«Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лиги - Советский спорт
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06 июня 2019 20:30ФутболМощенко Захар

«Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лиги

В четверг общее собрание премьер-лиги одобрило расширение турнира до 18 клубов. Осталось получить одобрение исполкома РФС, но за ним дело не станет. В нашем футболе наступает новая эра – таких масштабных перемен РПЛ не знала с 2011 года, когда перешла на систему «осень-весна».

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КРАСНО-БЕЛАЯ ВОРОНА

Вечером в среду наш корреспондент набрал номер директора по связям с общественностью РПЛ Сергея Алексеева, чтобы уточнить время начала исторического вече. «В одиннадцать, но рекомендую не приезжать раньше часа дня, – последовал ответ. – Вряд ли заседание продлится меньше трех часов».

Прогноз оказался верен. Представители СМИ, прибывшие на Трубную к началу заседания, на третьем часу ожидания уже откровенно маялись, не зная чем себя занять… Тем временем некий инсайдер отбивал «молнии» из-за закрытых дверей: 15 представителей клубов проголосовали за расширение премьер-лиги и только один – против. Понятное дело, кто был этой единственной белой вороной – президент «Спартака» Леонид Федун.

…Вот, наконец, и долгожданное оживление: офис премьер-лиги начали один за другим покидать руководители клубов. Горстка журналистов челноком металась от одного потенциального спикера к другому, неизменно получая от ворот поворот. Без лишних слов и эмоций просочились сквозь нестройные ряды репортеров гендиректор «Крыльев» Александр Шикунов (который, как выяснилось позже, покидает самарский клуб), его краснодарский коллега Владимир Хашиг, с какой-то шуткой отразил атаку прессы Василий Кикнадзе из «Локомотива».

Андрей Червиченко: Аргументы Федуна против расширения – бред!

ТВ-ШОУ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ

Суровый уралец Григорий Иванов был настроен миролюбиво, но тоже не горел желанием давать комментарии:

– Ребят, я вам уже столько этих комментариев дал!.. Что по моему предложению о снижении минимальной вместимости стадионов? Приняли его к сведению, – констатировал босс «Урала».

Но вот подоспел и первый полноценный спикер: гендиректор ЦСКА Роман Бабаев редко отказывается от общения с журналистами. Не отказался и сейчас. И начал сразу с «маленького инсайда», рассказав, что главное дерби страны между «Спартаком» и ЦСКА в первом круге предстоящего сезона запланировано на вторую половину августа. Причем матч пройдет на «Открытие Арене».

– Больше ничего по календарю чемпионата сказать не могу, – как бы извиняясь, произнес Бабаев. – Дело в том, что «Матч ТВ» вечером в прямом эфире проведет презентацию расписания предстоящего сезона, поэтому была просьба особо детали календаря не раскрывать.

Роман Бабаев раскрыл главный секрет нового календаря премьер-лиги

Что ж, дело вроде бы хорошее. Как добавил позже президент РПЛ Сергей Прядкин, у лиги было желание на этом телевизионном шоу немного подзаработать, чтобы хотя бы частично окупить затраты на разработку календаря – впервые к этому процессу были привлечены молодые ученые из Высшей школы экономики. Но вот в чем загвоздка: многие ли зрители смогли увидеть презентацию в 23 часа 40 минут по московскому времени накануне рабочего дня?..

А ведь перед презентацией в сетке телеканала стояла прямая трансляция полуфинала Лиги наций Голландия – Англии. И этот самый полуфинал вполне мог перейти в овертайм, а то и серию пенальти. Тогда бы пришлось бы ждать до половины первого ночи. Ради чего? Календаря РПЛ?..

«АХ, МНОГО, СУДАРЬ, МНОГО – ВОСЕМНАДЦАТЬ»

Это вроде бы мелочь, но из таких мелочей и складывается имидж всего российского футбола. «Домашние» матчи на нейтральных полях, «красочные шоу» непонятно для кого, «загибающиеся» клубы, выставляющие на игры молодежные составы…

Впрочем, Прядкин, вышедший к прессе последним, заверил, что грядущее расширение премьер-лиги не даст повода расцвести буйным цветом разным негативным моментам. Подавляющее большинство за увеличение количества клубов в перспективе до 20, но при условии, что в РПЛ попадали бы финансово стабильные и материально обеспеченные новички.

Вот только как этого добиться? Хватит ли в стране ресурсов для такого количества клубов в долгосрочной перспективе? И будут ли все они обеспечены аренами, на которых в мороз (а чемпионат с добавлением четырех туров будет завершаться на неделю позже) зрители могли бы смотреть футбол в комфортных условиях?

Понятно желание российских властей максимально загрузить инфраструктуру ЧМ-2018. Чтобы некоторые красавцы-стадионы (в Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Калининграде) не прозябали в ФНЛ, а то и ПФЛ, а заполнялись бы на матчах элитного дивизиона. На бумаге все это смотрится заманчиво, но на практике…

Как бы спустя пару лет, как было и в случае с «осенью-весной», те же самые реформаторы не пожалели о свершившейся революции. И следом за Д’Артаньяном в исполнении неповторимого Михаила Боярского не запели «Ах, много, сударь, много – восемнадцать!». А оставшийся сейчас в подавляющем меньшинстве Федун (один против пятнадцати) в ответ не произнес: «Я же вас предупреждал».

Впрочем, революция-2019 пока не свершившийся факт. Ждем одобрения исполкома РФС.

Сергей Прядкин: Нигде в Европе так календарь не составляют

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