Андрей Червиченко: Если Лигу чемпионов закроют для России, клубы подадут в суд и выиграют дело!

Напомним, сегодня СМИ растиражировали высказывание представителя испанской лиги о том, что после реформы еврокубков перед сезоном-2024/25 страны с низким рейтингом вроде России лишатся мест в ЛЧ. После этого экс-президент РФС Вячеслав Колосков допустил исключение России из главного еврокубка, который в 2024 году превратится в полузакрытый клуб - 24 из 32 путевок будут закреплены на постоянной основе. Это инициатива Европейской ассоциации клубов, которая продавливает свою реформу в УЕФА.

- УЕФА заинтересован в том, чтобы как можно больше стран играли бы в самом престижном клубном турнире, - начал Андрей Червиченко. - И что Россия останется без Лиги чемпионов – бред собачий. А что тогда будет с балканскими командами, белорусскими, украинскими? Какой-то испанец что-то сказал, а остальные подхватили и ловят хайп. Буря в стакане воды. Причем, из ничего. Все пока – на уровне обсуждений. Не думаю, что такой регламент будет принят.

- Европейские гранды могут в УЕФА продавить решение?

- Они же постоянно чего-то продавливают. Помните, клубы-олигархи хотели организовать G-14? Ничего у них не вышло. Теперь они с другой стороны заходят. У грандов огромные расходы, и они пытаются их как-то компенсировать.

- А если это все же случится?

- Образуется другая, альтернативная Лига чемпионов. Думаю, людям быстро надоест смотреть игры одних и тех же команд – «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии»… Этим все пресытятся. Нужна же новая кровь, драйв. Посмотрите на «Аякс» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Попадет он в нее по новой формуле? Не факт.

- Есть еще методы борьбы за свои права?

- Уверен, любой европейский клуб легко выиграет дело в суде. Олигархи же предлагают настоящую монополию! Монополизируется весь европейский футбол.

- Что ждет российские клубы?

- Возможно, российских клубов в еврокубках станет меньше. Такой ход событий допускаю. Но у нас и уровень игры ниже. Посмотрите, за счет чего в этом году в Лигу чемпионов попал «Локомотив». Только за счет «великолепного» судейства. Даже Александр Егоров (руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. – Прим. ред.) признал ошибочность пенальти в игре «Локомотив» - «Краснодар». Без демонов в черном в главном клубном турнире Европы ему ничего не светит. Это доказало выступление «Локо» в Лиге чемпионов-2019. Нужно получать такие путевки за счет поставленной игры. Очень хотелось, чтобы в Лигу чемпионов напрямую попал «Краснодар», который показывал отличный футбол, а «Локо» пробивался бы туда через квалификацию.

- Вас устраивает игра наших команд в еврокубках?

- В целом, да. Опять же особо порадовал «Краснодар». Пройти «Валенсию» краснодарцам помешало лишь отсутствие опыта. На 92-й минуте не нужно обыгрывать, лучше с ногами выносить мяч на чужую половину поля. Оттуда не забьют. «Спартак» традиционно неплохо выступает на групповом этапе, если не вылетает от дворовой команды и туда попадает.