«Ехать в лагеря – для чего? Мы не бандиты». Кокорин и Мамаев отправляются в колонию - Советский спорт
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13 июня 2019 22:15ФутболГригорьевская Юлия

«Ехать в лагеря – для чего? Мы не бандиты». Кокорин и Мамаев отправляются в колонию

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

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Это значит, что оба в ближайшее время покинут «Бутырку» и будут этапированы в колонию общего режима. По словам их адвокатов, в пределах Золотого кольца.

«ЭТО ШОУ И ПОЗОР!»

Напомним, что 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а Кокорина – к году и шести месяцам. Именно на это решение и подавалась апелляция. С расчетом, что вердикт будет если не отменен, то хотя бы смягчен. Все это время Мамаев и Кокорин (равно как брат зенитовца Кирилл и другой участник драк в центре Москвы в октябре прошлого года) оставались в бутырском следственном изоляторе…

В четверг фигурантов дела доставили в Мосгорсуд около девяти утра, незаметно от журналистов. Когда же ребята появились в зале, все сразу отметили их худобу, особенно Мамаева. На суд пришли мама и отчим братьев Кокориных, родители Протасовицкого, Алана Мамаева с детьми. А вот гражданская супруга Александра Кокорина Дарья Валитова непривычно отсутствовала. Зато появился представитель уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которому выделили отдельный стул.

После очередного, набившего весной оскомину, зачитывания материалов дела слово взяли адвокаты, а затем – осужденные. Самую искрометную речь выдал Мамаев:

– Вот уже восемь месяцев мы наблюдаем ТВ-шоу для Первого канала. Все, что происходит, – это позор! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится. Больше мне сказать нечего…

«ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЕХАТЬ В ЛАГЕРЯ?»

А вот что сказал Кокорин-младший:

– Ехать куда-то в лагеря – для чего? Мы же не бандиты. Все занимались спортом. Кто-то учится, кто-то детей учит в футбол играть. Что мы можем сделать полезного на зоне? Почему не дать условный срок или что-то еще? В чем смысл?..

В очередной раз попросил о справедливости и Кокорин-старший:

– Если есть шанс – дайте исправиться, доказать что мы не преступники, чтобы не отправляться непонятно куда заниматься непонятно чем. Все, что от нас зависело, мы предоставили… Наши показания мы не поменяли, никуда скрываться не собирались, помогали следствию восемь месяцев. Даже Денис Пак уже подтверждает, что, может быть, он ошибся. И вот мы, сто человек, сидим и разбираем, как он ошибся… Достаточно же два видео посмотреть! Хочется справедливости. И выйти, конечно, наконец-то…

«ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, ПОЧЕМУ Я УЛЫБАЮСЬ?»

Судья в какой-то момент обратила внимание, что Кирилл Кокорин все время веселый:

– Почему вы такой радостный?

– Просто я позитивный человек, – последовал ответ. – Это плохая история, мы признали, что сделали. И мы столько раз извинялись! Только не знаю, нужны ли эти извинения потерпевшим. Не знаю, воспринимают они их или нет.

– Вы спрашиваете, почему я улыбаюсь? – уточнил Александр Кокорин. – Я общался тут с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре месяца. А у меня – год и шесть…

Мамаев прервал молчание и тоже внес лепту в разговор про улыбки:

– В этой ситуации может победить только добро. Мы извинились перед потерпевшими, не думаю, что нас может кто-то упрекнуть в плохом поведении. Так что нам, плакать? Надо выходить из этой ситуации с помощью добра, а не с помощью печали. Тысячи писем нам приходило! И по возможности мы отвечали… Даря улыбки, а не злобу…

Но все это была лирика, которая, как точно спрогнозировал Мамаев, ни на что не повлияла. После получасового совещания за закрытыми дверьми судьи огласили свой вердикт: оставить сроки фигурантам дела без изменений. Напомним, что пребывание в СИЗО засчитывается в пропорции день за полтора. Таким в общей колонии Кокорин пробудет до 9 декабря, а Мамаев – до 8 ноября.

По словам адвокатов, этапируют ребят из «Бутырки» в течение пары недель. А куда именно, решит ФСИН. Хотя, какая, собственно, разница?

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