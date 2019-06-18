Андрей Гордеев: Молодежь попадает в основную обойму клубов – и теряет практику - Советский спорт
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18 июня 2019 12:54ФутболЗетилов Игорь

Андрей Гордеев: Молодежь попадает в основную обойму клубов – и теряет практику

Бывший главный тренер сборной России (игроки не старше 19 лет), которая не пробилась в финальную стадию Евро-2019 в этой возрастной категории, не считает положение дел в нашем молодежном футболе плачевным.

– Ваша команда добралась до элитного раунда отбора на Евро, но не смогла выиграть домашнюю группу, где также выступали Ирландия, Румыния и Азербайджан. Иначе сейчас готовилась бы к июльскому финальному турниру в Ереване. Неужели все так печально, если мы уступаем ирландцам?
– На самом деле в марте в Краснодаре все было в наших руках и ногах. Мы отлично поработали два года, во всем институте сборных команд РФС установилась прекрасная творческая атмосфера. Ребятам просто нужно больше вкалывать на тренировках. Тогда результат придет. Никакого кризиса нет.

– Но мы не попадаем даже в финальные стадии Евро, которые раньше выигрывали. Об участии в молодежных чемпионатах мира вообще забыли. Хотя Украина, где условия для развития футбола уж точно не лучше, становится лучшей на планете…
– Это футбол, в нем все бывает. Я часто говорю: юношеские, молодежные сборные – самый престижный вуз в мире. Огромный конкурс и сумасшедшая конкуренция. В Краснодаре нас переиграла только Ирландия, исключительно за счет физики. Нам банально не хватило времени на подготовку. Даже на первый отборочный этап на Кипр мы ездили более сильной командой. После чего многие ребята попали в основные обоймы своих клубов и, как следствие, потеряли практику.

Плюс – травмы. В Краснодаре не выступали пять игроков основы, в том числе лидеры – Миша Игнатов, Виталий Жиронкин, Кирилл Колесниченко. В ходе мини-турнира еще и краснодарский центральный полузащитник Саша Черников травмировался. Мы собрались за день до начала турнира и провели всего одну тренировку. Страна-то у нас большая. Кто-то летел из Хабаровска, кто-то из Тюмени.

К ребятам, кстати, у меня нет никаких претензий. Многие из той команды будут выступать за российскую молодежку под руководством Михаила Галактионова.

– В чем феномен сборной Украины, выигравшей золото ЧМ-2019 в Польше?
– Да нет никакого феномена. Подросло талантливое поколение. Мы тоже должны ждать такого. Хотя, например, в моей команде было много способных и перспективных игроков. И таких хватает во всех возрастах. Надо только бережнее к ним относиться.

– Та сборная России, которая не пробилась на молодежный ЧМ-2019, могла бы замахнуться на золото? Ведь это поколение Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева.
– Там было много талантов. Некоторые уже на хорошем счету в своих клубах. Играют, забивают. Но для того, чтобы пройти все этапы отбора, должно многое совпасть. У Украины вот совпало. Значит, ничего невозможного нет. Надо продолжать работать.

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

КАК РОССИЯНАМ ПОПАСТЬ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 2021 ГОДА

1-й ЭТАП

В первом отборочном раунде Россия проведет 13, 16 и 19 ноября этого года матчи против Уэльса, Польши и Косова. Хозяева - валлийцы. Цель - финишировать в группе на одном из первых двух мест. Либо стать лучшими среди 13 команд, которые займут третьи места.

2-й ЭТАП

28 участников элитного раунда (весна 2020 года) разыграют 7 путевок в финальную стадию Евро-2020. В группе из четырех команд надо по итогам кругового турнира занять первое место.

3-й ЭТАП

В финальном турнире молодежного Евро в июле 2020 года в Северной Ирландии сыграют 8 сборных (включая хозяев). Первые пять получат путевки на ЧМ-2021 (место проведения пока не определено, главный претендент - Бразилия).

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