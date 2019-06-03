Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондиции

- Как оцените игру? Роман Зобнин сказал, что для него лучше было играть сегодня с «Чертаново», чем просто провести двусторонку? – вопрос Баринову.

- Тоже лучше провести матч, чем сыграть между собой. Думаю, что «Чертаново» также было приятно играть со сборной России.

- Тот же Зобнин сказал, что вы выжигали, а он стоял в сторонке рядом. Каково игралось с Зобниным в паре? Кто был ведущим, а кто ведомым?

- Приятно, что он так сказал. Мне со всеми играть комфортно, потому что у нас все футболисты хорошие. Ну а то, что выжигал… было пару моментов. В целом, справились с установкой тренера.

- Вы успели нанести несколько ударов по воротам, и один из них отбил руки вратарю. Обидно, что не забили?

- Оставим голы для официальных матчей. А здесь была просто хорошая тренировка. Оставим силы на 8 и 11 июня.

- У вас один из лучших ударов в команде, так же как у Головина и Алексея Мирнанчука. Как-то в команде соревнуетесь в этом плане?

- Остаемся после тренировок, по серии ударов бьем, раза по три-четыре каждому вратарю. Но я не могу кого-то из ребят выделить. У Головина хороший удар, у Леши Миранчука тоже.

- Когда выиграли чемпионат Европы в 2013 году, из «Чертаново» было шесть человек. Поддерживаете ли связь с ними? И есть ли друзья в нынешнем «Чертаново»?

- Паршиков, Завезен. Зиньковский. Когда пересекаемся, конечно, общаемся.

- Как оцените уровень сопротивления? В первом тайме было больше борьбы и стыков, а во втором сложилось впечатление, что «Чертаново» подсело и только оборонялось. Второй тайм для сборной был попроще?

- Это связано с усталостью у ребят из «Чертаново». У нас каждый раз выходили новые футболисты. В первые двадцать минут соперник привыкал, а во втором тайме у нас вышли свежие футболисты, а «Чертаново» сделало только три - четыре замены.

- Вы изначально знали, сколько времени проведете на поле и как оцениваете свою физическую форму, ведь у «Локомотива» была плотная концовка сезона?

- Не знал, сколько буду играть. В перерыве сказали, что тридцать минут дадут. Что касается физических кондиций, они не лучшие. Но еще есть время, чтобы их набрать и подойти к матчам полностью готовым.

«Приятно забивать. Пусть матч и товарищеский»

- Вы сегодня забили мяч. Насколько это воодушевило и была ли у вас такая задача? - вопрос Мирзову.

- Конечно, хоть это и товарищеская игра, забивать всегда приятно. Мне дали хороший пас, оставалось только попасть в ворота. Хорошо разыграли, и все получилось.

- Собой довольны?

- От матча остались только положительные эмоции. Все-таки первый раз играли вместе. Надо находить взаимопонимание.

- От Смолова ждали этот голевой пас?

- Я ему кричал: пропусти, пропусти. Поэтому ждал. Потом оставалось только попасть в ворота.

- Были какие-то определенные указания на матч или тренер выпустил и велел показать все, что можете?

- Конечно, была установка. Не просто же тупо бегать. Была определенная тактика, которую я должен был выполнять.

- Свыклись с тем, что являетесь игроком сборной России?

- Пока адаптируюсь. Потихоньку вхожу в ритм, но мне нужно еще работать и работать. Конечно, приятно, что попал в сборную, все-таки я к этому стремился.