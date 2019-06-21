Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным - Советский спорт
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21 июня 2019 18:15ФутболАвгустин Александр

Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным

Наконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле?

Родился Эсекиель в городе Росарио. В том городе, который подарил нам Лионеля Месси. Но карьера Понсе пошла иным путем. Хотя поначалу он, как и Месси, начинал играть за «Ньюэллс Олд Бойз» и наколотил там кучу голов. В столицу Италии же он переехал, когда ему было 18 лет за 4,2 миллиона евро.

Карьера в «Роме» началась, мягко говоря, не лучшим образом. Не успев толком заиграть, Понсе порвал кресты. Однако быстро оклемался и в молодежной команде «Ромы» (в Италии молодежные команды зовутся «примаверой») забил 10 мячей, это был как раз сезон 2015/2016. Но тренера первой команды «Ромы» такая статистика не впечатлила, и молодой самородок пошел по арендам. Сначала это была «Гранада», где он сумел забить всего два гола, затем «Лилль», и там Эсекиэль забил три мяча.

В прошлом сезоне «Рома» также отказалась от услуг аргентинца и отдала его в аренду в греческий АЕК. «Джаллоросси» не питали никаких иллюзий насчет Понсе. Но каким-то чудным образом аргентинец выдал лихой сезон в АЕКе, забив 16 мячей. Примечательно, что большинство голов он забил головой, за что и получил прозвище «танк».

После успеха в Греции Понсе решил, что этот чемпионат не для него, и ему нужен иной вызов. В Италии 16 забитых мячей за АЕК никого не впечатлили. И футболисту намекнули, что следует поискать счастье в другом клубе.

Весь год итальянская пресса и болельщики «Ромы» гадали, где же продолжит свою карьеру Понсе: останется в Риме или поедет в ПАОК, будет играть за «Лидс» или же вернется в Грецию, но теперь уже в качестве игрока «Олимпиакоса». После его заявлений о том, что он перерос греческий футбол, возвращаться туда было не особо интересно, поэтому «мощный» чемпионат он разглядел в России.

Главный вопрос заключается в следующем: если Понсе не нужен «Роме» с учетом того, что в клубе явный дефицит с нападающими, зачем он нужен «Спартаку»? Уже давно считаются притчей во языцех покупки красно-белыми разного рода игроков, которые в итоге не оправдывают тех денег, что за них заплатили. Но Леонида Федуна это никак не смущает. Никто не говорит, что Эсекиэль Понсе – неудачная покупка, но и нельзя утверждать, что это точное попадание в цель. «Зенит» обжегся на аргентинцах, видимо, и «Спартак» должен пройти через это. С другой стороны, если парень заиграет, Федун и Ко заткнут за пояс всех скептиков.

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