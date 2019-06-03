«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!» - Советский спорт
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03 июня 2019 08:00ФутболАртамонов Антон

«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!»

Мы спроецировали разгоревшийся вокруг бразильской звезды «ПСЖ» Неймара секс-скандал на российскую действительность.

НАЖИЛА НИЧЕГО НЕ НАЖИЛА

Не успела стихнуть громкая секс-история вокруг Криштиану Роналду, которого американская модель Кэтрин Майорга хотела призвать к ответу за якобы имевшее место в 2009 году изнасилование, как в спортивно-сексуально-уголовных сводках появился Неймар. И вот о чем сейчас идет речь.

Если верить утечкам в мировые СМИ, бразилец в инстаграме познакомился с некоей Нажилой Триндэйд, пригласил ее за свой счет прилететь в Париж, где 15 мая в одном из отелей в состоянии алкогольного опьянения подверг «обмене ласками», а затем, проявив агрессию, насильно, без согласия бедной девушки, совершил половой акт. Именно так описала историю сама Нажила в своем заявлении в полицию. А то, что сделала она это только сейчас, объяснила, тем, что по возвращении в Бразилию 17 мая была слишком потрясена и напугана, чтобы сразу накатать телегу на Неймара.

«Сложная ситуация. Видимо, надо открыть правду, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем», – первый комментарий со стороны нападающего дал его отец Неймар-старший, который не стал отрицать факт сексуального контакта, подчеркнув, что все произошло по обоюдному согласию.

Сам Неймар промолчать тоже не смог, опередив отца и своих адвокатов. Нападающий, готовящийся со сборной к Кубку Америки, провел специальный эфир и выложил-таки переписку с «жертвой», в частности, отправлявшей ему интимные фото.

«Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно. Не только мне, но и моим близким», – заявил бразилец.

Вы еще верите, что в современном мире есть девушки, которые за чужой счет летят через океан в дорогой парижский отель в надежде, что все ограничится цветами и кофе с круассанами у Эйфелевой башни с влюбленным Ромео? Вот фрагменты переписки уже после первого сексуального контакта:

«Это был спокойный раз. Конечно, у нас еще будет секс. Надеюсь, сегодня. Хахаха», – писал Неймар в ходе стандартного общения с Нажилой.

А ведь не удали он чат с новой подружкой, дело могли вывернуть, как угодно. Теперь же шансы Нажилы нажить хоть что-то с этого скандала стремятся к нулю. А цель-то была понятна: выбить из футболиста пару сотен тысяч и скрыться в неизвестном направлении.

«ДАЖЕ В МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГЕ ИДЕТ ОХОТА»

Увы, это мировая тенденция. И рано или поздно у нас тоже появятся свои «дела Неймара». Не согласны? Прочтите, что нам рассказал Петр Терещенков, пять лет занимавший должность пресс-атташе молодежной сборной России по хоккею. Из команды за этот период вышли Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Виталий Кравцов и другие наши звездочки.

– Это тема слишком масштабна, двумя словами не ограничишься, – отметил Терещенков. – Пока есть люди, зарабатывающее выше среднего, всегда будут охотники помочь им нести «тяжелую» финансовую ношу. Скажете, где Неймар, а где наши подающие надежды хоккеисты? На самом деле дистанция не так велика. Даже в нашей хоккейной Молодежной лиге на матчах среди нескольких сотен зрителей обязательно найдется пара десятков юных дам чуть ли не в вечерних платьях. Сам видел.

– И как идет охота?
– Мне рассказывали сами ребята, что, бывает, бумажку с номером телефона пытаются сунуть в руку, когда они после игры идут со льда в раздевалку. Понятно, на выходе у дворца желающих познакомиться еще больше. Но это, понятно, только начальная стадия. Чем выше уровень, тем серьезнее подход. Ко мне лично через десятые руки обращались представители – не знаю даже, как правильно назвать – «агентства по своду»…

– Чего хотели?
– Спрашивали, есть ли возможность свести за комиссию девушек с молодыми игроками, у которых уже большие контракты.

– И какая же градация по контрактам?
– Кто выступает в КХЛ и не на последних ролях в ведущих клубах, тот не бедствует.

– Какой дальше механизм?
– Понятия не имею. Но, наверное, как-то знакомятся, сближаются, бабки выкачивают.

«ВЫВЕЛИ ЭТИХ КАНАДОК НАФИГ, ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ»

– Ребят так легко одурачить?
– Конечно, я не говорю, что в сборной собираются одни простаки, но все равно в юном, по сути, возрасте и без опыта сложновато сохранять холодным рассудок. Вот в 2015-м мы стали вторыми на чемпионате мира, и уже после финала была небольшая вечеринка в отеле в Торонто. Откуда-то взялись местные девчонки. Вроде бы даже из инстаграма. Естественно, у пацанов возник к ним интерес, ведь вместе со сборами и турниром в команде друг с другом варились почти месяц. Я, честно говоря, и не подумал бы о чем-то потенциально криминальном, но кто-то сказал: «Надо вывести их нафиг, еще в изнасиловании потом обвинят».

– Выгнали?
– Конечно. И никто никогда не узнает, что было у канадок на уме. Но с тех пор, кому мог из своих подопечных, рассказывал эту историю с «посылом». А сколько таких частных случаев могут закончиться по-другому?.. Публичным людям надо как-то эту культуру прививать. Неймар и другие зарубежные звезды стараются обучать в этом плане, но все же опять подумают: «Это ж Неймар, а я нафиг кому нужен».

– Не в курсе, кто-нибудь попадался?
– Сто процентов. У меня был опыт работы в одном издании с «желтой» направленностью. Так туда постоянно любовницы бразильских легионеров московских клубов не раз присылали такие же частные интим-переписки с ними с расчетом получить круглую сумму. Это серьезный и достаточно выгодный бизнес.

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