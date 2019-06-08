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08 июня 2019 21:53ФутболБезъязычный Алексей

Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?!

Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде.

Нет, бить рекорды - это, конечно, хорошо. И за эти 9:0 с покером Артема Дзюбы саранская публика должна сказать Черчесову спасибо. Вот только способ, которым рекорд был достигнут, вызывает большие вопросы.

Напомним, на два июньских отборочных матча Евро-2020 Черчесов вызвал 29 человек. Вернее даже 30, но Владислав Игнатьев из-за травмы до сборной не доехал. Мог покинуть ее расположение и Юрий Газинский, однако повреждение плеча, полученное им в спарринге с клубом «Чертаново», оказалось несерьезным, и полузащитника «быков» бросили в бой против Сан-Марино. Равно как и всех остальных лидеров команды.

Вот это-то и вызывает вопросы. Ведь казалось - сверхрасширенная заявка имеет целью распределить равномерно силы на два спаренных матча. При этом Кипр изначально представлялся куда более грозной силой, чем Сан-Марино. Киприоты, кстати, ранее разгромили санмаринцев со счетом 5:0. И это не полулюбительская команда, в ее составе есть люди из крепких европейских клубов, а Григорис Кастанос вообще представляет систему «Ювентуса»!

Так вот, будет странно, если 11 июня в Нижнем Новгороде мы увидим в стартовом составе сборной Николая Комличенко, Романа Нойштедтера и других запасных. Наверняка играть опять будут Артем Дзюба, Александр Головин и компания. Так зачем было вызывать так много народу, если резервистам не дают шанс даже в играх с абсолютно худшей европейской командой? И почему тот же Дзюба не получил передышку хотя бы во втором тайме в Саранске?

Такое ощущение, что желание установить рекорд (а предыдущее достижение, между прочим, было тоже связано с Черчесовым - в 90-х мы разгромили Сан-Марино 7:0, когда Станислав Саламович играл в воротах) затмило для тренерского штаба турнирную тактику и стратегию. Как бы в Саранске мы не расстреляли все патроны, не оставив горсть для Кипра в Нижнем.

Там будет непросто, можете не сомневаться. А силы Дзюбы небезграничны - играть два матча по 90 минут за четыре дня - то еще удовольствие... Санмаринцы уставали к середине каждого тайма, превращаясь в тренировочную грушу. С Кипром такой номер не пройдет.

Вот какие номера выдавали эти ребята в мировых и европейских отборах в последние годы: 2012-й - 4:4 в гостях с Португалией, 2014-й - 0:0 дома со Швейцарией, 2016-й - 2:1 в гостях с Израилем, 2017-й - 3:2 дома с Боснией... А прошлой осенью в Лиге наций они отобрали 5 очков у Словении (2:1, 1:1).

Не переоценили ли мы свои возможности, пожертвовав подготовкой к Кипру ради рекорда с Сан-Марино?..

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