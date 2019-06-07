Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВ - Советский спорт
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07 июня 2019 14:42Футбол

Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВ

Предлагаем расписание бесплатных телевизионных трансляций отборочных матчей Евро-2020.

Оба матча сборной России в отборочной группе I в прямом эфире покажет Первый канал.

8 июня

19.00 (мск)

Россия - Сан-Марино

11 июня

21.45 (мск)

Россия - Кипр

Напомним, что команда Станислава Черчесова с тремя набранными очками занимает второе место в своей группе после двух туров. Лидируют бельгийцы (6 очков), у шотландцев 3 очка.

А вот какие игры будет транслировать Матч ТВ.

7 июня

21.45 (мск)

Украина - Сербия

8 июня

16.00 (мск)

Хорватия - Уэльс

19.00 (мск)

Финляндия - Босния

21.45 (мск)

Турция - Франция

9 июня

21.45 (мск) Финал Лиги наций

Португалия - Голландия

10 июня

21.45 (мск)

Испания - Швеция

11 июня

21.45 (мск)

Бельгия - Шотландия

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