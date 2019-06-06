Андрей Червиченко: Аргументы Федуна против расширения – бред! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июня 2019 15:15ФутболАвгустин Александр

Андрей Червиченко: Аргументы Федуна против расширения – бред!

Бывший президент «Спартака» поделился мнением о решении клубов премьер-лиги увеличить число участников турнира с 16 до 18.

image-4205-1541947123

– Клубы проголосовали за расширение РПЛ. Ожидаемо?
– Для меня да. Считаю, давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули.

– Не все были «за». Леонид Федун проголосовал против.
– Да, я читал его высказывания. Кроме как бредом назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов. Везде – по 18-20.

– А вы уверены, что в России наберется больше 16 клубов, соответствующих уровню премьер-лиги?
– А почему нет? Посмотрите, как в минувшем сезоне бились «Анжи» и «Енисей». Да, они вылетели, но при этом показывали хороший футбол. И те, кто поднялся из ФНЛ, будут оказывать грандам конкуренцию. А что касается Федуна… Человек хорошо разбирается в нефтяной экономике, в чем угодно, но только не в футболе.

Ему надо больше внимания уделять «Спартаку», который приобрел кучу ненужных игроков – а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать.

– Но постойте – тот же «Анжи» на грани банкротства. В стране полно проблемных клубов, в том числе и в премьер-лиге.
– Ну вот вы опять о деньгах. В России нельзя рассматривать весь профессиональный спорт как бизнес-проект. Вот «Ростов» – региональная команда, а собирала на трибунах больше зрителей, чем частный «Спартак».

Я вообще иногда думаю, что Федуну надо создать свою лигу. А что? Человек при деньгах. Можно вложить их в очередную авантюру. Можно еще объединенный чемпионат провести или что-то вроде того.

– В Венгрии в 2014 году лигу расширили с 12 до 16 клубов, но это привело к расслоению. Вскоре от эксперимента отказались, вернулись к прежнему варианту. У нас история не может повториться?
– Не надо сравнивать Россию с Венгрией. В ФНЛ полно сильных клубов. Посмотрите на тот же «Нижний Новгород», который на равных бился в стыках с «Крыльями Советов»… И вы про экономику не забывайте. Если клубы хотят зарабатывать на продаже билетов, то нужно проводить на своих современных аренах больше матчей. В Англии проводят по 50-60 игр за сезон, и никто не ноет. У нас чуть больше 30. Это очень мало… Слава богу, что в противовес Федуну есть еще 50 миллионов болельщиков, которым идея расширения точно по душе.

05/06 17:16Футбол
20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/06 20:41Футбол
Что стало с французами, которых 20 лет назад Россия разбила на «Стад де Франс»Вспоминаем, чем сейчас занимаются чемпионы мира-1998, которых сборная Олега Романцева 5 июня 1999 года в эффектном стиле обыграла на знаменитом стадионе в Сен-Дени с дублем Александра Панова и победным голом Валерия Карпина.
05/06 11:15Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
06/06 07:02Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
05/06 17:04Футбол
Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева.
05/06 12:27Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
06/06 14:12Футбол
Егор Сорокин: Вся сборная России – это основной составЗащитник сборной России Егор Сорокин рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Сан-Марино.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
06/06 16:00Футбол
Роман Бабаев раскрыл главный секрет нового календаря премьер-лигиПо окончании заседания РПЛ генеральный директор ЦСКА ответил на вопросы журналистов. Во-первых, был задан вопрос, касающийся нового календаря премьер-лиги.
05/06 17:29Футбол
Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезноПо сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге.
05/06 16:36Футбол
«Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, который в разные годы ассистировал в Казани Ринату Билялетдинову, Валерия Чалому и Хави Грасии, прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева.
Новости
16:26 Футбол Григорий Иванов: Не боюсь того, что качество чемпионата упадет в связи с расширением
16:21 Баскетбол Никита Курбанов: Когда играешь против «Химок», дополнительной мотивации не нужно
16:13 Футбол Моуринью оригинально завершил работу
16:11 Футбол Дмитрий Булыкин: По себе помню, сложно настраиваться на игры с Сан-Марино и Кипром
16:01 Футбол Роман Широков: В чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении?
15:51 Футбол Виталий Мутко: Если Федун завтра уйдет, «Спартак» отправится в первый дивизион
15:42 Футбол Прядкин: Возможно, 16-я команда по итогам чемпионата-2019/20 вылетит в ФНЛ напрямую
15:29 Футбол Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»
15:28 Футбол Бабаев не подтвердил информацию о переходе Бекао 
15:13 Теннис Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
14:53 Футбол Бутовский назначен новым врачом «Спартака»
14:32 Футбол Роман Бабаев: Абсолютное большинство представителей клубов высказались за расширение
14:28 Футбол Клубы РПЛ одобрили снижение минимальной вместимости стадионов до 6-7 тысяч
14:21 Футбол Сегодня состоится презентация календаря следующего сезона РПЛ
13:43 Футбол «Урал» стал единственным клубом РПЛ, проголосовавшим против использования VAR
13:40 Баскетбол УНИКС надеется получить wild card в Евролигу
13:22 Футбол Клубы РПЛ просят сократить квоту на билеты для гостей
13:12 Футбол Предраг Миятович: «Реал» покупает игроков для скамейки
13:03 Футбол Полузащитник «Манчестер Сити» извинился перед Саутгейтом за ошибку PR-компании
12:39 Лыжный спорт Французские спортсмены провели военные сборы в морской пехоте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика