Андрей Червиченко: Аргументы Федуна против расширения – бред! Бывший президент «Спартака» поделился мнением о решении клубов премьер-лиги увеличить число участников турнира с 16 до 18.

– Клубы проголосовали за расширение РПЛ. Ожидаемо?

– Для меня да. Считаю, давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули.

– Не все были «за». Леонид Федун проголосовал против.

– Да, я читал его высказывания. Кроме как бредом назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов. Везде – по 18-20.

– А вы уверены, что в России наберется больше 16 клубов, соответствующих уровню премьер-лиги?

– А почему нет? Посмотрите, как в минувшем сезоне бились «Анжи» и «Енисей». Да, они вылетели, но при этом показывали хороший футбол. И те, кто поднялся из ФНЛ, будут оказывать грандам конкуренцию. А что касается Федуна… Человек хорошо разбирается в нефтяной экономике, в чем угодно, но только не в футболе.

Ему надо больше внимания уделять «Спартаку», который приобрел кучу ненужных игроков – а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать.

– Но постойте – тот же «Анжи» на грани банкротства. В стране полно проблемных клубов, в том числе и в премьер-лиге.

– Ну вот вы опять о деньгах. В России нельзя рассматривать весь профессиональный спорт как бизнес-проект. Вот «Ростов» – региональная команда, а собирала на трибунах больше зрителей, чем частный «Спартак».

Я вообще иногда думаю, что Федуну надо создать свою лигу. А что? Человек при деньгах. Можно вложить их в очередную авантюру. Можно еще объединенный чемпионат провести или что-то вроде того.

– В Венгрии в 2014 году лигу расширили с 12 до 16 клубов, но это привело к расслоению. Вскоре от эксперимента отказались, вернулись к прежнему варианту. У нас история не может повториться?

– Не надо сравнивать Россию с Венгрией. В ФНЛ полно сильных клубов. Посмотрите на тот же «Нижний Новгород», который на равных бился в стыках с «Крыльями Советов»… И вы про экономику не забывайте. Если клубы хотят зарабатывать на продаже билетов, то нужно проводить на своих современных аренах больше матчей. В Англии проводят по 50-60 игр за сезон, и никто не ноет. У нас чуть больше 30. Это очень мало… Слава богу, что в противовес Федуну есть еще 50 миллионов болельщиков, которым идея расширения точно по душе.