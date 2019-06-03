«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!»

НАЖИЛА НИЧЕГО НЕ НАЖИЛА

Не успела стихнуть громкая секс-история вокруг Криштиану Роналду, которого американская модель Кэтрин Майорга хотела призвать к ответу за якобы имевшее место в 2009 году изнасилование, как в спортивно-сексуально-уголовных сводках появился Неймар. И вот о чем сейчас идет речь.

Если верить утечкам в мировые СМИ, бразилец в инстаграме познакомился с некоей Нажилой Триндэйд, пригласил ее за свой счет прилететь в Париж, где 15 мая в одном из отелей в состоянии алкогольного опьянения подверг «обмене ласками», а затем, проявив агрессию, насильно, без согласия бедной девушки, совершил половой акт. Именно так описала историю сама Нажила в своем заявлении в полицию. А то, что сделала она это только сейчас, объяснила, тем, что по возвращении в Бразилию 17 мая была слишком потрясена и напугана, чтобы сразу накатать телегу на Неймара.

This is the worthless woman that tried to ruin Neymar's career by falsely accusing him of rape. Her name is Najila Trindad.



Receipts of whatsapp chats between them is saving Neymar's head. pic.twitter.com/oRaCVVaixh — Lanre Reactivated (@Coolboy_lanre) 2 июня 2019 г.

«Сложная ситуация. Видимо, надо открыть правду, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем», – первый комментарий со стороны нападающего дал его отец Неймар-старший, который не стал отрицать факт сексуального контакта, подчеркнув, что все произошло по обоюдному согласию.

Сам Неймар промолчать тоже не смог, опередив отца и своих адвокатов. Нападающий, готовящийся со сборной к Кубку Америки, провел специальный эфир и выложил-таки переписку с «жертвой», в частности, отправлявшей ему интимные фото.

«Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно. Не только мне, но и моим близким», – заявил бразилец.

Вы еще верите, что в современном мире есть девушки, которые за чужой счет летят через океан в дорогой парижский отель в надежде, что все ограничится цветами и кофе с круассанами у Эйфелевой башни с влюбленным Ромео? Вот фрагменты переписки уже после первого сексуального контакта:

«Это был спокойный раз. Конечно, у нас еще будет секс. Надеюсь, сегодня. Хахаха», – писал Неймар в ходе стандартного общения с Нажилой.

This picture shows Neymar arriving at the hotel (Chegando) then follows messages after they sex where they joke a bit and she says «theres still 3 you should meet. This was the calm one.» then Neymar says «Ofcourse we will have sex again. I hope its today ahahaha». pic.twitter.com/mgmbeedYtc — André Noruega (@AndreOstgaard) 2 июня 2019 г.

А ведь не удали он чат с новой подружкой, дело могли вывернуть, как угодно. Теперь же шансы Нажилы нажить хоть что-то с этого скандала стремятся к нулю. А цель-то была понятна: выбить из футболиста пару сотен тысяч и скрыться в неизвестном направлении.

«ДАЖЕ В МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГЕ ИДЕТ ОХОТА»

Увы, это мировая тенденция. И рано или поздно у нас тоже появятся свои «дела Неймара». Не согласны? Прочтите, что нам рассказал Петр Терещенков, пять лет занимавший должность пресс-атташе молодежной сборной России по хоккею. Из команды за этот период вышли Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Виталий Кравцов и другие наши звездочки.

– Это тема слишком масштабна, двумя словами не ограничишься, – отметил Терещенков. – Пока есть люди, зарабатывающее выше среднего, всегда будут охотники помочь им нести «тяжелую» финансовую ношу. Скажете, где Неймар, а где наши подающие надежды хоккеисты? На самом деле дистанция не так велика. Даже в нашей хоккейной Молодежной лиге на матчах среди нескольких сотен зрителей обязательно найдется пара десятков юных дам чуть ли не в вечерних платьях. Сам видел.

– И как идет охота?

– Мне рассказывали сами ребята, что, бывает, бумажку с номером телефона пытаются сунуть в руку, когда они после игры идут со льда в раздевалку. Понятно, на выходе у дворца желающих познакомиться еще больше. Но это, понятно, только начальная стадия. Чем выше уровень, тем серьезнее подход. Ко мне лично через десятые руки обращались представители – не знаю даже, как правильно назвать – «агентства по своду»…

– Чего хотели?

– Спрашивали, есть ли возможность свести за комиссию девушек с молодыми игроками, у которых уже большие контракты.

– И какая же градация по контрактам?

– Кто выступает в КХЛ и не на последних ролях в ведущих клубах, тот не бедствует.

– Какой дальше механизм?

– Понятия не имею. Но, наверное, как-то знакомятся, сближаются, бабки выкачивают.

«ВЫВЕЛИ ЭТИХ КАНАДОК НАФИГ, ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ»

– Ребят так легко одурачить?

– Конечно, я не говорю, что в сборной собираются одни простаки, но все равно в юном, по сути, возрасте и без опыта сложновато сохранять холодным рассудок. Вот в 2015-м мы стали вторыми на чемпионате мира, и уже после финала была небольшая вечеринка в отеле в Торонто. Откуда-то взялись местные девчонки. Вроде бы даже из инстаграма. Естественно, у пацанов возник к ним интерес, ведь вместе со сборами и турниром в команде друг с другом варились почти месяц. Я, честно говоря, и не подумал бы о чем-то потенциально криминальном, но кто-то сказал: «Надо вывести их нафиг, еще в изнасиловании потом обвинят».

– Выгнали?

– Конечно. И никто никогда не узнает, что было у канадок на уме. Но с тех пор, кому мог из своих подопечных, рассказывал эту историю с «посылом». А сколько таких частных случаев могут закончиться по-другому?.. Публичным людям надо как-то эту культуру прививать. Неймар и другие зарубежные звезды стараются обучать в этом плане, но все же опять подумают: «Это ж Неймар, а я нафиг кому нужен».

– Не в курсе, кто-нибудь попадался?

– Сто процентов. У меня был опыт работы в одном издании с «желтой» направленностью. Так туда постоянно любовницы бразильских легионеров московских клубов не раз присылали такие же частные интим-переписки с ними с расчетом получить круглую сумму. Это серьезный и достаточно выгодный бизнес.