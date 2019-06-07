Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги наций - Советский спорт
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07 июня 2019 01:22Футбол

Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги наций

Во втором полуфинале Лиги наций сборная Голландии в дополнительное время вырвала волевую победу у англичан 

Голландия и Англия в равной степени заслуживали попадания в главный матч нового турнира, чтобы побороться с португальцами за трофей Лиги наций. Но в итоге все решили ошибки англичан в овертайме и голевое чутье бывшего форварда «Спартака».

ДУЭЛЬ «ЛИВЕРПУЛЬ» – «МАН СИТИ» НА УРОВНЕ СБОРНЫХ

Удивительно, но факт: в стартовом составе «оранжевых» на полуфинал Лиги наций оказалось больше участников недавнего чисто британского титульного поединка за лигочемпионский трофей, чем в сборной Англии! Роналд Куман ожидаемо выпустил с первых минут обоих новоиспеченных победителей Лиги чемпионов – центрального защитника Виргила ван Дайка и линейного хавбека Джорджиньо Вайналдума, тогда как его коллега Гарет Саутгейт оставил на скамейке всех семерых представителей «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в сборной Англии.

Кто-то из них, как Джоржан Хендерсон и Гарри Кейн, в последнее время не всегда могли полноценно тренироваться по состоянию здоровья, у других (речь, понятное дело, об игроках лондонского клуба) могли быть психологические проблемы после еврокубкового финала, ну а третьи изначально рассматривались тренерским штабом как резервисты.

В этой связи наибольший интерес поначалу представляла дуэль двух капитанов, отсылавшая нас к битве двух титанов последнего сезона АПЛ. Рахим Стерлинг против ван Дайка, «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» – теперь на уровне сборных!

Примерно половину первого тайма предпочтительнее в этом противостоянии смотрелся защитник «оранжевых». Да и вся его сборная больше владела мячом и, казалось, психологически была более раскрепощена. В то же время у англичан имелся свой крупный козырь – в лице болельщиков. Британские и английские флаги были развешаны по всему периметру арены «Афоншу Энрикеш», поэтому создалось впечатление, что фанатов сборной «Трех львов» в Гимарайнш прибыло раз в семь-восемь больше, чем голландцев.

Возможно, поддержка трибун помогла подопечным Саутгейта стряхнуть с себя путы скованности. А тут еще напортачил центральный защитник голландцев Маттайс Де Лигт. За 19-летним талантом из амстердамского «Аякса» уже охотятся многие европейские гранды во главе с «Барселоной» и «ПСЖ», но в конкретном эпизоде на исходе получаса игрового времени юный талант явно не добавил плюсов в свое резюме. Потеряв мяч на ровном месте возле своей штрафной, Де Лигт вынужден был фолить на убегавшем забивать Маркусе Рэшфорде. Желтой карточкой защитник «оранжевых» не отделался – Рэшфорд еще и пенальти уверенно реализовал.

ДЕ ЛИГТ РЕАБИЛИТИРОВАЛСЯ ЗА ОШИБКУ…

В компенсированное время первого тайма у Де Лигта была возможность реабилитироваться, однако он не смог точно пробить головой после розыгрыша углового. В свою очередь и Рэшфорд ранее мог оформить дубль, разыграв незамысловатую «двоечку» с Джейдоном Санчо. Но в последний момент нападающему англичан успел помешать Дензел Дюмфрис, выбивший мяч в подкате. В этом эпизоде Рэшфорд получил небольшое повреждение и на второй тайм не вышел.

Голландцы, продолжая больше контролировать мяч, тем не менее, не могли толком начать атаки, тратя много времени на прохождение центральной зоны. А забросы и диагонали во фланги тоже далеко не всегда находили адресата. Англичане очень хладнокровно оборонялись, доказывая, что даже «полуторным» составом способны претендовать на выход в финал Лиги наций.

Впрочем, в начале второго тайма на поле у сборной «Трех львов» было уже побольше хорошо известных личностей. Травмированного Рэшфорда в перерыве заменил Кейн, а вместо неплохо проявившего себя атакующего хавбека дортмундской «Боруссии» Санчо вышел Джесси Лингард. Игра к тому времени окончательно подравнялась, что было заметно даже по голевым моментам: на опасный удар головой Санчо «оранжевые» ответили «пушкой» Мемфиса Депая. В обоих случаях вратари были на высоте.

