Смолов отжег о выбежавшей болельщице, а сборная встретила Комличенко - Советский спорт
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02 июня 2019 16:40ФутболГригорьевская Юлия

Смолов отжег о выбежавшей болельщице, а сборная встретила Комличенко

В воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром.

Перед тренировкой игроков ждала фотосессия, которая прошла на соседнем поле, там, где накануне тренировалась юношеская сборная Александра Кержакова. А затем футболисты вышли на основное поле. На этот раз в полку прибыло. В занятии приняло участие 29 игроков. Журналисты впервые увидели на тренировке Николая Комличенко, который присоединился к сборной сегодня рано утром. Он занимался по облегченной программе.

– Как долетели, Николай? – спросили новобранца.
– Супер, спасибо! – отреагировал лучший бомбардир чемпионата Чехии.

– Уже почувствовали себя в сборной?
– Нет еще.

Главной темой дня был, конечно же, финал Лиги чемпионов. Журналисты пытались расспросить о нем и игроков, и тренеров команды.

– Как вам финал Лиги чемпионов? – спросили у Станислава Черчесова.
– Финал он и есть финал, – парировал тренер.

– Было скучно?
– Ох, – махнул он рукой.

Тренер вратарей Гинтерас Стауче также был немногословен.

– Одна команда выиграла, – подумав, ответил наставник на вопрос о впечатлениях от вчерашней игры.

– Роман, Матипу написали поздравительную СМС? – спросили у Нойштедтера, который накануне признался, что переписывался с ним до финала. Роман утвердительно закачал головой.

Самый веселый футболист сборной Артем Дзюба признался, что скучный финал его не усыпил.

– Как можно заснуть? «Ливерпуль» выиграл, самое главное, – признался форвард.

Ильзат Ахметов рассказал, что смотрел игру в одиночестве у себя в номере, и не стал присоединяться к партнерам по команде для его просмотра, потому что хотел спокойно насладиться футболм и поболеть за «Ливерпуль».

А вот новобранец Сергей Песьяков не стал скрывать, что игра получилась скучная.

– Местами было скучновато. Пятнадцать минут спокойствия, команды на своей половине поля катали мяч… Но в целом, игра получилась хорошая. Я рад за «Ливерпуль». А еще больше за Клоппа. Шесть поражений в финале, о которых много говорили… И вот!

Также он похвалил коллегу Алисона, который сыграл надежно и был одним из лучших на поле.

Федр Смолов отжег про выбежавшую на поле болельщицу, заявив, что она явно находится в лучших физических кондициях, чем стюарды, которые не сразу смогли ее поймать.

– Стартовая скорость у нее хорошая, – шутили журналисты.

– Да, неплохая, – не растерялся Федор. – И не только скорость, и форма неплохая была. Согласитесь, это ведь лучше, чем если бы на поле выбежал нетрезвый агрессивный болельщик.

Спорить со Смоловым никто не стал.

Атмосфера в сборной сейчас хорошая. Да и погода установилась теплая. Тренироваться оно удовольствие. Посмотреть на занятие национальной команды в полном составе пришли юноши U-18 под руководством Александра Кержакова и Владимира Быстрова. Парни расположились на трибунах и остались даже на закрытую часть тренировки. Никаких секретов от них у Черчесова нет.

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