Ученые ВШЭ забыли про «Формулу-1» в Сочи и концерт Rammstein в Питере

Напомним, календарь составлялся с привлечением специалистов Высшей школы экономики, которые разработали сложный математический алгоритм с учетом самых разных факторов – от погодных условий до занятости стадионами другими мероприятиями. Но в итоге ученые учли далеко не все. При беглом взгляде на календарь сразу бросаются в глаза несколько «косяков».
Первое – проведение 29 сентября матча «Сочи» – «Ахмат». Да, дата 11-го тура – условная. Но в этот игровой уик-энд футбол на «Фиште» противопоказан. Ведь с пятницы по воскресенье черноморский город примет российский этап «Формулы-1».
Довольно странно смотрится и назначение на 4 августа матча «Зенит» – «Краснодар». Дело в том, что на «Газпром Арене» 2 августа пройдет музыкальный концерт группы Rammstein. Два дня между двумя такими мероприятиями – слишком мало. Хотя, ученым, конечно, виднее.
Но как тут не вспомнить, как в прошлом сезоне составители календаря «забыли» о проведении в Красноярске Универсиады… Тогда, правда, обошлось без всяких ученых.
Ну а пока на ТВ готовится презентация полного календаря (ее пришлось отложить из-за дополнительного времени в полуфинале Лиги наций Англия – Голландия), предлагаем расписание первых 17 туров РПЛ-2019/20.
1-й тур
14 июля
Зенит – Тамбов
Спартак – Сочи
Ростов – Оренбург
Локомотив – Рубин
Ахмат – Краснодар
Арсенал – Динамо
Крылья Советов – ЦСКА
Урал – Уфа
2-й тур
21 июля
Ростов – Спартак
ЦСКА – Оренбург
Динамо – Рубин
Локомотив – Тамбов
Сочи – Зенит
Крылья Советов – Арсенал
Уфа – Краснодар
Урал – Ахмат
3-й тур
28 июля
Краснодар – Сочи
Тамбов – Спартак
ЦСКА – Локомотив
Динамо – Урал
Рубин – Ахмат
Арсенал – Ростов
Уфа – Крылья Советов
Оренбург – Зенит
4-й тур
4 августа
Зенит – Краснодар
Спартак – Динамо
Тамбов – Арсенал
Ахмат – Оренбург
Сочи – Уфа
Рубин – ЦСКА
Крылья Советов – Локомотив
Урал – Ростов
5-й тур
11 августа
Ростов – Крылья Советов
Краснодар – Рубин
ЦСКА – Сочи
Динамо – Зенит
Локомотив – Урал
Ахмат – Спартак
Арсенал – Уфа
Оренбург – Тамбов
6-й тур
18 августа
Зенит – Ахмат
Спартак – ЦСКА
Тамбов – Краснодар
Динамо – Локомотив
Рубин – Арсенал
Уфа – Ростов
Урал – Крылья Советов
Оренбург – Сочи
7-й тур
25 августа
Зенит – Уфа
Ростов – Рубин
Краснодар – Локомотив
Тамбов – Динамо
ЦСКА – Ахмат
Сочи – Урал
Арсенал – Оренбург
Крылья Советов – Спартак
8-й тур
1 сентября
Спартак – Зенит
Локомотив – Ростов
Ахмат – Тамбов
Рубин – Сочи
Арсенал – ЦСКА
Крылья Советов – Динамо
Уфа – Оренбург
Урал – Краснодар
9-й тур
15 сентября
Зенит – Арсенал
Спартак – Урал
Ростов – Ахмат
Краснодар – Крылья Советов
Тамбов – ЦСКА
Динамо – Уфа
Сочи – Локомотив
Оренбург – Рубин
10-й тур
22 сентября
Зенит – Рубин
Тамбов – Ростов
ЦСКА – Краснодар
Динамо – Сочи
Ахмат – Крылья Советов
Арсенал – Урал
Уфа – Спартак
Оренбург – Локомотив
11-й тур
29 сентября
Спартак – Оренбург
Ростов – Динамо
Краснодар – Арсенал
Локомотив – Зенит
Сочи – Ахмат
Рубин – Уфа
Крылья Советов – Тамбов
Урал – ЦСКА
12-й тур
6 октября
Краснодар – Спартак
ЦСКА – Ростов
Локомотив – Арсенал
Сочи – Крылья Советов
Рубин – Тамбов
Уфа – Ахмат
Урал – Зенит
Оренбург – Динамо
13-й тур
20 октября
Зенит – Ростов
Спартак – Рубин
Тамбов – Урал
Динамо – Краснодар
Ахмат – Локомотив
Арсенал – Сочи
Уфа – ЦСКА
Оренбург – Крылья Советов
14-й тур
27 октября
Ростов – Сочи
Краснодар – Оренбург
Тамбов – Уфа
ЦСКА – Динамо
Локомотив – Спартак
Ахмат – Арсенал
Рубин – Урал
Крылья Советов – Зенит
15-й тур
3 ноября
Зенит – ЦСКА
Спартак – Арсенал
Краснодар – Ростов
Динамо – Ахмат
Сочи – Тамбов
Крылья Советов – Рубин
Уфа – Локомотив
Урал – Оренбург
16-й тур
10 ноября
Спартак – Крылья Советов
Ростов – Тамбов
Локомотив – Краснодар
Ахмат – Урал
Сочи – ЦСКА
Рубин – Динамо
Арсенал – Зенит
Оренбург – Уфа
17-й тур
24 ноября
Тамбов – Локомотив
ЦСКА – Крылья Советов
Динамо – Ростов
Рубин – Зенит
Арсенал – Краснодар
Уфа – Сочи
Урал – Спартак
Оренбург – Ахмат