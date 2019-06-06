Сергей Прядкин: Нигде в Европе так календарь не составляют Глава премьер-лиги прокомментировал итоги общего собрания клубов элитного российского дивизиона.

«ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – ЗА ИСПОЛКОМОМ РФС»

– Можно ли говорить, что в 2019 году РПЛ точно расширится с 16 клубов до 18?

– На самом деле в повестке дня собрания вопрос о расширении лиги не стоял… Мне, как председателю комитета профессионального футбола РФС, было поручено этот вопрос изучить. И мы с руководителями клубов все обсудили. Создана рабочая группа, которая в течение двух недель взвесит все «за» и «против».

Но большинство поддерживает расширение. Даже сомневающиеся говорили о том, что нашей большой стране нужно иметь 18 или даже 20 клубов в элитном дивизионе. При этом все участники турнира должны располагать хорошей материальной базой, академиями и так далее.

Выводы и предложения рабочей группы затем лягут на стол президента РФС. И уже исполком будет принимать окончательное решение.

– В случае расширения наверняка возникнут сложности с календарем…

– Естественно, эта проблема не осталась в стороне при обсуждении. Что ж, ужмемся, в календаре есть свободные даты, на которые можно поставить дополнительные туры. Сезон на сезон не попадает: в годы чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать раньше. Все эти нюансы обязательно будут учтены рабочей группой.

– Как будет происходить обмен между лигами, если расширение РПЛ утвердит исполком РФС?

– Поскольку регламент нельзя менять по ходу соревнований, мы предусмотрели специальную сноску, в которой как раз говорится об обмене командами между РПЛ и ФНЛ. Вариантов несколько, но большинство высказалось за то, чтобы клубы, занявшие 15-е и 16-е места в предстоящем сезоне, напрямую из премьер-лиги не вылетали, а поводили стыки с третьей и четвертой командами ФНЛ.

Впрочем, исполком может внести коррективы. Не исключено, худший клуб РПЛ вылетит в ФНЛ напрямую, а предпоследний отправится в стыки. В регламенте предстоящего сезона все будет прописано.

«МИНИМАЛЬНУЮ ВМЕСТИМОСТЬ АРЕН МОЖНО СОКРАТИТЬ ДО 8 ТЫСЯЧ»

– А в дальнейшем, уже после расширения, стыковые матчи сохранятся?

– Отказываться от них мы не собираемся. Предполагается, что в последующие сезоны премьеру-лигу напрямую будут покидать два клуба и еще два – проводить стыки. Эти игры нужны для того, чтобы сократить число проходных матчей.

– Как общее собрание отреагировало на предложение «Урала» сократить минимальную вместимости арен РПЛ?

– Инициатива исходила не только от «Урала». Просто именно президент этого клуба Григорий Иванов предложил вынести вопрос на голосование… Здесь нужен избирательный подход. Многие коллеги отмечали, что в РПЛ есть города, в частности, Оренбург, где даже при большом желании невозможно заполнить огромную арену. Значит, эффективнее использовать компактные стадионы. Но при этом важно соответствовать другим требованиям, предъявляемым к стадионам клубов премьер-лиги. Тогда планку вместимости реально опустить и до восьми тысяч. Обязательно отправим ходатайство с таким предложением в РФС.

Это же актуальная проблема для потенциальных новичков РПЛ из ФНЛ. Региональным бюджетам будет значительно легче найти средства для реконструкции арены на 7-8 тысяч зрителей, чем на 15 или 25.

– Правда, что против идеи расширения на общем собрании выступил только «Спартак»?

– Позиция президента красно-белых Леонида Федуна нам давно известна, а в четверг мы дали высказаться всем. И даже те, кто идею в целом поддерживает, в частности, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, подчеркивали, что при расширении нам все равно в первую очередь нужны экономически стабильные клубы.

К счастью, за время моего руководства лигой не было ни одного случая, чтобы какой-то клуб не доиграл чемпионат из-за финансовых проблем. В минувшем сезоне в тяжелом положении оказался «Анжи», и представитель дагестанского клуба выразил благодарность коллегам, которые оказали помощь. Но мы бы не хотели повторения таких историй, когда отказ местных властей от финансирования приводил бы клуб к краху.

«ДА ВЫ СНАЧАЛА ЗАКРЕПИТЕСЬ В РПЛ, А ПОТОМ НАКУПАЙТЕ ДОРОГИХ ИГРОКОВ»

– У новичков РПЛ-2019/20 – «Тамбова» и «Сочи» – с финансированием все в порядке?

– Да, но необходимо еще и трезво оценивать свои возможности. Вот сегодня ко мне подходил генеральный директор сочинского клуба. Мы вместе порадовались, что у них в команде много местных игроков, усилиями которых они поднялись в РПЛ. Но и дальше надо ставить выполнимые задачи! Потому что многие считают: в премьер-лиге надо обновлять состав минимум на 50 процентов, увеличивать платежную ведомость…

Да вы сначала закрепитесь в высшем дивизионе, а потом уж набирайте в состав дорогих игроков. Ведь есть же свои футболисты, и они достаточно мотивированы, чтобы выступать в премьер-лиге. Их прогрессу способствуют и новые турниры, которые сейчас запускает РФС – для 17- и 20-летних.

– Почему после собрания журналистам сразу не показали проект календаря сезона-2019/20? Он еще не сверстан?

– Мы хотели сделать красивую презентацию на телевидении. Возникло желание за счет небольшого ТВ-шоу вернуть расходы на разработку календаря. Впервые для его составления мы привлекли молодых ребят – ученых из Высшей школы экономики, которые использовали математический алгоритм оптимизации графика игр сезона.

Предложенную версию мы раздали членам общего собрания прямо по ходу заседания, то есть, никто из представителей клубов заранее с проектом календаря знаком не был. В этой разработке максимально учтены все возможные факторы, вплоть до пожеланий клубов.

Нигде в Европе такого нет. Мы разрешили каждому клубу один раз за сезон обменяться кругами с одним из соперников. Естественно, учитывались и требования основного вещателя, и погодные условия, для чего все клубы РПЛ были разделены на климатические группы. В итоге получилось вроде неплохо…