Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделать - Советский спорт
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06 июня 2019 22:00ФутболАртамонов Антон

Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделать

Главный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов.

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«РАСШИРЕНИЕ РАДИ РАСШИРЕНИЯ ЧРЕВАТО НЕРАЗБЕРИХОЙ»

– Собрание РПЛ одобрило расширение с сезона-2020/21. Приветствуете? – вопрос 72-летнему специалисту, который в минувшем сезоне выиграл с «Локо» Кубок России и вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов-2019/20.
– В целом, для нашей страны 18 команд – нормальное количество. У нас очень много больших городов, много прекрасных новых стадионов, но все участники обязательно должны быть достаточно состоятельны, чтобы не закончить чемпионат раньше времени.

– Мы и с 16 командами проводили лицензирование, но все равно случались примеры «Томи», «Амкара», «Анжи» и других досрочных банкротов. Как быть?
– Спасут только четкие финансовые гарантии на весь сезон. Тогда футболисты на контрактах будут уверены в том, что все условия по выплатам выполнят. То же самое касается мест для тренировочной работы и условий для проведения матчей. Увеличить число команд без наличия стабильной экономической базы чревато большой неразберихой. В расширении ради расширения смысла нет.

– Но даже с гарантированным финансированием все равно приходится ждать проблем с календарем, которые и при 16 участниках часто возникали.
– Важный момент: участники еврокубков должны иметь нормальный игровой режим. Мы представляем Россию на международной арене и для набора рейтинговых очков и высокого коэффициента страны просто необходимо, чтобы была возможность играть в Европе минимум на четвертый день. И в чемпионат возвращаться после такой же паузы.

«НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ГАРАНТИИ – ОТ КЛУБОВ И ЛИГИ»

– В КХЛ есть жесткий регламент по гарантиям, но он не спасает.
– Либо компания-спонсор, либо регион, закрывающий большую часть бюджета, обязаны предоставлять клубам такие гарантии. Представьте, что сразу три-четыре команды снимутся досрочно, какой тогда у нас будет чемпионат?

Это самое главное! У нас же профессиональная лига, которая должна получать гарантии от участников или сама давать гарантии, что чемпионат точно закончится. Проще говоря, необходимы условия для оказания помощи командам, которым не хватило денег, нормально доиграть сезон.

Если составители календаря смогут решить и эту проблему, то можно переходить на 18 клубов. Тогда все окажутся в равных условиях, так как матчей с участниками еврокубков набирается достаточно для каждого. Но пусть сначала такой календарь сделают, всем покажут. Если же не получится, то нет смысла и пытаться.

– Другой важнейший вопрос – матчи в мороз, число которых обязательно возрастет.
– Можно играть на нейтральных полях. Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар... Все это надо учитывать и быть готовым применять на деле. Главное, чтобы не случалось коллапсов. А так принять можно, какую хочешь, идею, но надо обязательно учесть все факторы, которые я вам назвал. Готовы к этому? Принимайте!

– Только вот Сочи и Ростов-на-Дону были в России всегда, тем не менее, ваш «Локо» как-то играл в Хабаровске при минус 15.
– При минус 20 на самом деле. А в советское время при 18 командах в высшей лиге мы играли в Ташкенте, Ереване, на Украине. А на севере в мороз не играли. Потому что все учитывалось в календаре. Значит, это реально и сейчас.

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