Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против Колумбии

В поединке двух фаворитов турнира настоящий футбол начался лишь во втором тайме. А голов пришлось ждать больше часа. «Советский спорт» рассказывает о том, как подопечным Карлуша Кейруша хватило двух ударов в створ ворот за весь матч, чтобы уверенно обыграть Аргентину.
Обычно претенденты на победу в турнире предпочитают стартовать с более простых матчей: есть время раскачаться, войти в игровой ритм, подчистить погрешности в собственной игре, которые неминуемо бывают в первых встречах. Но в нашем случае жребий распорядился так, что аргентинцам и колумбийцам пришлось с ходу включаться в процесс самым серьезным образом, поскольку завоеванные в очном противостоянии очки могут оказать влияние не только на итоговое положение конкурентов в группе, но и существенно повлиять на их дальнейшую судьбу на этом турнире.
К Кубку Америки обе топ-сборные готовили новые тренеры. Оба южноамериканских гранда год назад на чемпионате мира в России синхронно выбыли из борьбы за титул на стадии 1/8 финала (Аргентина уступила французам, Колумбия – в серии пенальти англичанам), поэтому отставки соответственно Хорхе Сампаоли и Хосе Пекермана выглядели вполне логичными.
Но если прежние наставники не уступали друг другу по опыту и авторитету, то между новыми главными тренерами аргентинцев и колумбийцев – пропасть не только по возрасту. У 41-летнего Лионеля Скалони до осени прошлого года был лишь двухлетний опыт работы помощником Сампаоли сначала в испанской «Севилье», затем в сборной Аргентины. И свою самостоятельную карьеру в качестве главного тренера ему пришлось начать сразу с «расстрельной» должности в национальной команде.
Карлуш Кейруш, который старше Скалони ровно на четверть века, имеет в своем богатом резюме работу в таких клубах, как мадридский «Реал», португальский «Спортинг» и английский «Манчестер Юнайтед» (пусть и в ассистентах у сэра Алекса Фергюсона), а также в родной для него сборной Португалии, национальных командах ЮАР и Ирана. Иранцев Кейруш в прошлом году привозил в Россию на мундиаль, и эта симпатичная команда вполне могла побороться за выход из группы с Испанией и Португалией.
И вот теперь, когда в распоряжении португальского мэтра оказались колумбийские звезды мирового масштаба, он с их помощью грамотно и уверенно реализовал свое громадное преимущество в опыте над молодым аргентинским коллегой.
Кейруш сумел извлечь выгоду даже... из травмы одного из ключевых игроков своей команды Луиса Муриэля. Форварда итальянской «Фиорентины» уже в дебюте встречи довольно грубо атаковал наш старый знакомый Леандро Паредес. Потребовалась сверхранняя замена, но вышедший на поле Рохер Мартинес не только испортил общей картины игры своей сборной – он сразу же создал два опасных момента у ворот Франко Армани. А в середине второго тайма изумительным дальним ударом открыл счет, получив аптекарской точности диагональ метров на сорок от Хамеса Родригеса.
Этот эффектный гол стал настоящей наградой публике за долготерпение. Потому что до перерыва в этой встрече футбола было совсем мало. Героем (а скорее, антигероем) стартовой четверти часа стал Паредес. Бывший «опорник» питерского «Зенита» вполне мог за эти минуты схлопотать «горчичник», добавив к грубому фолу против Муриэля еще пару «пограничных» нарушений правил. В итоге не выдержали нервы у главного ветерана колумбийцев Радамеля Фалькао, который в одном из единоборств от души заехал рукой в челюсть аргентинцу, пытаясь замаскировать отмашку. Но в этом случае чилийский рефери Роберто Тобар в ситуации разобрался и предупреждение колумбийцу вынес.
О характере игры в первом тайме красноречиво говорит и статистика: аргентинцы нанесли один (!) удар, да и тот не в створ ворот, колумбийцы пробили пять раз, но тоже неизменно в цель не попадали. Зато единоборств, зачастую на грани жестокости, хватало с избытком.
После перерыва игра постепенно начала набирать обороты. Авторство первого удара в створ – на 59-й минуте – закрепил за собой заметный в этот вечер Паредес. Кстати, этого могло и не произойти, поскольку несколькими минутами ранее экс-игроку «Зенита» все-таки была показана желтая карточка, которая могла оказаться второй. А в этом эпизоде Паредес слишком активно доказывал судье, что Вильмар Барриос, прерывая сольный проход Лионеля Месси, отбросил мяч в руки голкиперу Давиду Оспине.
Месси, о присутствии которого на поле в первой половине мало что напоминало, после отдыха вышел из раздевалки куда более собранным и мотивированным. В описанном чуть выше эпизоде он эффектно пробросил мяч между ногами одного из колумбийских защитников, но вовремя поспел на подстраховку нынешний зенитовец Барриос. Вскоре Лео стал ключевой фигурой самого опасного момента у ворот Оспины: он добивал мяч, отбитый вратарем после удара головой Николаса Отаменди, однако совсем чуть-чуть промахнулся. А затем Месси пару раз со своей левой обводил стенку, исполняя штрафные, но всякий раз мяч прилетал в руки голкипера.
Даже в те минуты, когда соперник, казалось, завладел инициативой и готов нанести решающий удар, колумбийцы не потеряли хладнокровия и веры в то, что придуманный Кейрушем план сработает. Тут более чем кстати оказался и гол Мартинеса, о котором рассказано выше. Несколько раз здорово проявил себя Барриос, нейтрализуя опасные подходы к штрафной Месси и компании. А затем на сто процентов сработали и две другие замены в составе колумбийцев: второй гол организовали Джефферсон Лерма, сделавший нацеленный прострел с левого фланга, и Дуван Сапата, в касание этот прострел замкнувший.
Привыкайте: в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов вы не раз будете наблюдать, как этот нападающий итальянской «Аталанты» разрывает оборону соперника. Если, конечно, до закрытия летнего трансферного окна какой-нибудь европейский гранд не уведет результативного колумбийца у скромного клуба из Бергамо.
А пока парень с надписью «Дуван» на футболке закрепил абсолютно заслуженную победу своей сборной над Аргентиной, дав понять, что от Колумбии на этом Кубке Америки действительно можно ждать многого.
Кубок Америки. Группа B. 1-й тур
Аргентина – Колумбия – 0:2 (0:0)
Голы: Р.Мартинес (Х.Родригес), 71 – 0:1. Д.Сапата (Лерма), 86
Аргентина: Армани – Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Паредес, Г.Родригес (Писарро, 67) – Ло Чельсо, Месси (к), Ди Мария (Де Пауль, 46) – Агуэро (М.Суарес, 79)
Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Д.Санчес, Тесильо – Барриос, Куадрадо (Лерма, 64), Урибе – Х.Родригес, Фалькао (к) (Д.Сапата, 81), Муриэль (Р.Мартинес, 14)
Предупреждения: Г.Родригес, 42. Саравия, 52. Паредес, 55 – Фалькао, 19. Куадрадо, 60. Д.Сапата, 87. Лерма, 90+4
Судья: Роберто Тобар (Чили)
15 июня. Салвадор. Стадион «Фонте Нова». 35 572 зрителя