И все же Де Лигт сумел исправить свою оплошность, допущенную в первом тайме! Придя в чужую штрафную на очередной розыгрыш углового, центральный защитник «перепрыгнул» Кайла Уокера и головой вонзил мяч в сетку. У Джордана Пикфорда не было ни шанса выручить свою команду.

Голы в исполнении центрального защитника – это, конечно, хорошо, но лучше исправно выполнять свои прямые обязанности. А с этим у дуэта Де Лигт – ван Дайк на 83-й минуте возникли серьезные проблемы. Англичане прошли все поле в несколько передач и вывели тет-а-тет с Яспером Силлессеном Лингарда, который легко закатил мяч в ворота. Однако в дело вмешался VAR: арбитру Клеману Тюрпену вовремя подсказали, что в момент заключительной передачи половина стопы (!) форварда англичан находилась за воображаемой линией офсайда. Так что счет остался ничейным.

…А АНГЛИЧАНЕ «ПРИВЕЗЛИ» СЕБЕ ДВА

Он вполне мог измениться в другую сторону уже в ответной атаке «оранжевых», но завершающий удар получился корявым и пришелся мимо цели. Были подозрения, что в этом эпизоде арбитру снова потребуется помощь видеоассистента – на предмет возможной игры рукой кого-то из англичан в своей штрафной. Но в итоге и здесь обошлось без «отложенных санкций».

Из-за многочисленных остановок к основному времени второго тайма было добавлено аж семь минут, и столь щедрое компенсированное время едва не помогло командам избежать времени дополнительного. Голландцы пару раз просачивались к воротам соперника через фланги, но не хватало завершающего удара. У англичан такой «выстрел» разок прорезался, но посланный Стерлингом мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.

В полноценном овертайме Куман сразу же бросил в бой Дави Преппера. Кстати, с середины второго тайма на поле у «оранжевых» уже находился Квинси Промес, который, судя по информации зарубежных СМИ, никак не определится, стоит ли ему возвращаться в московский «Спартак».

Впрочем, это никоим образом не помешало ему принять самое деятельное участие в победном голе голландцев. Теперь уже кошмарный «привоз» допустил центральный защитник англичан Джон Стоунс. Завозившись с мячом у своей штрафной, он позволил Депаю обокрасть себя и пробить по воротам. Пикфорд мяч отбил, но прямо на набегавшего Промеса. Тому в подкате пытался помешать Уокер, но только подправил мяч в собственные ворота. А Квинси, празднуя гол, продемонстрировал свою узнаваемую российскими болельщиками «маску».

«Оранжевые» на волне успеха едва не забили и третий мяч, но Пикфорд вытащил убойный удар со второго этажа после очередного углового. Однако уже во втором экстра-тайме в ворота англичан влетел третий мяч. Снова ошиблись перед своими воротами защитники, выложив мяч на ногу Депаю, который мгновенно вывел на завершающий удар Промеса. И вот теперь уже никто у Квинси полновесный гол не отобрал!

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3:1 – и Голландия выходит в финал Лиги наций, где в воскресенье, 9 июня в 21:45 по московскому времени сыграет в Порту с хозяевами «финала четырех» португальцами. А сборная Англии в тот же день в 16:00 встретится со швейцарцами в поединке за третье место.

Лига наций-2018/2019. Полуфинал

Голландия – Англия – 3:1 д.вр. (0:1, 1:1)

Голы: Рэшфорд, 32 – с пенальти – 0:1. Де Лигт, 73 – 1:1. Уокер, 97 – в свои ворота – 2:1. Промес, 114 – 3:1

Голландия: Силлессен – Дюмфрис, Де Лигт, ван Дайк (к), Блинд – Де Рон (ван де Бек, 68), Ф. Де Йонг (Стротман, 114), Вайналдум – Бергвайн (Преппер, 91), Депай, Бабел (Промес, 68)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл – Райс (Алли, 106), Делф (Хендерсон, 77), Баркли – Санчо (Лингард, 61), Рэшфорд (Кейн, 46), Стерлинг (к)

Предупреждения: Де Лигт, 30. Дюмфрис, 44. ван де Бек, 106 – Кейн, 70

Судьи: Клеман Тюрпен, Николя Дано, Сириль Гренгор (все – Франция)

6 июня. Гимарайнш. Стадион «Афоншу Энрикеш»

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