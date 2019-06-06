Де Лигт и ван Дейк проглотят «львов»? Что нужно знать о матче Голландия – Англия - Советский спорт
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06 июня 2019 20:45ФутболМощенко Захар

Де Лигт и ван Дейк проглотят «львов»? Что нужно знать о матче Голландия – Англия

В четверг состоится второй полуфинал первого розыгрыша Лиги наций. За выход в финал поспорят Голландия и Англия.

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«Советский спорт» представляет анонс матча, который начнется сегодня в 21:45 мск на арене «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Голландия: Силлесен – Дамфрис, Де Лигт, ван Дейк, Блинд – Де Рон, Ф. Де Йонг, Вайналдум – Промес, Депай, Бабел

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл – Делф, Райс, Баркли – Санчо, Рэшфорд, Стерлинг

Под вопросом: Хендерсон

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ?

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Роналд Куман, главный тренер сборной Голландии:

– Вне всякого сомнения, нас ждет фантастическая игра. Сборная Англии, как и наша команда, сейчас находится в стадии обновления и развития. Англичане дают молодым игрокам настоящий шанс, имея в своем распоряжении множество индивидуально сильных, талантливых футболистов. Я бы оценил шансы команд в предстоящем поединке как 50 на 50, и многое будет зависеть не только от командных действий, но и от индивидуальных качеств игроков. У нас есть прекрасная возможность завоевать титул. Настает час Голландии.

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Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Все футболисты и тренеры постоянно хотят участвовать в матчах, которые действительно имеют важное значение, и сейчас Лига наций как раз становится таким турниром, который важен и престижен для всех. Сборная Англии получила бесценный опыт, добравшись до полуфинала чемпионата мира-2018 в России, и мы хотим развить этот опыт, выходя в решающие стадии всех возможных турниров. Мы должны превратиться из команды, просто дошедшей до двух полуфиналов кряду, в сборную, умеющую конвертировать столь далекие турнирные продвижения в победы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В последний раз сборные Голландии и Англии встречались в официальном матче 23 года назад, на Евро-1996, когда хозяева чемпионата англичане разгромили «оранжевых» со счетом 4:1. Сразу десять человек из нынешних составов обеих сборных на тот момент еще не появились на свет. Примечательно, что сейчас для всех этих десятерых футболистов предстоящая встреча станет первой официальной игрой плей-офф на международном уровне.

Недавние финалисты Лиги чемпионов будут представлены не только в английской сборной (Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн из «Тоттенхэма»), но и в голландской команде (защитник Виргил ван Дейк и хавбек Джорджиньо Вайналдум из «Ливерпуля»). Особенно любопытно будет понаблюдать за противостоянием нападения сборной «Трех львов» и обороны «оранжевых», где дуэт центральных защитников ван Дейк – Маттайс Де Лигт (19-летнего игрока «Аякса» хочет заполучить «Барселона» и другие европейские гранды) может попросту «проглотить» всех соперников.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Прямая трансляция полуфинального матча Лиги наций Голландия – Англия начнется в четверг на телеканале «Матч ТВ» в 21:35 мск.

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