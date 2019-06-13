Михаил Татаринов: В сборке Сашу и Пашу ждут зэковские законы - Советский спорт
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13 июня 2019 22:00ФутболЗетилов Игорь

Михаил Татаринов: В сборке Сашу и Пашу ждут зэковские законы

Известный в прошлом советский хоккеист, которому довелось провести 11 месяцев в местах не столь отдаленных, высказался о новом повороте в судьбе Мамаева и Кокорина.

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– На ваш взгляд, у Александра и Павла был шанс выйти на свободу после апелляции в четверг, которую в итоге не удовлетворили?
– Вряд ли. Им уже нужно было готовиться к лагерю.

– Справедливо ли они получили реальные сроки?
– Трудно сказать. Вот в чем я уверен: даже за этот короткий срок они многое осознали и переосмыслили. Но ребятам изначально нужно было вести себя не так, как они повели: куча дорогих адвокатов, шумиха в прессе…

Вот как у меня, к примеру, получилось. Натворил, сам пришел в милицию и сказал: похоже, я человека на тот свет отправил. Трезвый был абсолютно! Они посмеялись, но я посоветовал позвонить в хирургию, куда убитого отвезли. Там подтвердили. Я никуда не бегал, все рассказал. Адвокатов сначала не было, потом появился тот, которого государство назначает. Меня проверили на адекватность и вынесли приговор.

– Как скоро их переведут в колонию общего режима?
– Большой этап они могут ждать и месяц, и два. Как адвокаты договорятся. Зависит и от того, в какую колонию их направят. Это тоже адвокаты попытаются решить. У них же есть знакомые и среди начальников колоний, и среди оперативников.

– До пересылки они будут находиться в СИЗО?
– Там есть специальная камера для осужденных. Сборка называется.

– В этой сборке условия хуже?
– Там настоящие зэковские законы. Там мгновенно пробьют: кто ты, откуда, что сделал.

– А в обычном изоляторе этих законов не было?
– Считайте, там – плохая гостиница.

– Как им вести себя в сборке?
– Да там, скорее всего, все про них уже знают. Вести себя надо естественно.

– На чем осужденных везут до колонии общего режима?
– В основном, на поезде в столыпинском вагоне. Направят, к примеру, в Пермь. Он поедет в Ярославль, потом вернется в Рязань…. К какому поезду прицепят. Можно доехать за двое суток, а можно и месяц кататься.

– В колонии наверняка поймут, что к ним привезли достаточно изнеженных богатых молодых людей. Могут попросить денег и оставить в покое?
– Напрямую деньги вряд ли просить будут. Но и без этого можно нормально отбыть срок. Нужно вести себя правильно и по-мужски.

– Можете дать ребятам совет?
– Советы здесь вряд ли помогут. Пожелаю не падать духом.

– Смогут Кокорин и Мамаев вернуться в большой футбол?
– Если у них есть стержень, внутреннее «я», то вернутся. Парни еще молодые, у них все впереди.

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