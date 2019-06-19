«Президенту «Крузейро» сейчас достается: продали Мурило в «Локо» по цене банана» - Советский спорт
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19 июня 2019 19:24ФутболАртамонов Антон

«Президенту «Крузейро» сейчас достается: продали Мурило в «Локо» по цене банана»

«Локомотив» на пять лет подписал 22-летнего бразильского защитника Мурило, но главный тренер команды Юрий Семин честно признался, что не видел этого парня в деле и не взял его на первый сбор.

Мы расспросили о «загадочном» легионере специалиста в бразильском футболе.

«ПЕРЕХОД СОСТОЯЛСЯ НА ФОНЕ СКАНДАЛА»

Наш бывший коллега Александр Спивак настолько любит и погружен в тему, что своими силами издает единственный русскоязычный журнал о бразильском футболе - Fenomeno. Разумеется, и о Мурило он знает больше Семина.

- В резюме новичка «Локо» значатся выступления за олимпийскую сборную Бразилии. Это уровень. Так почему Transfermarkt оценивает Мурило всего в миллион евро, а его трансфер из «Крузейро» составил лишь 2,5 млн? - вопрос Спиваку.
- Переход произошел на фоне огромного скандала в «Крузейро». Один бразильский телеканал провел расследование, которое больно ударило по клубу. Журналисты выяснили, что ради покрытия огромных долгов перед агентами руководство «Крузейро» проворачивало темные схемы. В частности, продало часть прав на 11-летнего игрока. Это, понятно, противоречит закону. Также клуб вел дела с незарегистрированным агентом. От такой информации вокруг «Крузейро» сейчас полыхает.

- Но трансфер Мурило в «Локо» в Бразилии не называют странным?
- Нет. Не исключено, «Крузейро» понадобились быстрые живые деньги, поэтому Мурило и отпустили за такую скромную сумму. А как формирует рыночную цену Transfermarkt, мне судить сложно. Мурило - не заштатный защитник. Он считается одним из лучших бразильцев в своем амплуа по своему возрасту.

«МЕНЕЗЕШ НЕ ДАВАЛ ШАНСА МОЛОДЫМ»

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- Так почему же он толком не играл за «Крузейро»?
- Это правда, даже при большом желании у Юрия Палыча не было шансов увидеть Мурило в серьезном деле. Главный тренер «Крузейро» Ману Менезеш, которого болельщики могут помнить по работе со сборной Бразилии, опирается на ветеранов. Молодежь на подхвате, получает минимум времени, а в центре обороны вообще нет шансов проявить себя. Там «вечные» Деде и Лео – опытные и надежные. В Бразилии сложно найти связку центральных защитников, которые играют столько лет вместе. Мурило крепко сидел под этой парочкой.

- Тем не менее, в 2017 году у него было 24 матча за основной состав «Крузейро», а в 2018-м - всего девять. Как так?
- Тогда Деде получил травму, и Мурило очень много играл в победном для команды Кубке Бразилии и внес существенный вклад в завоевание трофея. Болельщики до сих пор его за это благодарят. Но как только Деде поправился, новичок «Локо» вернулся на скамейку.

«У РОШИ ВСЕ ХОРОШО - ЗАБИВАЕТ, ОТДАЕТ»

- Раз болельщики любят Мурило, то, наверное, остро отреагировали на переход, да еще и за такую смешную сумму?
- Сами понимаете, как руководство критикуют за вскрывшиеся незаконные деяния, но за Мурило президенту достается отдельно. Фирменные фразы: «Продали по цене банана». Правда, так в Бразилии пишут всегда, когда футболист уезжает по дешевке. А откуда взялась цена в 2,5 миллиона – вопрос не ко мне. Могу только добавить, что в «Крузейро» у Мурило не было шансов заиграть, исходя из тренерской философии Менезеша. Пока тренер дает результат – его ставку на опыт особо не оспаривают. Хотя для Бразилии достаточно редкий случай, когда средний возраст основы в районе 30 лет, а самый молодой - небезызвестный нам Педро Роша.

- Как он там, кстати?
- Играет. Забивает, отдает. Болельщики им довольны, пресса хорошая, хотя сейчас «Крузейро» переживает не лучший период. Мы оцениваем Рошу по неудаче в «Спартаке», хотя такой сценарий можно было предсказать заранее. Лично мне было понятно, что, если Рошу взяли в «Спартак» затыкать дыры, то затея сомнительная. Тем более за такие безумные деньги. Но пользу он точно может приносить.

«В ТУЛОНЕ БУДУЩИЙ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» ПЕРЕВОЛНОВАЛСЯ»

- По Мурило возникает вопрос, как глухого запасного берут в олимпийскую сборную Бразилии. Агентские дела?
- У многих болельщиков есть вопросы по формированию этой команды. Нередко можно услышать, что агенты протащили того или иного игрока. Однако к таким комментариям надо относиться критично. Каждый видит в составе представителей своего любимого клуба. Но вот сейчас бразильская команда до 23 лет участвовала в турнире в Тулоне, там компанию Мурило составили лидеры его поколения. Кунья из «Лейпцига», забивший один из самых красивых голов прошлого сезона в бундеслиге, Дуглас Луис, купленный «Ман Сити» за 12 миллионов евро, а потом отданный в аренду «Жироне».

В общем, состав был очень солидным: лучшие легионеры из Европы и местные ребята, стучащиеся в двери европейских команд. И Мурило был единственным игроком из Бразилии, который не имеет места в основе своего клуба. Может, поэтому в полуфинале и финале турнира против Ирландии и Японии он действовал нервно. Привез гол в решающем матче. Может, знал, что его смотрит «Локо» и переволновался? К тому же игры второй сборной в Бразилии показывают в прямом эфире. Это не проходные матчи.

- Выходит, «Локомотив» с Мурило не играет в рулетку, как год назад ЦСКА - с Родриго Бекао, который на родине был ноунэймом?
- О Бекао действительно не знали даже многие болельщики «Байи». Но ведь и в России не все в курсе, кто зажигает в молодежных составах того же «Спартака»… Надо отдать должное работе селекционеров ЦСКА. Они, к примеру, посещали Копинью – крупнейший в Бразилии турнир для игроков до 20 лет. Ездят они и на другие аналогичные молодежные соревнования. Такой подход и позволяет покупать условных Бекао практически за бесценок с перспективой получить игрока основы. Вытаскивать из Бразилии заигранных ребят – это совсем другие деньги.

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