Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВ

Оба матча сборной России в отборочной группе I в прямом эфире покажет Первый канал.
8 июня
19.00 (мск)
Россия - Сан-Марино
11 июня
21.45 (мск)
Россия - Кипр
Напомним, что команда Станислава Черчесова с тремя набранными очками занимает второе место в своей группе после двух туров. Лидируют бельгийцы (6 очков), у шотландцев 3 очка.
А вот какие игры будет транслировать Матч ТВ.
7 июня
21.45 (мск)
Украина - Сербия
8 июня
16.00 (мск)
Хорватия - Уэльс
19.00 (мск)
Финляндия - Босния
21.45 (мск)
Турция - Франция
9 июня
21.45 (мск) Финал Лиги наций
Португалия - Голландия
10 июня
21.45 (мск)
Испания - Швеция
11 июня
21.45 (мск)
Бельгия - Шотландия
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