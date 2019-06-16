Глушаков так ничего и не понял. Странное прощание капитана со «Спартаком»

Спартаковец Денис Глушаков сказал о «Спартаке» много теплых слов в своем посте в Instgram. Такой стиль и такой жанр, что пост так и хочется назвать прощальным. Обычно такое пишут, когда уже точно знают: через день-другой собирать манатки – и ехать куда-то. То ли «Ростов», то ли «Крылья». Сейчас не об этом речь совершенно. Любой человек имеет право на ошибку, любой человек может оступиться. Даже если оступился не случайно, а по собственной дурости, предварительно эту дурость серьезно обдумав. И даже если оступился не один раз (Как в старом анекдоте про тёщу, которая сама случайно упала на нож, и так – восемнадцать раз).

Расставаясь, всегда говорят какие-то слова. Не убегают зажмурившись (если это не случай, конечно, Вани Новосельцева, бегущего по каким-то известным ему одному причинам от Кати Кейру), а что-то произносят. Иногда извиняются, иногда пытаются оказаться над схваткой. Обязательно говорят что-то теплое бывшим коллегам. Ведь ты уходишь, а они – остаются. Кто-то будет играть на твоей позиции, кто-то привычно поначалу будет искать тебя глазами на поле. Ты ведь не был чужим.

Но Денис Глушаков – тот самый, что говорил подлости и гадости жене, тот самый, что уже наворотил с три короба в соцсетях и т.д. – он все равно сам не научился говорить в нужном месте правильные слова, при этом даже не призвал на помощь адекватного пиарщика, который бы это сделал за него.

Читаю текст его прощания с командой и болельщиками и страшно удивляюсь. «Уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы «Спартак» добивался результата! Жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной! Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал все возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном».

Свербит и гнетет здесь то, что Глушаков-то так ничего и не понял, не предъявил никаких претензий себе лично. В его уходе из «Спартака» виноват кто угодно, но не он. В той ситуации, автором которой он стал – виноват кто угодно, но опять не он. Все виноваты, что с ним не встретились, не поговорили, что с ним стало невозможно находиться внутри одного коллектива.

Хотелось бы тут пожелать, что Денис в дальнейшем сделал для себя выводы. Но вот ведь беда: этих выводов он точно уже не сделает. Иначе давно бы стал иным человеком.