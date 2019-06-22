Как «Спартак» будет использовать Понсе?

ФОРВАРД

Эсекьель Понсе в 18-летнем возрасте перешел в «Рому», но в итоге не сыграл в Италии ни одного матча. Не блистал он, находясь в аренде в родном «Ньюэллс Олд Бойз», а также в «Гранаде» и «Лилле». За три года нападающий забил пять голов, хотя в каждой команде он начинал как игрок основы.

Перед последним сезоном «Рома» отдала аргентинца в аренду в АЕК, где Понсе по-настоящему «прорвало». Особенно в заключительной части сезона, когда он забил 14 голов. Почему же «Рома» не решилась дать шанс 22-летнему футболисту?

Понсе – центральный нападающий и не способен эффективно играть на позиции инсайда. Эсекьель крайне редко идет в обводку, не слишком часто снабжает партнеров передачами. Комбинационная игра – точно не про него. Впрочем, к «Спартаку» комбинационный футбол тоже не имеет никакого отношения. У красно-белых только Фернандо владеет культурой паса, да и то он сам чаще других грешит обрезами. Про остальных полузащитников в лучшем случае говорят «проделал большой объем работы». Ни паса, ни удара.

Главным оружием «Спартака» в прошлом сезоне были быстрые контратаки. Именно в них Понсе проявил себя в АЕКе. Аргентинец мастерски обрабатывает грудью мяч, летящий со своей половины поля, и бьет по воротам при первой возможности.

Кроме того, Эсекьель прекрасно играет головой. 7 из 21 он забил с «воздуха». Еще одним достоинством аргентинца является рывок, позволяющий уходить от защитников и замыкать незамысловатые прострелы и передачи с флангов. А это типичная игра «Спартака» прошлого сезона.

Приобретение Понсе видится только как прямая замена Зе Луишу, поскольку в оттяжке аргентинец становится бесполезным. Значит, «Спартак» подстраховался на случай ухода Зе Луиша в «Порту». И даже если форвард остается в «Спартаке», такая замена все равно пригодится. Прошлый сезон для 28-летнего уроженца Кабо-Верде стал лучшим в карьере – 14 голов. Далеко не факт, что нападающий сохранит уровень, учитывая низкую реализацию и высокую травматичность.

КРЕСТЫ

Большой риск с приобретением Понсе связан с тем, что в 18 лет он уже перенес операцию на крестообразных связках. А это очень больная тема для «Спартака». В каждом сезоне есть стабильно как минимум один футболист, который полгода находится в лазарете из-за подобного повреждения.

Стипе Плетикоса, Иван Саенко, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Каюмов, Александр Козлов, Ромуло, Сослан Гатагов, Артем Ребров, Сальваторе Боккетти, Арас Озбилиз, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Георгий Тигиев, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко и Александр Селихов – список спартаковцев, рвавших крестообразные связки в последние годы.

Для некоторых из них эта травма, по сути, стала концом карьеры (Гатагов, Саенко). Единицы после операции вернулись на прежний уровень, и никто из них после этого повреждения стал играть лучше, чем до травмы.

Показательны примеры тех же Жиго, Джикии и Зобнина. Про каждого из них в лучшем случае можно сказать «остановился в развитии». А ведь им всем по 25 лет. Рассчитывать на огромный прогресс уже не приходится, в отличие от вероятности получить новую травму.

С другой стороны есть пример Ещенко, который в первый раз травмировал «кресты» во время выступления за «Анжи». Второй раз – в 35 лет. Он сумел восстановиться всего за полгода. Не сказать, что его уровень упал, но с другой стороны сам Андрей никогда не славился особой надежностью. Для защитника главное иметь высокую выносливость, с чем у россиянина проблем нет.

Но для нападающего «кресты» – более опасная травма. Форвардов итак часто бьют по ногам, а серьезные травмы сказываются на технике, возможности обыграть соперника один в один и страхе получить новую травму. Приобретение Понсе выглядит еще более рискованным, когда вспоминаются поля, на которых придется играть в декабре.

АРГЕНТИНЕЦ

Если обратиться к истории, у аргентинцев дела в чемпионате России зачастую складываются не лучшим образом. Наглядный пример – массовая закупка граждан этой страны «Зенитом» в позапрошлом году. Лишь Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони помогали клубу, но и их польза была эпизодической. Алехандро Домингес и Кристиан Ансальди сменив «Рубин» на «Зенит» выглядели не лучше Маттиаса Краневиттера и Эммануэля Мамманы.

В составе «Москвы» отлично смотрелся Эктор Бракамонте, но у «горожан» были неудачные примеры – Макси Моралес, Пабло Баррьентос и Макси Лопес, который все свои голы расстрелял за первые полгода.

И у «Спартака» примеров хватало. Первыми аргентинцами в составе красно-белых стали Фернандо Кавенаги и Клементе Родригес. Защитник в итоге стал рекордсменом по играм за «Спартак» среди аргентинцев. К нему были претензии по игре в обороне, но в атаку он подключался очень полезно, за что его не раз сравнивали с Роберто Карлосом. Однако покинул «Спартак» Родригес в статусе свободного агента, попутно два раза побывав в арендах.

Совершенно противоположная история у Кавенаги. Долгое время он был олицетворением неудачного вложения денег. Нападающий мало забивал, но это не смутило «Бордо», который заплатил за Кавенаги 9 миллионов евро. И после объявления о переходе футболиста на своем официальном сайте не написал в биографии нападающего ни буквы, ни цифры про его российский этап карьеры. Словно такого и не было.

Кратковременным получился визит в «Спартак» Маркоса Рохо. У Валерия Карпина будущий защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» не заиграл, проведя в Москве ровно год. Зато на его трансфере красно-белые совершенно точно заработали – 2 миллиона евро.

Хуан Инсаурральде и Тино Коста большого впечатления о себе не оставили и ушли свободными агентами. Дольше задержался Николас Пареха, но футболист был подвержен травмам и не слишком удачно играл на «втором этаже». И вряд ли найдутся желающие вспоминать Кристиана Майдану.

В результате «Спартак» рискованный шаг, но если трансфер обошелся в три миллиона евро, вложение денег уже можно назвать более удачным, чем покупку Педро Роши.