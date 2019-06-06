Егор Сорокин: Вся сборная России – это основной состав - Советский спорт
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06 июня 2019 14:12ФутболГригорьевская Юлия

Егор Сорокин: Вся сборная России – это основной состав

Защитник сборной России Егор Сорокин рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Сан-Марино.

- Сборная России почти неделю работает в Новогорске. За это время насколько получилось нащупать взаимопонимание с партнерами по команде?
- Срок был приличный. Все хорошо. Мы планомерно готовимся, взаимодействия улучаются с каждый днем. Никаких проблем нет.

- На игру с Сан-Марино уже настроены?
- Конечно. Я настроен на каждый матч и на каждую тренировку.

- Ваша результативность в «Рубине» поражает. В сборной получатся на тренировках часто забивать?
- Здесь немного другие взаимодействия. В клубе и сборной они отличаются.

- Уже известно, сыграете ли вы с Сан-Марино или нет?
- Это будет известно в день матча. Мы готовимся. Если скажут играть – буду играть. Если нет – буду переживать за сборную, поддерживать ее.

- По тренировкам пока непонятно, выйдете на матч или нет?
- Не понятно, потому что все футболисты равноценны, все в обойме и готовятся к играм.

- Сегодня на двусторонке команда поделилась на составы: тот, который выходил первым в контрольном матче с «Чертаново» и тот, который появился на поле позже. Можно ли сказать, что первая группа - это был основной состав?
- У нас вся сборная России – основной состав. А так он будет назван в день матча на установке, и там уже будет видно, кто выйдет на поле.

- В сборной вас случайно не встретили как бомбардира? Все-таки вы столько мячей забили.
- Шуток по этому поводу не было. Так сложилось, что я забил за клуб много мячей, чему очень рад. Но все уже в прошлом. Надо двигаться дальше.

- Как самочувствие после длительного сезона?
- Я нахожусь в сборной и этому рад. А отпуск для меня не главное.

- Если говорить о партнерах по сборной, может, кто-то удивил своим уровнем или с кем-то было особенно интересно поиграть?
- Всех знаю, со всеми знаком. Мы играем друг против друга. Поэтому удивлений никаких нет.

- Учитывая, что первый матч с Сан-Марино, сейчас больше внимания идет именно этой встреч или к Кипру тоже уже готовитесь?
- Мы идем от игры к игре. Первый соперник - Сан-Марино, поэтому готовимся к этому матчу. А потом будем к Кипру готовиться.

- Насколько велика роль психологической подготовки к Сан-Марино? Понятно, что все умеют играть в футбол, но все-таки это сборная-карлик. Подготовка к таким соперникам отличается от подготовки к Испании, например?
- Здесь надо проявлять уважение. Все соперники равные. Каждая команда может проявить себя и выиграть. Никакой недооценки соперников быть не может. Мы будем делать все, чтобы достичь нужного нам результата. А это победа.

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