Егор Сорокин: Вся сборная России – это основной состав

- Сборная России почти неделю работает в Новогорске. За это время насколько получилось нащупать взаимопонимание с партнерами по команде?

- Срок был приличный. Все хорошо. Мы планомерно готовимся, взаимодействия улучаются с каждый днем. Никаких проблем нет.

- На игру с Сан-Марино уже настроены?

- Конечно. Я настроен на каждый матч и на каждую тренировку.

- Ваша результативность в «Рубине» поражает. В сборной получатся на тренировках часто забивать?

- Здесь немного другие взаимодействия. В клубе и сборной они отличаются.

- Уже известно, сыграете ли вы с Сан-Марино или нет?

- Это будет известно в день матча. Мы готовимся. Если скажут играть – буду играть. Если нет – буду переживать за сборную, поддерживать ее.

- По тренировкам пока непонятно, выйдете на матч или нет?

- Не понятно, потому что все футболисты равноценны, все в обойме и готовятся к играм.

- Сегодня на двусторонке команда поделилась на составы: тот, который выходил первым в контрольном матче с «Чертаново» и тот, который появился на поле позже. Можно ли сказать, что первая группа - это был основной состав?

- У нас вся сборная России – основной состав. А так он будет назван в день матча на установке, и там уже будет видно, кто выйдет на поле.

- В сборной вас случайно не встретили как бомбардира? Все-таки вы столько мячей забили.

- Шуток по этому поводу не было. Так сложилось, что я забил за клуб много мячей, чему очень рад. Но все уже в прошлом. Надо двигаться дальше.

- Как самочувствие после длительного сезона?

- Я нахожусь в сборной и этому рад. А отпуск для меня не главное.

- Если говорить о партнерах по сборной, может, кто-то удивил своим уровнем или с кем-то было особенно интересно поиграть?

- Всех знаю, со всеми знаком. Мы играем друг против друга. Поэтому удивлений никаких нет.

- Учитывая, что первый матч с Сан-Марино, сейчас больше внимания идет именно этой встреч или к Кипру тоже уже готовитесь?

- Мы идем от игры к игре. Первый соперник - Сан-Марино, поэтому готовимся к этому матчу. А потом будем к Кипру готовиться.

- Насколько велика роль психологической подготовки к Сан-Марино? Понятно, что все умеют играть в футбол, но все-таки это сборная-карлик. Подготовка к таким соперникам отличается от подготовки к Испании, например?

- Здесь надо проявлять уважение. Все соперники равные. Каждая команда может проявить себя и выиграть. Никакой недооценки соперников быть не может. Мы будем делать все, чтобы достичь нужного нам результата. А это победа.