на уютной арене в 15 тысяч зрителей, как это было в прошлом году в Таллинне, куда не попала куча болельщиков, и при этом радоваться стопроцентной заполняемости, или же взять для финала стадион вместимостью в 69 тысяч (фигурирует перед финалом цифра в 64 тысячи – это за счет увеличения лаунж-зон для VIP-гостей) и заполнить не целиком? Вопрос дискуссионный, но, наверное, все-таки лучше, когда все желающие на игру попадают.

коврик и подарки

Подарки VIP-гостям сделаны с национальным колоритом: мини-ковер с видами Баку, шкатулочка с чайным набором…

журнал в самолете

Многие пользователи соцсетей иронизировали, что уже журналы в самолете заранее намекают на низкую посещаемость матча.

«Советскому спорту» удалось познакомиться со стадионом еще месяц назад, когда он был полностью закрыт из-за подготовки к финалу. Стадион не футбольный – есть беговые дорожки. Но уютный и видно поле отовсюду довольно хорошо.

Азербайджан проводит свой внутренний чемпионат с 1911 года. И поначалу выигрывала его команда, которая называлась «Британский клуб». Так что связи с родоначальниками футбола тут, модно сказать, исторические.

САМЕДОВ: НАС ЖДУТ ДВЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

С особым чувством ждали в Баку Александра Самедова, который пребывает в статусе официального посла финала Лиги Европы.

- Никто никогда и не думал обижаться на Александра, что он выбрал такой путь: играть за сборную России, а не за Азербайджан, - говорит Эльхан Мамедов. – Это нужно было для его карьеры, он сделал так, как считал нужным. К нему здесь все очень хорошо относятся.

Это я почувствовал еще ночью, когда ехал из аэропорта в отель:

- На этой машине, где Вы сейчас едете, завтра мы повезем Самедова. Его агент просил ему машину представительского класса, - рассказывает мне по дороге представитель АФФА. Видимо, для того, чтобы я преисполнился гордостью от такого близкого пересечения с послом финала.

Сам Александр сидит в лобби отеля. Абсолютно доступный. Пьёт чай. Фотографируется. Не отказал себе в этом удовольствии и ваш корреспондент.

селфи с самедовым

- Только не спрашивайте меня, что у думаю о Мхитаряне, - говорит Самедов. – Все только про это и спрашивают.

- Так значит, именно это и интересует людей.
- Обсуждать можно те решения, на которые можно как-то повлиять. Обсуждать личное решение Генриха Мхитаряна? Я в этом не вижу никакого смысла.

- У Вас есть же к этому свое отношение?
- Надо, чтобы спорт меньше соприкасался с политикой. И надо, чтобы такие истории были реже.

- Тогда прогноз на матч?
- Это будет по-настоящему топ-матч. Тот самый случай, когда вообще не понятно, кто будет победителем. Обе команды – совершенно фантастические, показывают фантастический футбол. Баку повезло, что именно такие две команды вышли в финал.

- Но Ваши симпатии на чьей стороне?
- Я себе не изменяю. Я люблю итальянский футбол. Болею за «Милан». Но АПЛ – это лига совершенно иного уровня. Можно сказать, что это бизнес-проект. Там все устроено по законам бизнеса. Два английских финала в один год – это именно успех такого подхода.

- Неожиданно появилась информация немного противоречивая – по поводу Вашей дальнейшей судьбы. В одном месте вы говорили, что если «Крылья» пройдут стыки, то будет думать о продлении контракта, а в другом вдруг – о том, что можете завершить карьеру на родине предков, в Азербайджане.
- Я всегда говорю: «А почему бы и нет?» Так что я вообще никакой вариант для себя не исключаю. Осталось ждать совсем недолго.

БЛОХИН: УСТРАИВАТЬ ВОКРУГ МХИТАРЯНА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НЕ СТОИТ

Знаменитый советский футболист Олег Блохин тоже прокомментировал нам информацию об отказе Генриха Мхитаряна приехать в Баку на финал Лиги Европы:

- Да, я в курсе этой ситуации. Предъявлять претензии азербайджанской стороне за то, что футболист решил не ехать? Это нечестно. Мы же не знаем ничего: сам он принимал решение или кто-то ему подсказывал? А может, у него травма? Или он вообще не должен был ехать, так как в состав не попадает? Надо смотреть, мы же не знаем этого. Вся шумиха создается искусственно. Сам игрок молчит, а все активно устраивают политические игры вокруг Мхитаряна.

- Мхитаряну отдельно гарантировали безопасность…
- Тут у всех гарантии безопасности. Как в Киеве в прошлом году на финале Лиги чемпионов. Уверен, что безопасность в Баку будет на высшем уровне.

- Алексей Смертин нам проводил параллели с Москвой, с чемпионатом мира. Вы сравниваете с Киевом?
- Тут все просто. Гол назад, когда оставалось еще какое-то время перед финалом Лиги чемпионов в Киеве, английская печать о чем говорила в первую очередь? Мол, долететь до столицы Украины тяжело, а если сможете долететь, то жить там вообще негде… И прошел прекрасный финал. Организация была восхитительная. После финала никто слова дурного не сказал.

- И все-таки одной паре финалистов играть недалеко – в Мадриде. Можно и на автобусе доехать, если совсем хочется сэкономить. А другой паре – уж слишком далеко от Лондона.
- И что? Решения о том, где проводить финалы, принимает кто? Английские СМИ? Нет, решения за полтора-два года до финала принимаются в УЕФА. Хотят посмотреть футбол – приедут.

- Как Вам обстановка в Баку? Вы ведь еще в воскресенье прилетели.
- Несколько лет не был. Здесь всегда хорошо было. А стало еще лучше. Я и игроком сюда любил приезжать. Тогда в высшей лиге играл бакинский «Нефтчи». Всегда здесь нравилось. Вот только за дубль не любил здесь играть. Я об этом много раз рассказывал: дубль играл не в Баку, а в Сумгаите. Там стадион прямо у моря был. С моря такой дул ветер, что мяч сдувало на поле. Я не шучу!

Нынешний стадион – свежий, построен в 2015 году, к Европейским Играм. Построен не у моря, а у озера. Так что завтра никакие ветра не помешают. Небо чистое, но не жарко. С учетом, что игра стартует в 23 часа (разница у Баку с Москвой – 1 час), всем будет хорошо.

программа

Программа на завтрашний день расписана. Через 90 минут после финального свистка – по домам! Осталось только узнать имя победителя и насладиться футбольным зрелищем.

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