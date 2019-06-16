Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против Колумбии

В поединке двух фаворитов турнира настоящий футбол начался лишь во втором тайме. А голов пришлось ждать больше часа. «Советский спорт» рассказывает о том, как подопечным Карлуша Кейруша хватило двух ударов в створ ворот за весь матч, чтобы уверенно обыграть Аргентину.

КЕЙРУШ ПЕРЕИГРАЛ СКАЛОНИ

Обычно претенденты на победу в турнире предпочитают стартовать с более простых матчей: есть время раскачаться, войти в игровой ритм, подчистить погрешности в собственной игре, которые неминуемо бывают в первых встречах. Но в нашем случае жребий распорядился так, что аргентинцам и колумбийцам пришлось с ходу включаться в процесс самым серьезным образом, поскольку завоеванные в очном противостоянии очки могут оказать влияние не только на итоговое положение конкурентов в группе, но и существенно повлиять на их дальнейшую судьбу на этом турнире.

К Кубку Америки обе топ-сборные готовили новые тренеры. Оба южноамериканских гранда год назад на чемпионате мира в России синхронно выбыли из борьбы за титул на стадии 1/8 финала (Аргентина уступила французам, Колумбия – в серии пенальти англичанам), поэтому отставки соответственно Хорхе Сампаоли и Хосе Пекермана выглядели вполне логичными.

Но если прежние наставники не уступали друг другу по опыту и авторитету, то между новыми главными тренерами аргентинцев и колумбийцев – пропасть не только по возрасту. У 41-летнего Лионеля Скалони до осени прошлого года был лишь двухлетний опыт работы помощником Сампаоли сначала в испанской «Севилье», затем в сборной Аргентины. И свою самостоятельную карьеру в качестве главного тренера ему пришлось начать сразу с «расстрельной» должности в национальной команде.

Карлуш Кейруш, который старше Скалони ровно на четверть века, имеет в своем богатом резюме работу в таких клубах, как мадридский «Реал», португальский «Спортинг» и английский «Манчестер Юнайтед» (пусть и в ассистентах у сэра Алекса Фергюсона), а также в родной для него сборной Португалии, национальных командах ЮАР и Ирана. Иранцев Кейруш в прошлом году привозил в Россию на мундиаль, и эта симпатичная команда вполне могла побороться за выход из группы с Испанией и Португалией.

И вот теперь, когда в распоряжении португальского мэтра оказались колумбийские звезды мирового масштаба, он с их помощью грамотно и уверенно реализовал свое громадное преимущество в опыте над молодым аргентинским коллегой.

Кейруш сумел извлечь выгоду даже... из травмы одного из ключевых игроков своей команды Луиса Муриэля. Форварда итальянской «Фиорентины» уже в дебюте встречи довольно грубо атаковал наш старый знакомый Леандро Паредес. Потребовалась сверхранняя замена, но вышедший на поле Рохер Мартинес не только испортил общей картины игры своей сборной – он сразу же создал два опасных момента у ворот Франко Армани. А в середине второго тайма изумительным дальним ударом открыл счет, получив аптекарской точности диагональ метров на сорок от Хамеса Родригеса.

МЕССИ «ПРОМОЛЧАЛ» ВЕСЬ МАТЧ. САПАТА ЗАБИЛ ЗА 5 МИНУТ

Этот эффектный гол стал настоящей наградой публике за долготерпение. Потому что до перерыва в этой встрече футбола было совсем мало. Героем (а скорее, антигероем) стартовой четверти часа стал Паредес. Бывший «опорник» питерского «Зенита» вполне мог за эти минуты схлопотать «горчичник», добавив к грубому фолу против Муриэля еще пару «пограничных» нарушений правил. В итоге не выдержали нервы у главного ветерана колумбийцев Радамеля Фалькао, который в одном из единоборств от души заехал рукой в челюсть аргентинцу, пытаясь замаскировать отмашку. Но в этом случае чилийский рефери Роберто Тобар в ситуации разобрался и предупреждение колумбийцу вынес.

О характере игры в первом тайме красноречиво говорит и статистика: аргентинцы нанесли один (!) удар, да и тот не в створ ворот, колумбийцы пробили пять раз, но тоже неизменно в цель не попадали. Зато единоборств, зачастую на грани жестокости, хватало с избытком.

После перерыва игра постепенно начала набирать обороты. Авторство первого удара в створ – на 59-й минуте – закрепил за собой заметный в этот вечер Паредес. Кстати, этого могло и не произойти, поскольку несколькими минутами ранее экс-игроку «Зенита» все-таки была показана желтая карточка, которая могла оказаться второй. А в этом эпизоде Паредес слишком активно доказывал судье, что Вильмар Барриос, прерывая сольный проход Лионеля Месси, отбросил мяч в руки голкиперу Давиду Оспине.

Месси, о присутствии которого на поле в первой половине мало что напоминало, после отдыха вышел из раздевалки куда более собранным и мотивированным. В описанном чуть выше эпизоде он эффектно пробросил мяч между ногами одного из колумбийских защитников, но вовремя поспел на подстраховку нынешний зенитовец Барриос. Вскоре Лео стал ключевой фигурой самого опасного момента у ворот Оспины: он добивал мяч, отбитый вратарем после удара головой Николаса Отаменди, однако совсем чуть-чуть промахнулся. А затем Месси пару раз со своей левой обводил стенку, исполняя штрафные, но всякий раз мяч прилетал в руки голкипера.

Даже в те минуты, когда соперник, казалось, завладел инициативой и готов нанести решающий удар, колумбийцы не потеряли хладнокровия и веры в то, что придуманный Кейрушем план сработает. Тут более чем кстати оказался и гол Мартинеса, о котором рассказано выше. Несколько раз здорово проявил себя Барриос, нейтрализуя опасные подходы к штрафной Месси и компании. А затем на сто процентов сработали и две другие замены в составе колумбийцев: второй гол организовали Джефферсон Лерма, сделавший нацеленный прострел с левого фланга, и Дуван Сапата, в касание этот прострел замкнувший.

Привыкайте: в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов вы не раз будете наблюдать, как этот нападающий итальянской «Аталанты» разрывает оборону соперника. Если, конечно, до закрытия летнего трансферного окна какой-нибудь европейский гранд не уведет результативного колумбийца у скромного клуба из Бергамо.

А пока парень с надписью «Дуван» на футболке закрепил абсолютно заслуженную победу своей сборной над Аргентиной, дав понять, что от Колумбии на этом Кубке Америки действительно можно ждать многого.

Кубок Америки. Группа B. 1-й тур

Аргентина – Колумбия – 0:2 (0:0)

Голы: Р.Мартинес (Х.Родригес), 71 – 0:1. Д.Сапата (Лерма), 86

Аргентина: Армани – Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Паредес, Г.Родригес (Писарро, 67) – Ло Чельсо, Месси (к), Ди Мария (Де Пауль, 46) – Агуэро (М.Суарес, 79)

Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Д.Санчес, Тесильо – Барриос, Куадрадо (Лерма, 64), Урибе – Х.Родригес, Фалькао (к) (Д.Сапата, 81), Муриэль (Р.Мартинес, 14)

Предупреждения: Г.Родригес, 42. Саравия, 52. Паредес, 55 – Фалькао, 19. Куадрадо, 60. Д.Сапата, 87. Лерма, 90+4

Судья: Роберто Тобар (Чили)

15 июня. Салвадор. Стадион «Фонте Нова». 35 572 зрителя