Роман Бабаев раскрыл главный секрет нового календаря премьер-лиги По окончании заседания РПЛ генеральный директор ЦСКА ответил на вопросы журналистов. Во-первых, был задан вопрос, касающийся нового календаря премьер-лиги.

– Пока я не могу раскрывать секретов относительно календаря. Сегодня вечером на «Матч ТВ» пройдет большая презентация, и тогда вы узнаете подробности. Единственное, могу поделиться инсайдом – дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится уже в середина августа.

– А кто будет хозяином?

– «Спартак».

– Решение по расширению премьер-лиги до 18 команд уже принято?

– Так ставить вопрос некорректно, поскольку принимать подобные решения – прерогатива Российского футбольного союза. Но мы действительно обсуждали этот вопрос с коллегами, и абсолютное большинство представителей клубов высказались за расширение. Но есть оговорки, в частности, это позиция ЦСКА: мы должны быть уверены, что команды, которые войдут в число участников премьер-лиги, будут готовы к этому не только в плане игры, но и с точки зрения инфраструктуры. Мы все-таки прошли тот период, когда болельщики приходили на старые некомфортные стадионы, иногда даже не очень безопасные для жизни и здоровья. Хочется, чтобы мы после чемпионата мира привыкали к хорошему, а не возвращались в неприятное прошлое. Поэтому нужно сформировать четкие инфраструктурные и финансовые критерии для команд ФНЛ, которые планируют пополнить премьер-лигу. При отсутствии таких гарантий и несоблюдении требований, мы считаем, что лучше потерпеть и оставаться в формате 16 команд.

– Расширение лиги до 20 команд не обсуждалось?

– Нет, только до 18 команд.

– Если лигу расширят до 18 команд, не станет ли проблемой, когда играть столько матчей?

– Значит у всех будет более ранее начало и более позднее окончание сезона. Например, если в этом году мы начнем играть 14 июля, то в случае расширения – 7 июля. И закончим тоже неделей позже.

– Какие еще вопросы обсуждались на заседании?

– Много времени уделили обсуждения инфраструктуры для проведения матчей в зимнюю погоду. Многие стадионы нуждаются в оборудовании новыми инженерными системами для прогрева. Понятно, что в идеале это крыша, но понятно, что вряд ли удастся исправить в абсолюте эту проблему.

– Роман Юрьевич, СМИ пишут, что Бекао уже одной в серии А. Прокомментируйте эту информацию.

– Пока не хотелось бы комментировать эти слухи. Мы на контракте с Бекао, но то, что игрок параллельно может вести переговоры с другим клубом, для нас не сюрприз. Пока надеемся на то, что нам удастся найти компромиссное решение.