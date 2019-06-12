«Зеленые» удивляют, «Краснодар» теряет. Все, что нужно знать об отборе Евро-2020 Сборные Ирландии и Северной Ирландии одержали уже 7 побед на двоих (при одной ничьей) и сенсационно лидируют в своих отборочных группах. А вот «Краснодару» отборочные матчи ЧМ-2020 принесли печальную весть – тяжелую травму в Испании получил шведский полузащитник «быков» Виктор Классон.

ПЕРЕЙРА, КАБОРЕ, ГАЗИНСКИЙ, КЛАССОН…

Напомним, в РПЛ-2018/19 Классон забил 12 голов, став вторым игроком чемпионата по оценкам нашего издания. Через 27-летнего шведа строились все атаки «Краснодара», но на старте следующего сезона Мураду Мусаеву, видимо, придется обойтись без своего лидера.

Классон не смог доиграть выездной матч против Испании (0:3) из-за травмы колена, полученной в столкновении с Жорди Альбой. По всей видимости, у скандинава разрыв крестообразных связок, а, значит, он пропустит 5-6 месяцев. Потеря Классона ставит «Краснодар» в очень сложное положение. Летом команду покинули Маурисио Перейра и Шарль Каборе. При этом на длительный срок выбыл Юрий Газинский, повредивший плечо в сборной России.

А ведь уже в начале августа «быки» дебютируют в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Без Перейры, Каборе, Газинского и Классона Мусаеву придется, по сути, заново выстраивать игру в середине поля. Что значительно понижает шансы увидеть в групповой стадии ЛЧ сразу три российских клуба («Зенит» и «Локомотив» уже там).

ФРАНЦИЯ И ГОЛЛАНДИЯ В ОПАСНОСТИ

Зато болельщики «Ростова» могли в выходные порадоваться за своего северянина. Исландский защитник Рагнар Сигурдссон отметился сразу двумя голами в ворота сборной Турции, обеспечив своей сборной крайне важную победу (2:1). В группе Н после четырех туров установилось троевластие: по 12 очков набрали французы, турки и исландцы. И даже действующим чемпионам мира спокойная жизнь тут не гарантирована.

Никак не может возглавить таблицу в своей группе немецкая сборная. В отсутствие получившего травму на тренировке Йоахима Лева «бундестим» разгромила со счетом 8:0 эстонцев, однако впереди немцев по-прежнему идут североирландцы, которые на последних минутах вырвали три очка в гостях у Белоруссии.

4 победы в 4 матчах – лучший старт отборочного цикла в истории сборной Северной Ирландии. Такого не было даже во времена легендарного Джорджа Беста. Похоже, команда Майкла О’Нилла всерьез намерена повторить свой успех трехлетней давности, когда она квалифицировалась на Евро-2016. Правда, для этого придется не пустить на Евро-2020 немцев или голландцев…

Удерживает лидерство в своей группе и Ирландия, опережая на пять очков Данию и на шесть – Швейцарию. Неужели и здесь «зеленые» сотворят чудо?

ЛУКАКУ В ОГНЕ

В довольно сложном положении оказалась только что выигравшая домашний «Финал четырех» Португалия. Команду Криштиану Роналду еще ждут выезды в гости к Украине и Сербии, а у себя дома она сыграла с этими командами вничью. При этом украинцы и сербы очков в матчах с другими соперниками не теряют. Подопечные Андрея Шевченко, пусть и со скрипом, одолели во Львове Люксембург (1:0), а новичок «Реала» Лука Йович и компания разгромили литовцев (4:1).

В нашей группе тоже обошлось без сенсаций. Казахстан поиздевался в Нур-Султане над санмаринцами, а лидеры мирового рейтинга бельгийца разбили в пух и прах Шотландию (3:0). Два мяча записал на свой счет Ромелу Лукаку. Форвард «МЮ», который, скорее всего, летом сменит клубную прописку, забил 24 гола в последнем 21 матче за сборную!

Впрочем, в нынешнем отборочном цикле у Лукаку всего три гола. А лучшим бомбардиром остается израильтянин Эран Захави (7), на два мяча от которого отстают Артем Дзюба и румын Клаудиу Кешеру.

Квалификация Евро-2020 взяла паузу до 5 сентября. Отметим, что в этом году определятся 20 из 24 финалистов турнира. Еще четыре путевки будут разыграны в марте будущего года среди лучших команд четырех дивизионов Лиги наций-2018 из числа тех, кто не решит задачу в основном отборе.

Если россияне финишируют в своей группе ниже второго места, то у них почти наверняка останется дополнительная лазейка на Евро. Для попадания команды Станислава Черчесова в «Финал четырех» дивизиона В Лиги наций будет достаточно, чтобы напрямую в финальную стадию чемпионата Европы в этом году отобралась одна из четырех сборных – украинцы, шведы, датчане или боснийцы.