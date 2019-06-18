«Французы ехали в пансионат, заблудились и приехали в коровник»

Наверняка вы уже в курсе, что легендарный футболист, трехкратный обладатель «Золотого мяча» и бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован. 63-летний Платини подозревается в коррупции и финансовых махинациях во время определения страны-хозяйки ЧМ-2022.

«ВМЕСТО ОТЕЛЯ ПРИЕХАЛИ В КОРОВНИК»

Мы попросили рассказать нашего обозревателя Евгения Ловчева, который пересекался с бывшим капитаном сборной Франции в жизни, о человеческих качествах великого футболиста.

– По-моему, это было летом 1989-го или 1990-го года. Страна прилипла к телевизорам и радиоприемникам – все слушали трансляции со съезда Народных депутатов, – вспоминает Евгений Ловчев. – И тут появилась идея провести в Москве товарищеский матч между ветеранами «Спартака» и ветеранами сборной Франции, которая стала чемпионом Европы в 1984 году.

Сашка Бубнов попросил меня выступить организатором этого матча. Бубнов тогда как раз играл в Париже за «Ред Стар», он пытался на месте договориться, но что-то не сложилось.

Я договорился с одной большой организацией, она выделила необходимую сумму на прием высоких гостей. Всего французская делегация составила порядка 60 человек. Французы сами заплатили за авиабилеты, остальное уже было за наш счет.

Платини, Ален Жиресс, Максим Босси приехали с женами. Вроде бы и Ги Лякомб был с женой. Насчет Домерга не помню. Но в делегации были еще какие-то французские чиновники, включая министра здравоохранения.

Поехали мы в Шереметьево на трех автобусах встречать французов. Дело в том, что из-за съезда депутатов все московские гостиницы были забиты. И понятно, что тогда у нас еще не было отелей мировых сетей. Что делать? Удалось договориться с одним министерством – у него на Пахре в Подмосковье был свой пансионат. Там было несколько отдельных домиков для вип-персон, по нынешним меркам чрезвычайно скромных. И был гостиничный 5-этажный корпус.

Французам при встрече мы не сказали, что жить они будут за городом. Боялись сразу напугать. Повезли их на торжественный ужин в гостиницу «Орленок» – там на 21-м этаже располагался хороший ресторан. Честно говоря, подумал, что выпитое на ужине спиртное французов несколько расслабит, тогда и поездка за город не покажется некомфортной. Сразу скажу, что на банкете Платини вел себя скромно, не показывал, что он главный в этой делегации. Хотя это было очевидно. Кстати, тогда Мишель был действующим тренером сборной Франции.

С банкета я уехал пораньше в пансионат, чтобы там организовать встречу на высшем уровне. Чтобы горничные встречали гостей прямо возле автобуса и вели по номерам. Министра здравоохранения и Мишеля с супругой мы поселили в эти отдельные домики.

Сижу в пансионате, жду гостей, а их все нет. Оказывается, в темноте они проскочили поворот и приехали прямиком к коровнику. Французы с женами высыпали из автобуса и в шутку говорят: «А вот и наш отель».

«МИНИСТР СКАЗАЛ: «НОУ ВОДКА!»

Утром я пошел будить министра, он стоял на пороге в халате, явно не свежий после вчерашнего и сразу заявил: «Ноу водка!» А Босси вышел с чемоданами, подумал, что это временное жилище и сейчас их повезут в нормальный отель в Москву. Пришлось его огорчить – жить будем здесь. Он понес чемоданы обратно в номер.

Поехали мы в Москву на экскурсию – Красная площадь значилась первым номером. Но Платини подошел ко мне: «Можно мы не поедем на Красную площадь, а где-нибудь в укромном месте поиграем в карты с ребятами из сборной? Давно вместе не собирались».

Остальная делегация отправилась на экскурсию по Москве, а футболистов я отвез в бар гостиницы «Интурист». Мишель еще попросил оградить от журналистов. До вечера они просидели в гостинице, играя в карты и общаясь. Я был большую часть времени с ними.

С директором «Лужников» Владимиром Алешиным шли непростые переговоры – он потребовал деньги за проведение матча. Ну откуда у нас деньги? Я ему тогда сказал: «Ты что, предлагаешь Платини и Жиресса на заводской стадион отвезти?»

Вопрос решил Вячеслав Колосков, который позвонил Алешину и сказал, что Спорткомитет заплатит за аренду «Лужников». А на матч пришло, между прочим, 30 тысяч зрителей, игру показывали по телевидению.

Сыграли вничью 2:2, но это не тот случай, когда победила дружба. Играли всерьез.

После матча поехали на банкет в ресторан, там Мишель немного выпил и раскрепостился – стал петь, танцевать. Я подвел к Мишелю сына Женьку, для него это было незабываемое событие, – пожать руку самому Мишелю Платини. Вел он себя на банкете очень скромно. Вот только с женой у них, видимо, были какие-то проблемы. Она сидела в основном тихо, как-то сама по себе.

Спустя годы мы встретились с Мишелем в 2003-м году в Киеве – его и меня пригласили на открытие памятника Валерию Лобановскому. Он тепло вспоминал тот свой приезд в Москву.