«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!»

Не успела стихнуть громкая секс-история вокруг Криштиану Роналду, которого американская модель Кэтрин Майорга хотела призвать к ответу за якобы имевшее место в 2009 году изнасилование, как в спортивно-сексуально-уголовных сводках появился Неймар. И вот о чем сейчас идет речь.

Если верить утечкам в мировые СМИ, бразилец в инстаграме познакомился с некоей Нажилой Триндэйд, пригласил ее за свой счет прилететь в Париж, где 15 мая в одном из отелей в состоянии алкогольного опьянения подверг «обмене ласками», а затем, проявив агрессию, насильно, без согласия бедной девушки, совершил половой акт. Именно так описала историю сама Нажила в своем заявлении в полицию. А то, что сделала она это только сейчас, объяснила, тем, что по возвращении в Бразилию 17 мая была слишком потрясена и напугана, чтобы сразу накатать телегу на Неймара.

This is the worthless woman that tried to ruin Neymar's career by falsely accusing him of rape. Her name is Najila Trindad. Receipts of whatsapp chats between them is saving Neymar's head. pic.twitter.com/oRaCVVaixh

«Сложная ситуация. Видимо, надо открыть правду, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем», – первый комментарий со стороны нападающего дал его отец Неймар-старший, который не стал отрицать факт сексуального контакта, подчеркнув, что все произошло по обоюдному согласию.

Сам Неймар промолчать тоже не смог, опередив отца и своих адвокатов. Нападающий, готовящийся со сборной к Кубку Америки, провел специальный эфир и выложил-таки переписку с «жертвой», в частности, отправлявшей ему интимные фото.

«Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно. Не только мне, но и моим близким», – заявил бразилец.

Вы еще верите, что в современном мире есть девушки, которые за чужой счет летят через океан в дорогой парижский отель в надежде, что все ограничится цветами и кофе с круассанами у Эйфелевой башни с влюбленным Ромео? Вот фрагменты переписки уже после первого сексуального контакта:

«Это был спокойный раз. Конечно, у нас еще будет секс. Надеюсь, сегодня. Хахаха», – писал Неймар в ходе стандартного общения с Нажилой.

This picture shows Neymar arriving at the hotel (Chegando) then follows messages after they sex where they joke a bit and she says «theres still 3 you should meet. This was the calm one.» then Neymar says «Ofcourse we will have sex again. I hope its today ahahaha». pic.twitter.com/mgmbeedYtc