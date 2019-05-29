Фонтаны без купающихся и море пива на улицах. Баку в ожидании финала Лиги Европы Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко рассказывает о том, как живет Баку за считанные часы до матча «Челси» – «Арсенал».

Для Баку, для местных властей сегодняшний матч – это не просто возможность прикоснуться к футбольной истории (еще никогда в этом регионе не игрались матчи такого высокого уровня), но и отрепетировать то, что будет здесь происходить ровно через год с небольшим, когда Национальный олимпийский стадион будет принимать в июне-июле будущего года сразу четыре матча Евро-2020. Поэтому и для полиции, и для самых разнообразных служб – это не событие, которые нужно пережить и забыть.

Поработали коммунальщики: клумбы с цветами имитируют цвета флагов, в метро повсюду – баннеры с логотипами команд. Болельщики активно фотографируются именно на их фоне. И хотя фотографировать в метро здесь официально запрещено, все смотрят на нарушение запрета совершенно лояльно.

Массовых гуляний и братаний на улицах до самого позднего вечера вторника не было. Болельщиков «Челси» особо видно не было. Преимущество не синие, а красные футболки мелькали кругом.

Единственный флаг, вокруг которого проходили ночные гуляния накануне матча. Флагов «Челси» не видно

Ощущения, знакомые нашему болельщику по прошлогодней Никольской улице, можно было получить разве что на полутора перекрестках в центре города.

– Почему, в итоге, они здесь выбрали пошуметь и потанцевать? Место какое-то тесное и странное, – спрашиваю у полицейского.

– Да тут магазин круглосуточный. Мы думали, они по барам сидеть будут, а они на улице пивом обливаются.

Людей в обмундировании с надписью «POLIS» здесь хватает – они на каждом шагу просто. Но ведут себя довольно дружелюбно.

Некоторые СМИ и соцсети публиковали «утки» о том, как задерживают болельщиков в футболках «Арсенала» с фамилией Мхитарян на спине (различные точки зрения на тему отказа Мхитаряна ехать в Баку мы приводили накануне). В качестве подтверждения этой информации, как правило, приводили это видео:

Впрочем, и на самом ролике было хорошо видно отсутствие конфликта, и в полиции прокомментировали эту ситуацию однозначно:

– Было два или три эпизода таких. Полиция вежливо посоветовала болельщикам быть внимательными. Провела короткое разъяснение. Ведь многие могут и не знать из приехавших о существующих проблемах между Азербайджаном и Арменией, об отсутствии в данный момент дипломатических отношений между странами. Было очевидно, что это не провокаторы, а обычные болельщики, которые этого не знают, поэтому просто людей предупреждали, что некоторые могут не так понять и счесть это провокацией. Предлагали сопроводить до отеля. Люди кивали, отказывались. На этом все. Никаких конфликтов и инцидентов.

Была информация о том, что два человека пострадали от повреждений после столкновений на улице. Выяснилось, что это не подтверждается: один действительно разбил себе лицо, упав на улице, второй пострадал при похожих обстоятельствах. Оба отказались от госпитализации.

Фонтанов, работающих в центре Баку, довольно много. Но в них никто купающимся не замечен.

Большая часть кафе с телевизором весь день пустуют. Пивом все «накачиваются» на улице

Даже уличные указатели выполнены сейчас в стилистике финала Лиги Европы

Большая часть города вообще не заметила футбольных гостей. Город продолжал жить своей жизнью

Много обсуждают драку игроков «Челси» на вторничной тренировке (нападающий Гонсало Игуаин жестко сыграл против защитника Давида Луиза, что привело к стычке между игроками; наставник команды Маурицио Сарри, досрочно покидая после этого поле, в гневе скинул кепку с символикой клуба и несколько раз пнул ее ногой), а также приезд сюда «Мисс Турция-2014», актрисы и модели Амине Гюльше. Разумеется, приехала она в Баку, чтобы поддержать своего возлюбленного – полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Немного о столице Азербайджана, в том числе о том, живёт Баку в последние сутки перед игрой – вот в этом видео: