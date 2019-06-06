Ученые ВШЭ забыли про «Формулу-1» в Сочи и концерт Rammstein в Питере

Напомним, календарь составлялся с привлечением специалистов Высшей школы экономики, которые разработали сложный математический алгоритм с учетом самых разных факторов – от погодных условий до занятости стадионами другими мероприятиями. Но в итоге ученые учли далеко не все. При беглом взгляде на календарь сразу бросаются в глаза несколько «косяков».

Первое – проведение 29 сентября матча «Сочи» – «Ахмат». Да, дата 11-го тура – условная. Но в этот игровой уик-энд футбол на «Фиште» противопоказан. Ведь с пятницы по воскресенье черноморский город примет российский этап «Формулы-1».

Довольно странно смотрится и назначение на 4 августа матча «Зенит» – «Краснодар». Дело в том, что на «Газпром Арене» 2 августа пройдет музыкальный концерт группы Rammstein. Два дня между двумя такими мероприятиями – слишком мало. Хотя, ученым, конечно, виднее.

Но как тут не вспомнить, как в прошлом сезоне составители календаря «забыли» о проведении в Красноярске Универсиады… Тогда, правда, обошлось без всяких ученых.

Ну а пока на ТВ готовится презентация полного календаря (ее пришлось отложить из-за дополнительного времени в полуфинале Лиги наций Англия – Голландия), предлагаем расписание первых 17 туров РПЛ-2019/20.

1-й тур

14 июля

Зенит – Тамбов

Спартак – Сочи

Ростов – Оренбург

Локомотив – Рубин

Ахмат – Краснодар

Арсенал – Динамо

Крылья Советов – ЦСКА

Урал – Уфа

2-й тур

21 июля

Ростов – Спартак

ЦСКА – Оренбург

Динамо – Рубин

Локомотив – Тамбов

Сочи – Зенит

Крылья Советов – Арсенал

Уфа – Краснодар

Урал – Ахмат

3-й тур

28 июля

Краснодар – Сочи

Тамбов – Спартак

ЦСКА – Локомотив

Динамо – Урал

Рубин – Ахмат

Арсенал – Ростов

Уфа – Крылья Советов

Оренбург – Зенит

4-й тур

4 августа

Зенит – Краснодар

Спартак – Динамо

Тамбов – Арсенал

Ахмат – Оренбург

Сочи – Уфа

Рубин – ЦСКА

Крылья Советов – Локомотив

Урал – Ростов

5-й тур

11 августа

Ростов – Крылья Советов

Краснодар – Рубин

ЦСКА – Сочи

Динамо – Зенит

Локомотив – Урал

Ахмат – Спартак

Арсенал – Уфа

Оренбург – Тамбов

6-й тур

18 августа

Зенит – Ахмат

Спартак – ЦСКА

Тамбов – Краснодар

Динамо – Локомотив

Рубин – Арсенал

Уфа – Ростов

Урал – Крылья Советов

Оренбург – Сочи

7-й тур

25 августа

Зенит – Уфа

Ростов – Рубин

Краснодар – Локомотив

Тамбов – Динамо

ЦСКА – Ахмат

Сочи – Урал

Арсенал – Оренбург

Крылья Советов – Спартак

8-й тур

1 сентября

Спартак – Зенит

Локомотив – Ростов

Ахмат – Тамбов

Рубин – Сочи

Арсенал – ЦСКА

Крылья Советов – Динамо

Уфа – Оренбург

Урал – Краснодар

9-й тур

15 сентября

Зенит – Арсенал

Спартак – Урал

Ростов – Ахмат

Краснодар – Крылья Советов

Тамбов – ЦСКА

Динамо – Уфа

Сочи – Локомотив

Оренбург – Рубин

10-й тур

22 сентября

Зенит – Рубин

Тамбов – Ростов

ЦСКА – Краснодар

Динамо – Сочи

Ахмат – Крылья Советов

Арсенал – Урал

Уфа – Спартак

Оренбург – Локомотив

11-й тур

29 сентября

Спартак – Оренбург

Ростов – Динамо

Краснодар – Арсенал

Локомотив – Зенит

Сочи – Ахмат

Рубин – Уфа

Крылья Советов – Тамбов

Урал – ЦСКА

12-й тур

6 октября

Краснодар – Спартак

ЦСКА – Ростов

Локомотив – Арсенал

Сочи – Крылья Советов

Рубин – Тамбов

Уфа – Ахмат

Урал – Зенит

Оренбург – Динамо

13-й тур

20 октября

Зенит – Ростов

Спартак – Рубин

Тамбов – Урал

Динамо – Краснодар

Ахмат – Локомотив

Арсенал – Сочи

Уфа – ЦСКА

Оренбург – Крылья Советов

14-й тур

27 октября

Ростов – Сочи

Краснодар – Оренбург

Тамбов – Уфа

ЦСКА – Динамо

Локомотив – Спартак

Ахмат – Арсенал

Рубин – Урал

Крылья Советов – Зенит

15-й тур

3 ноября

Зенит – ЦСКА

Спартак – Арсенал

Краснодар – Ростов

Динамо – Ахмат

Сочи – Тамбов

Крылья Советов – Рубин

Уфа – Локомотив

Урал – Оренбург

16-й тур

10 ноября

Спартак – Крылья Советов

Ростов – Тамбов

Локомотив – Краснодар

Ахмат – Урал

Сочи – ЦСКА

Рубин – Динамо

Арсенал – Зенит

Оренбург – Уфа

17-й тур

24 ноября

Тамбов – Локомотив

ЦСКА – Крылья Советов

Динамо – Ростов

Рубин – Зенит

Арсенал – Краснодар

Уфа – Сочи

Урал – Спартак

Оренбург – Ахмат